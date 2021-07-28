Tokyo 2020'de Simone Biles, mental sorunlar sebebiyle finalden çekildi! Naomi Osaka detayı... Sporda mental sağlık probleminin sebebi ne?

Spor Arena - Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda son iki güne Simone Biles damgasını vurmuş durumda. 2016 Rio'ya aldığı 4 altın madalyayla damga vuran Biles, bu kez çekildiği iki yarışmayla gündem oldu. Biles, dün yapılan takım yarışmasında atlama masasındaki performansı sonrasında mücadeleden çekilmişti. ABD takımı, Biles'ın yokluğunda altın madalyayı Rusya'ya kaptırdı ve gümüş madalyada kaldı.

İLK AÇIKLAMA: SAKAT OLDUĞU İÇİN ÇEKİLDİ

ABD Cimnastik Takımı'ndan takım finali sırasında yapılan açıklamada Simone Biles'ın ayak bileğinde bir sakatlık olduğu ve bu yüzden yarışmadan çekildiği açıklandı. ABD basınından bazı kurumlar ise 24 yaşındaki yıldız sporcunun mental problem sebebiyle yarışmadan çekildiğini iddia etti.

GERÇEĞİ BILES AÇIKLADI: SAKAT DEĞİLİM

Simone Biles hakkındaki bilmece, yıldız cimnastikçinin gümüş madalya sonrası düzenlenen basın toplantısında çözüldü.

Biles basın toplantısında şunları söyledi:

Sakatlığım yok. Zihinsel olarak gergindim, ilk hareketin ardından farklı duygular içerisine girdim. Yarışmanın devamında sakatça bir şey yapıp arkadaşlarımın emeklerini boşa çıkarmak istemedim. Harika bir iş yaptılar ve olimpiyat gümüş madalyası kazandılar. Hepsini tebrik ediyorum. Farklı bir zamandayız, farklı bir olimpiyat geçiriyoruz. Zor ve uzun bir olimpiyat süreciydi. Farklı değişkenler var ve her zamanki gibi eğlenmediğimi hissediyorum. Bu yüzden biraz arkama yaslanıp mental olarak dinlenmeye ihtiyacım var. Mental sağlığı ilk sıraya koyuyorum. Yaptığınız spordan keyif almıyorsanız başarılı olamazsınız. Kendinize odaklanmanız gerekir.

"SANKİ DÜNYANIN YÜKÜNÜ OMUZLARIMDA TAŞIYORUM"

Simone Biles, takım finallerinden önceki gün Instagram'Da yaptığı bir paylaşımda psikolojik olarak zorlu bir dönemden geçtiğinin işaretlerini vermişti. Elemelerin ardından yaptığı palaşımda performansından çok da memnun olmadığını söyleyen Biles, farklı duygular içerisinde olduğunu, 'Sanki dünyanın yükünün omuzlarımda hissediyorum, baskılar beni etkilemiyor ama bazen çok zor olabiliyor. Olimpiyat şakaya gelmez ama her şeye rağmen ailemin görüntülü de olsa yanımda olması mutluluk verici. Bana dünyalara bedeller.' ifadelerini kullanmıştı.

TOKYO'DA BÜTÜN GÖZLER ONUN ÜZERİNDE! ÖZEL EKİP...

Rio 2016'da 4 altın 1 bronz madalya kazanarak dünyanın dikkatiniş çeken Biles, dünya şampiyonalarında kazandığı 19 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya ile genç yaşında tarihin en iyi sporcusu olarak anılıyor. Birçok unvanla Tokyo'ya gelen Simone Biles'ın, olimpiyat köyünde özel bir ekip tarafından çevrelenen Biles'ın ABD'li her sporcuya gösterilenden daha sert bazı tedbirlerle korunduğu ifade ediliyor.

SIMONE BILES'A DESTEK YAĞDI

24 yaşındaki Simone Biles'ın mental sağlık problemleri sebebiyle art arda iki gün yarışmalardan çekilmesinin ardından farklı spor dallarından, farklı ülkelerden birçok sporcu ve ünlü kişi,24 yaşındaki yıldız cimnastikçi için destek mesajı paylaştı.

