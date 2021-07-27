Son Dakika Haberi... ABD'li jimnastikçi Simone Biles, Tokyo Olimpiyatları finalinden çekildi! Sebebi gündem oldu

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Simone Biles sürprizi yaşandı. Şampiyon jimnastikçinin, beklenmedik bir kararla finalde yer almayacağı açıklandı.

Kariyerinde 4 olimpiyat şampiyonluğu bulunan ABD'li jimnastikçi Simone Biles, kadınlar takım finalinden çekildi.

SAKATLIK MI, MENTAL SORUN MU?

İlk olarak Biles'ın sakatlık sebebiyle bu kararı aldığı belirtildi. Kasa sırasında sürpriz bir hata yapan ve düşük bir puan alan Biles, antrenörü ve sağlık ekibiyle yarışma alanından ayrıldı. Birkaç dakika sonra sahaya geri dönse de ünlü jimnastikçinin finalden çekildiği duyuruldu.

RESMİ AÇIKLAMA 'TIBBİ SORUNLAR'

ABD Jimnastik Takımı'ndan yapılan resmi açıklama da ise şu ifadeler kullanıldı:

"Biles, tıbbi bir sorun nedeniyle takım finalinden çekildi. Gelecekteki yarışlara katılımıyla ilgili kararı vermek için sağlık durumu günlük olarak değerlendirilecek."

Ancak ABD basını, şampiyon sporcunun mental sorunlar sebebiyle finalde yer almak istemediğini ileri sürdü. Biles'ın antrenörünün de bu bilgili doğruladığı belirtildi.

INSTAGRAM PAYLAŞIMI AKILLARA GELDİ

Simone Biles, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bazen tüm dünyanın ağırlığını omuzlarımda hissediyorum. Baskı, beni etkilemiyormuş gibi gözüküyor ama bazen bu durum çok zor oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

ERTELEME KARARI SONRASI SİNYALLERİNİ VERMİŞTİ

Biles, üzerindeki baskıyı sık sık dile getirmiş ve Tokyo 2020'nin koronavirüs sebebiyle ertelenmesinin ardından da dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

24 yaşındaki sporcu, "Mental olarak bir sene daha hazırlanmak... Sanırım bu beni olumsuz etkileyecek" şeklinde açıklamalarda bulunarak erteleme kararından duyduğu mutsuzluğunu vurgulamıştı.

MADALYANIN FAVORİSİYDİ

ABD'li kadın jimnastikçi, 2016'da Rio de Janeiro'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda 4'ü altın 1'i bronz olmak üzere beş madalya birden kazanmıştı. 2020 Tokyo'da da madalyanın ilk favorisi olarak gösteriliyordu.