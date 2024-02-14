Tek bir cümle yetti, Avrupa alarma geçti! Saflar sıklaşıyor: Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için...

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Kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde bir kez daha aday olması beklenen eski ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz Cumartesi günü gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yaptı ve Avrupa'yı adeta alarma geçirdi.

MOSKOVA'YI SALDIRMASI İÇİN CESARETLENDİRECEĞİM

Başkan olduğu zaman NATO savunma harcamaları hedeflerini tutturamayan üye ülkelerin ABD tarafından korunmayacağını vurgulayan Donald Trump, bu ülkelerin Rusya tarafından saldırıya uğraması durumunda hiçbir şey yapmayacağını hatta Moskova'yı bu konuda 'cesaretlendireceğini' söyledi.



Beyaz Saray'ın 'dehşet verici' olarak nitelendirdiği açıklamaya Biden da tepki gösterdi ve Trump'ı 'Putin'e boyun eğmekle' suçladı.

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Cumhuriyetçi aday adayının yaptığı açıklama Avrupa'da taşları yerinden oynattı. Yaklaşan ABD seçimleri öncesi Joe Biden'ın ilerleyen yaşı ve hafıza sorunları ülke gündemine oturmuşken Trump'ın seçimlerden zaferle çıkma ihtimali Avrupalı liderler tarafından endişe ile karşılandı.

ALMANYA: ACİLEN SİLAH ÜRETİMİNİ ARTIRIN

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz Alman silah üreticisi Rheinmetall tarafından işletilen yeni bir mühimmat fabrikasının temel atma töreninde 'artık barış zamanlarında yaşanmadığını' vurguladı ve Avrupa'nın seri silah üretimini acilen artırması gerektiği söyledi.

"Kimse Avrupa'nın güvenliğiyle oynayamaz" diyen Scholz "Barışı isteyenler, saldırganları başarılı bir şekilde caydırabilmelidir." açıklamasında bulundu.



Olaf Scholz'ın açıklaması Polonya, Fransa ve Almanya hükümetlerinin birbirleriyle bağları güçlendirme sözü vermesinden hemen sonra geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelen Polonya Başbakanı Donald Tusk dün Paris'te yaptığı açıklamada, "Askeri açıdan Rusya'dan zayıf olmamız için hiçbir neden yok ve bu nedenle üretimi arttırmak ve işbirliğimizi yoğunlaştırmak kesinlikle tartışılmaz önceliğimiz " dedi ve ekledi;

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"Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için"

Macron ise Avrupa'nın Ukrayna desteğinin hayati önem taşıdığını vurguladı.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Trump'a alışılmadık derecede sert bir dille yanıt vererek, 'Müttefiklerin birbirini savunmayacağı yönündeki herhangi bir öneri, ABD'de de dahil tüm güvenliğimizi baltalar' dedi.

Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan üst düzey bir NATO yetkilisi ise Trump'ın açıklamasını 'ittifağın ruhuna saldırı' olarak nitelendirdi.



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ABD'li New York Times gazetesi konuya ilişkin analizinde çarpıcı bir iddiada bulundu ve "Avrupalı ​​liderler zaten ABD'siz bir ittifak olasılığı üzerinde kafa yoruyorlardı. Trump'ın NATO'ya yönelik açıklaması Avrupa'yı tek başına yürümeye zorlayabilir" ifadelerini kullandı.

Politico ise Trump'ın Avrupa'ya 'bir iyilik' yaptığını yazdı ve "Avrupa artık tek başına ve nihayet kendini savunma konusunda gerçekçi davranabilir." ifadesini kullandı.

The Economist ise "Avrupa kendisini Rusya'ya ve Donald Trump'a karşı savunmak için acele etmeli" başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı.

