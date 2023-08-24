×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Dünya bu soruya yanıt arıyor: Wagner lideri uçak kazasında öldü mü? İngiliz uzmandan çarpıcı Prigojin iddiası

Güncelleme Tarihi:

#Prigojin#Wagner#Rusya
Dünya bu soruya yanıt arıyor: Wagner lideri uçak kazasında öldü mü İngiliz uzmandan çarpıcı Prigojin iddiası
İlker Koçaş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 08:15

Wagner’in lideri Prigojin’in de içinde olduğu özel jet Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında düştü. Wagner uçağın Rus güvenlik güçleri tarafından düşürüldüğü açıklarken İngiltere'den gelen iddia 'Kaza Prigojin’in hedef şaşırtma taktiği mi?' sorusunun sorulmasına neden oldu. Daha önce 2019 yılında da öldüğü açıklanan Wagner liderinin son hamlesini açıklayan İngiliz uzman çarpıcı bir iddiada bulundu. Wagner'e bağlı hesaplardan yayınlanan 'intikam mesajları' ise kısa sürede viral oldu.

Haberin Devamı

Rusya geçtiğimiz haftalarda tarihinin en uzun 24 saatini yaşamış, geçen yıl Rus lider Putin'in emri ile başlayan Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Moskova güne Wagner isyanı ile uyanmıştı.

Prigojin liderliğindeki Wagner güçlerinin Rostov'da kontrolü sağlaması ve Moskova'ya doğru ilerlemesi ise Rusya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilkin yaşanmasına neden olmuş, başkentte kırımızı alarm verilmiş, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Moskova'nın girişine tıpkı 1941'de NAZİ saldırısına uğrandığı dönemdeki gibi savunma siperleri kazıldığını görülmüştü.

Kriz Belarus liderinin araya girmesi ile 24 saat içinde çözülürken Rusya'dan gelen haber dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Prigojin’in Moskova yakınlarında düşen bir özel jetin yolcu listesinde olduğunun açıklanmasının ardından öldüğü tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

Dünya bu soruya yanıt arıyor: Wagner lideri uçak kazasında öldü mü İngiliz uzmandan çarpıcı Prigojin iddiası
Rusya'nın havacılık kurumu uçaktaki tüm yolcuların öldüğüne ve Prigojin'in de jette olduğuna inanıldığını söylüyor. Kurum, bilginin uçağın operatöründen geldiğin altını çiziyor... (Fotoğraf: AP)

Haberin Devamı

PRIGOJIN'IN SON HAMLESİNİ AÇIKLADI

Ancak Wagner liderinin bunu bir aldatmaca olarak kullandığını iddia edenlerde var. İngiliz uzman Prigojin’in son dönemde devreye soktuğu yeni taktiğini açıkladı ve dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'tan Keir Giles 'Uçakta Prigojin adında bir yolcunun olduğu açıklandı ancak birden fazla kişinin adını Prigojin olarak değiştirdiği de biliniyor' dedi ve bunun son dönemde Wagner liderinin seyahatlerini gizleme çabalarının bir parçası olarak yapıldığının altını çizdi.

Wagner, uçağın Rus güvenlik güçleri tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'ndan yapılan açıklamada uçakta bulunanların listesi yayınlanarak, Prigojin’in kazada öldüğü doğrulandı. Kremlin'den ise henüz bir açıklama gelmedi.

'ORTAYA ÇIKARSA ŞAŞIRMAYALIM'

'Kısa süre sonra Afrika'dan yeni bir videoda ortaya çıkarsa şaşırmayalım' diyen Giles haklı çıkarsa bu Wagner liderinin ortadan kaybolmayı başardığı ilk sefer olmayacak. Zira Wagner liderinin 2019'da Afrika'da resmen öldüğü ilan edilmişti.

Haberin Devamı

ESKİ CIA ŞEFİ 'ÖLDÜ' DEDİ

Eski CIA Moskova istasyon şefi Daniel Hoffman ise Prigojin’in ölümünün 'Putin'in emriyle' olduğunu söyledi.

Dünya bu soruya yanıt arıyor: Wagner lideri uçak kazasında öldü mü İngiliz uzmandan çarpıcı Prigojin iddiası
Kaza haberinden kısa süre sonra Rus lider Putin (solda), Sovyet birliklerinin İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Kursk Muharebesi'ndeki zaferinin yıldönümüne adanan bir konsere katıldı... (Fotoğraf: AP)

WAGNER'DEN İNTİKAM YEMİNİ

Prigojin'in ölümüyle ilgili iddialar sonrası Wagner savaşçıları, liderlerinin öldüğü onaylanırsa intikam sözü veren tüyler ürpertici bir videoyu sosyal medyada yayınladı.

Paralı asker grubuna bağlı sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi;

Haberin Devamı

'Putin liderliğindeki Kremlin yetkililerinin onu öldürme girişiminde bulunduğundan şüphelendiğimizi doğrudan söylüyoruz. Prigojin'in ölümüyle ilgili bilgi doğrulanırsa, Moskova'da ikinci bir Adalet Yürüyüşü düzenleyeceğiz.'

Gözden KaçmasınUzmanlar, CNN Türkte Prigojinin öldüğü uçak kazasını değerlendirdiUzmanlar, CNN Türk'te Prigojin'in öldüğü uçak kazasını değerlendirdi Haberi görüntüle

PUTİN'E UYARI: HAZIRLANIN

Wagner savaşçısı olduğunu belirten silahlı kişilerin görüldüğü bir başka videoda ise 'Şu anda Wagner Grubu'nun ne yapacağına dair çok fazla konuşma var. Size tek bir şey söyleyebiliriz: Başlıyoruz, bizim için hazırlanın' mesajına yer verildi.

Prigojin'in savaşçıları tarafından Rus askeri liderliğine karşı bir 'adalet yürüyüşü' başlatmasından sonra 23 Haziran'da bir dava açılmıştı.

Kamplara dönmeleri ve Prigojin'in Beyaz Rusya'ya gitmesi karşılığında suçlamaların düşürülmesi bekleniyordu.

Haberin Devamı

Ancak Rus basını haftalar sonra bu davanın düşürülmediğini yazmış bu da Kremlin - Prigojin gerginliğinin devam ettiği şeklinde yorumlanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Prigojin#Wagner#Rusya

BAKMADAN GEÇME!