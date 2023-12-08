Son dakika haberleri: Gazze'de son durum... Netanyahu tehdit etti: Hata yaparsanız Gazze'ye çeviririz

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Sosyal medyada düzinelerce Filistinli erkeğin iç çamaşırlarına kadar soyulmuş halde, yerde otururken görüldüğü görüntüler dolaşıyor. Bu kişilerin başında İsrail askerleri bekliyor. Başka görüntülerde ise bu kişilerin askeri kamyonlarla nakledildiği görülüyor.
Görüntüleri X hesabından paylaşan Times of Israel muhabiri Emanuel Fabian, görüntülerdeki kişilerin Hamas üyesi olup olmadığının net olmadığını vurguladı.
Footage from Gaza shows Israeli troops detaining dozens of Palestinian men. Unclear if they are Hamas operatives or not. pic.twitter.com/HnOgdyeWNV— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 7, 2023
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Gazze Şeridi için BM Şartı’nın 99. maddesini devreye sokmasının ardından BM Güvenlik Konseyi bugün acil toplanıyor.Kritik toplantı ABD’nin New York kentinde yer alan BM Genel Merkezi’nde yerel saatle 10.00’da başlayacak.
Aralarında BM kuruluşları ve ortaklarının da bulunduğu 27 yardım kuruluşu yayınladıkları ortak bildiride, Gazze Şeridi’ndeki koşulların "tanık oldukları en kötü koşullar arasında" olduğunu vurgulayarak, insani çabaları "neredeyse imkansız hale geldiğini” belirtti. Bildiride, çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulunuldu.
İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda iki askerin daha öldüğünü duyurdu. İsrail'in resmi kaynaklarına göre savaşta ölen İsrail askerlerinin sayısı 93, buna son ölümlerin dahil olup olmadığı bilinmiyor.
İsrail ordusu ölen askerlerden birinin eski genelkurmay başkanı ve şimdiki ‘savaş kabinesi’nde yer alan Gadi Eisenkot’un oğlu olduğunu doğruladı.
İsrail-Lübnan sınırında gerilim ger geçen gün daha da artıyor. Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Institute for the Study of War (ISW) Hizbullah'ın Golan Tepeleri'ndeki hedeflere 13 saldırı düzenlediğini açıkladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ı tehdit ederek, hata yapmaları durumunda Beyrut ve güney Lübnan'ı Gazze ve Han Yunus'a çevireceklerini söyledi.
İsrail güçleri dün gece işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine baskınlar düzenledi. Al Jaazera İsrail askerlerinin baskın sırasında ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandığını yazdı.