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Dünya bu skandalla çalkalanıyor! ABD'li olimpik cimnastikçiler, FBI'ı cinsel tacizi görmezden gelmekle suçladı

#Simone Biles#Fbı#Larry Nassar
Dünya bu skandalla çalkalanıyor ABDli olimpik cimnastikçiler, FBIı cinsel tacizi görmezden gelmekle suçladı

ABD'li cimnastikçiler Simone Biles, McKayla Maroney, Aly Raisman ve Maggie Nichols, takım doktorları tarafından uğradıkları cinsel tacile ilgili ifade verdi. Sporcuların yaşadıkları korkunç olaylar bir bir gün yüzüne çıkarken FBI'ın olayın soruşturulmasında ihmali olduğu iddiaları adeta dünyayı sarstı.

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Son dakika... ABDde taciz skandalı: Görmezden gelmişler

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ABD'li olimpiyat şampiyonu cimnastikçi Simone Biles ve takım arkadaşları, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile ulusal federasyon yetkililerinin ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar'ın yüzlerce kadını tacizini görmezden geldiğini ileri sürdü.

Cimnastikçi Simone Biles, McKayla Maroney, Aly Raisman ve Maggie Nichols, ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'ndaki cinsel taciz skandalında FBI'ın rolünü soruşturmak üzere toplanan Senato Adalet Komisyonu önünde ifade verdi.

Birçokları tarafından tüm zamanların en iyi cimnastikçisi olarak tanımlanan, 2016 Olimpiyat şampiyonu ve 5 kez dünya şampiyonu Biles, yaptığı duygusal konuşmada, cinsel taciz kurbanı olduğunu söyledi. Biles "Larry Nassar'ı ve onun cinsel tacizlerine ortak olan tüm sistemi suçluyorum." dedi.

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ABD Cimnastik Federasyonu ile olimpiyat ve paralimpik komitelerinin, kendisinin takım doktoru tarafından taciz edildiğini bildiğini söyleyen Biles, "Bir tacizcinin çocuklara zarar vermesine müsaade etmenin, hızlı ve ağır sonuçları olmalı. Yeter artık." diye konuştu.

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Dünya bu skandalla çalkalanıyor ABDli olimpik cimnastikçiler, FBIı cinsel tacizi görmezden gelmekle suçladı

Maroney ise FBI'ın cinsel taciz konusundaki şikayetini 17 ay boyunca hasır altı etmekle kalmayıp, sonunda yayınlanan raporda sözlerini çarpıttığını iddia etti.

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Senato Adalet Komitesi, FBI'ın ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'ndaki cinsel taciz soruşturmasında birden fazla hata ve gecikmeye neden olarak, takım doktoru Nassar'ın bu süreçte başka cimnastikçileri de taciz etmesine yol açması üzerine soruşturma yürütüyor.

Adalet Bakanlığının temmuz ayında yayınlanan raporunda, cimnastikçilerin 2015 yılında ilk şikayetleri üzerine FBI'ın soruşturmada hatalar yaptığı ve konuyu ciddiye almadığı belirtilmişti.

Konunun FBI'a taşınmasının ardından en az 40 sporcunun daha taciz edildiği duyurulmuş, soruşturmadaki hatasını kabul eden FBI, sorumlu personelini cezalandırdığını açıklamıştı.

Simon Biles'ın ifade verirken 'Ajanlar tacizi anlattığımda "Hepsi bu mu?" diye sordular' sözlerini kullandı. FBI'ın konuyla ilgili bu tavrı ifadenin detaylarının ortaya çıkmasıyla birlikte büyük tepki topladı.

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ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar, yüzlerce jimnastikçinin kendisini cinsel tacizle suçlamasının ardından 2018'de çocuk pornografisi ve cinsel taciz suçlamasıyla 175 yıl hapse mahkum edilmişti.

ABD Jimnastik Mili Takımı'nın doktorluğunun yanı sıra Michigan State Üniversitesi'nde de görev yapan Nassar'ın tacizine uğrayan 160'tan fazla kadın arasında jimnastikçilerin yanı sıra dansçılar, kürekçiler, atletler, futbolcular, beyzbolcular, voleybolcular, bir yüzücü bir de artistik buz pateni atleti de bulunuyor.

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#Simone Biles#Fbı#Larry Nassar