Dünya bu soruya yanıt arıyor: Wagner lideri uçak kazasında öldü mü? İngiliz uzmandan çarpıcı Prigojin iddiası

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Rusya geçtiğimiz haftalarda tarihinin en uzun 24 saatini yaşamış, geçen yıl Rus lider Putin'in emri ile başlayan Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Moskova güne Wagner isyanı ile uyanmıştı.

Prigojin liderliğindeki Wagner güçlerinin Rostov'da kontrolü sağlaması ve Moskova'ya doğru ilerlemesi ise Rusya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilkin yaşanmasına neden olmuş, başkentte kırımızı alarm verilmiş, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Moskova'nın girişine tıpkı 1941'de NAZİ saldırısına uğrandığı dönemdeki gibi savunma siperleri kazıldığını görülmüştü.

Kriz Belarus liderinin araya girmesi ile 24 saat içinde çözülürken Rusya'dan gelen haber dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Prigojin’in Moskova yakınlarında düşen bir özel jetin yolcu listesinde olduğunun açıklanmasının ardından öldüğü tahmin ediliyor.

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Rusya'nın havacılık kurumu uçaktaki tüm yolcuların öldüğüne ve Prigojin'in de jette olduğuna inanıldığını söylüyor. Kurum, bilginin uçağın operatöründen geldiğin altını çiziyor... (Fotoğraf: AP)

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PRIGOJIN'IN SON HAMLESİNİ AÇIKLADI

Ancak Wagner liderinin bunu bir aldatmaca olarak kullandığını iddia edenlerde var. İngiliz uzman Prigojin’in son dönemde devreye soktuğu yeni taktiğini açıkladı ve dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'tan Keir Giles 'Uçakta Prigojin adında bir yolcunun olduğu açıklandı ancak birden fazla kişinin adını Prigojin olarak değiştirdiği de biliniyor' dedi ve bunun son dönemde Wagner liderinin seyahatlerini gizleme çabalarının bir parçası olarak yapıldığının altını çizdi.

Wagner, uçağın Rus güvenlik güçleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'ndan yapılan açıklamada uçakta bulunanların listesi yayınlanarak, Prigojin’in kazada öldüğü doğrulandı. Kremlin'den ise henüz bir açıklama gelmedi.

'ORTAYA ÇIKARSA ŞAŞIRMAYALIM'

'Kısa süre sonra Afrika'dan yeni bir videoda ortaya çıkarsa şaşırmayalım' diyen Giles haklı çıkarsa bu Wagner liderinin ortadan kaybolmayı başardığı ilk sefer olmayacak. Zira Wagner liderinin 2019'da Afrika'da resmen öldüğü ilan edilmişti.

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ESKİ CIA ŞEFİ 'ÖLDÜ' DEDİ

Eski CIA Moskova istasyon şefi Daniel Hoffman ise Prigojin’in ölümünün 'Putin'in emriyle' olduğunu söyledi.

Kaza haberinden kısa süre sonra Rus lider Putin (solda), Sovyet birliklerinin İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Kursk Muharebesi'ndeki zaferinin yıldönümüne adanan bir konsere katıldı... (Fotoğraf: AP)

WAGNER'DEN İNTİKAM YEMİNİ

Prigojin'in ölümüyle ilgili iddialar sonrası Wagner savaşçıları, liderlerinin öldüğü onaylanırsa intikam sözü veren tüyler ürpertici bir videoyu sosyal medyada yayınladı.

Paralı asker grubuna bağlı sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi;

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'Putin liderliğindeki Kremlin yetkililerinin onu öldürme girişiminde bulunduğundan şüphelendiğimizi doğrudan söylüyoruz. Prigojin'in ölümüyle ilgili bilgi doğrulanırsa, Moskova'da ikinci bir Adalet Yürüyüşü düzenleyeceğiz.'

PUTİN'E UYARI: HAZIRLANIN

Wagner savaşçısı olduğunu belirten silahlı kişilerin görüldüğü bir başka videoda ise 'Şu anda Wagner Grubu'nun ne yapacağına dair çok fazla konuşma var. Size tek bir şey söyleyebiliriz: Başlıyoruz, bizim için hazırlanın' mesajına yer verildi.

Prigojin'in savaşçıları tarafından Rus askeri liderliğine karşı bir 'adalet yürüyüşü' başlatmasından sonra 23 Haziran'da bir dava açılmıştı.

Kamplara dönmeleri ve Prigojin'in Beyaz Rusya'ya gitmesi karşılığında suçlamaların düşürülmesi bekleniyordu.

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Ancak Rus basını haftalar sonra bu davanın düşürülmediğini yazmış bu da Kremlin - Prigojin gerginliğinin devam ettiği şeklinde yorumlanmıştı.