Son dakika haberleri: Gazze'de son durum... Netanyahu tehdit etti: Hata yaparsanız Gazze'ye çeviririz

Sosyal medyada düzinelerce Filistinli erkeğin iç çamaşırlarına kadar soyulmuş halde, yerde otururken görüldüğü görüntüler dolaşıyor. Bu kişilerin başında İsrail askerleri bekliyor. Başka görüntülerde ise bu kişilerin askeri kamyonlarla nakledildiği görülüyor.



Görüntüleri X hesabından paylaşan Times of Israel muhabiri Emanuel Fabian, görüntülerdeki kişilerin Hamas üyesi olup olmadığının net olmadığını vurguladı.

Footage from Gaza shows Israeli troops detaining dozens of Palestinian men. Unclear if they are Hamas operatives or not. pic.twitter.com/HnOgdyeWNV