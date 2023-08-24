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Dünyayı ayağa kaldıran uçak kazası sonrası Putin'den ilk adım geldi... Görüntüler viral oldu

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#Putin#Wagner#Dünya
Dünyayı ayağa kaldıran uçak kazası sonrası Putinden ilk adım geldi... Görüntüler viral oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 09:58

Paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin’in Rusya’da düşen bir özel jetin yolcu listesinde olduğunun açıklanmasının ardından Putin'in hamlesi gündem oldu. Dünya Moskova yakınlarındaki kazayı konuşurken Putin geceyi konutunda değil dışarıda geçirdi. Rus liderin görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

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Rusya’nın başkenti Moskova’dan St. Petersburg'a uçtuğu sırada Tver Bölgesi’nde düşen ve 3’ü mürettebat toplam 10 kişinin öldüğü uçakta Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in de olduğu bildirildi.

Rusya'nın havacılık kurumu, Prigojin'in isminin de yolcu listesinde olduğunu doğruladı.

Kurum, uçaktaki tüm yolcuların öldüğüne ve Prigojin'in de jette olduğuna inanıldığını söylüyor. Kurum, bilginin uçağın operatöründen geldiğini söyledi ve üst düzey Wagner komutanı Dmitry Utkin'in de uçakta olduğunu ekledi.

Wagner bağlantılı Telegram kanalı Gray Zone, Prigojin'in öldüğünü öne sürdü ve "Rusya'ya ihanet edenler tarafından öldürüldüğünü" savundu.

Dünyayı ayağa kaldıran uçak kazası sonrası Putinden ilk adım geldi... Görüntüler viral oldu

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Haber dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaparken Putin'in ilk hamlesi dikkatlerden kaçmadı.

Rus lider kendisine isyan eden Prigojin'in uçağının düşmesinden kısa süre sonra bir etkinlikte görüntülendi.

İngiliz Metro gazetesi bu gelişmeyi 'Putin, Wagner şefinin içinde olduğu uçak düşerken dışarıda eğleniyor' başlığı ile okurlarına duyurdu.

Sovyet birliklerinin İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Kursk Muharebesi'ndeki zaferinin yıldönümüne adanan bir konsere katılan Putin'in gülümsediği ve hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ettiği görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Dünyayı ayağa kaldıran uçak kazası sonrası Putinden ilk adım geldi... Görüntüler viral oldu

İngiliz gazete bu duruma dikkat çekti ve haberinde şu ifadeye yer verdi;

'Wagner liderinin uçak kazasında öldüğü yönündeki haberlerin ortasında Putin geceyi dışarıda geçiriyor.'

Putin, etkinlik sırasında Rusya'nın Ukrayna'daki 'özel askeri operasyonu'nun kahramanlarını selamladı ve ordu generallerinin elini sıktı.

Rus yetkililer, Haziran ayında Rusya'daki isyan girişimine liderlik eden Prigojin'in yerel saatle 18.00 civarında Tver bölgesine düşen özel jette olduğunu söyledi.

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Kremlin, Prigojin'in ölümü ve uçak kazasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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#Putin#Wagner#Dünya

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