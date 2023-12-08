Son dakika haberleri: Gazze'de son durum... Netanyahu tehdit etti: Hata yaparsanız Gazze'ye çeviririz

İsrail iki askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda iki askerin daha öldüğünü duyurdu. İsrail'in resmi kaynaklarına göre savaşta ölen İsrail askerlerinin sayısı 93, buna son ölümlerin dahil olup olmadığı bilinmiyor.



İsrail ordusu ölen askerlerden birinin eski genelkurmay başkanı ve şimdiki ‘savaş kabinesi’nde yer alan Gadi Eisenkot’un oğlu olduğunu doğruladı.

