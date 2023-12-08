Dünya Erdoğan'ın hamlesini konuşuyor: 'NATO, AB ve Almanya'yı etkileyebilir'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretin yankıları bugün de devam etti.

Dünya basını Türkiye ve Yunanistan'ın 'yeni bir sayfa' açtığını yazarken, Yunan basını 6 yıl sonra gerçekleşen ziyaretin dikkat çekici detaylarını okuyucuları ile paylaştı.



Associated Press haber ajansı uzun yıllardır devam eden gerginliklerin ardından Türkiye ve Yunanistan'ın ilişkilerini onarmak için önemli bir adım attığını yazdı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İki kardeş arasında dahi anlaşmazlıklar olabilirken iki komşu arasında görüş ayrılıklarının yaşanması gayet doğaldır. Mesele bunları çözme iradesidir. Biz Ege'yi bir barış ve iş birliği denizi hâline getirelim istiyoruz." sözlerine dikkat çeken AP, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinin Türkiye ve Yunanistan'ın ötesine uzandığını yazdı.



GÜÇLÜ BİR SEMBOLİZM İÇERİYOR

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ABD'li New York Times gazetesi iki ülke arasında imzalanan anlaşmanın tarihsel açıdan önemli olduğunu ve güçlü bir sembolizm taşıdığını yazarken, İngiliz Financial Times gazetesi ise komşu ve NATO müttefiki iki ülkenin uzun süredir devam eden gerilimleri hafifletmeye çalıştığını vurguladı.

ALMAN BASINI: NATO, AB VE ALMANYA'YI DA ETKİLEYECEK BİR GELİŞME

Ziyareti yakından takip eden Alman basını da bugün okuyucularının karşısına 'yeni dönem' başlığı ile çıktı.

Welt gazetesi 'İki ezeli rakip göç krizini çözmek istiyor' başlıklı haberinde Türkiye ve Yunanistan'ın yeni bir sayfa açtıklarını ve yumuşama politikasının Almanya üzerinde de gözle görülür etkileri olacağını yazdı.

Avrupa'ya göçü kontrol altına almak için komşu ülkeler arasında verimli bir ilişkiye ihtiyaç duyulduğunu yazan gazete "Yıllar süren buzul çağının ardından Atina da Ankara da yeni bir başlangıç konusunda ciddi görünüyor. Bu gelişme NATO'yu, AB'yi ve Almanya'yı da etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

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Fransız Le Figoro gazetesi okuyucularının karşısına 'Türkiye ile Yunanistan arasında çözülemeyecek sorun yok' başlığı ile çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine atıfta bulunan gazete "İki lider Atina'da sıcak bir şekilde el sıkıştı ve ortak bir deklarasyona imza attı." ifadelerini kullandı.



Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dakika dakika canlı olarak takip eden Yunan medyası bugün ziyaretin dikkat çeken detaylarına odaklanmıştı.

Yunan Radyo Televizyonu (ERT) Erdoğan ve Miçotakis'in çalışma yemeğindeki menülerinde dikkat çeken bir detay olduğunu belirterek, "Seçilen yemekler komşu ülkeyle ortak zevklerimizi yansıtıyordu. Geleneksel sofra da yaprak sarması, tarama, Atina salatası ve tatlı olarak da helva vardı" ifadelerini kullandı.

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Naftemporiki ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Miçotakis'e Gazze ile ilgili bir kitap hediye ettiğini yazdı.