Olimpiyat tarihinin en başarılı sporcusu olan eski yüzücü Michael Phelps, NBC'ye yaptığı açıklamada; "Omuzlarımızda çok fazla yük taşıyoruz. Özellikle bütün ışıklar sizin üzerinizdeyken bunun baskısı tarif edilemez bir hal alıyor. Böyle anlarda benim için başkalarından yardım istemek çok zordu. Bütün kalbimle Simone'un yanındayım." ifadelerini kullandı.

MENTAL PROBLEMLERİN SEBEBİ ABD CİMNASTİĞİNDEKİ TACİZ SKANDALI MI?

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıllarda ABD cimnastiğinde bütün bir cinsel taciz skandalı ortaya çıktı. ABD Cimnastik Takımı doktoru Larry Nasser'ın uzun yıllar boyunca küçük yaşlarından itibaren cimnastikçilere cincel taciz yaptığı ortaya çıkmıştı. Simone Biles da Nasser'ın taciz kurbanlarından biriydi.

Biles, daha önce verdiği bir röportajda Larry Nasser'in 'tedavi yöntemi' olarak açıkladığı ancak cinsel tacizde bulunduğu zamanla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"O zamanlar kimse bize cinsel tacizin ne olduğunu söylememişti. Larry tedavi etmek amacıyla farklı noktalarımıza dokunduğunda ona 'Bu gerçekten tedavi mi?' diye sormuştum. O da 'Evet, kaslarını bu şekilde daha da gevşeteceğiz' diye cevap vermişti. Bu spora çok küçük yaşta başladık, çoğumuz okula gitmedi. O yaşlarda kimseye söyleyemediğim için takımdaki arkadaşlarıma bunun taciz olup olmadığını soruyordum. Bir arkadaşım 'Hayır, sanmıyorum' demişti. Kimse buna ihtimal vermiyordu ama gerçek apaçık ortadaydı. O zamanlar hiçbir şey yapmak istemiyordum. Yalnızca uyumak iyi geliyordu. Uyumak, ölmüş olmaya en yakın şeydi benim için. Hiçbir şey hissetmemek istiyordum."

BILES İLE AYNI YAŞTAKİ NAOMI OSAKA DA 'MENTAL PROBLEMLER' SEBEBİYLE İKİ GRAND SLAM'DEN ÇEKİLDİ

Simone Biles gibi genç yaşında sporunun zirvesine çıkan bir başka isim olan Naomi Osaka da bu yıl Roland Garros ve Wimbledon'dan mental problemler sebebiyle çekilmişti. Osaka ilk olarak Roland Garros'taki basın toplantılarına katılmayacağını açıklamış, ardından organizasyondan gelen ceza ve uyarının ardından turnuvadan çekilmişti. 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Japon tenisçi daha sonra Wimbledon'dan da çekildi.

TOKYO 2020'NİN MEŞALESİNİ YAKTI AMA ERKEN ELENDİ

Roland Garros'tan çekildikten sonra bir turnuvada mücadele etmeyen Osaka, ülkesinde düzenlenen Olimpiyat'ın açılışında meşaleyi yakan isim oldu. 24 yaşındaki dünya eski 1 numarası, tek kadınlar üçüncü tur maçında Çek sporcu Marketa Vondrousova'ya 6-1 ve 6-4'lük setler sonucu 2-0 yenildi ve olimpiyata veda etti.

BILES VE OSAKA'NIN MENTAL SORUNLARININ SEBEBİ NE OLABİLİR?

İkisi de 24 yaşında, ikisi de genç denilebilecek bir yaşta sporlarında dünyanın en iyisi konumuna geldiler... Peki kariyerlerinin zirvesinde olmaları beklenen Simone Biles ve Naomi Osaka'nın yaşadıkları mental problemlerin sebebi ne olabilir? Spor Arena olarak spor psikologlarına bu konuyla ilgili görüşlerini sorduk.

"SPORCULARIN BUNU AÇIKLIYOR OLMASI ÖNEMLİ"

Spor psikoloğu ve akademisyen Arda Coşkun, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Simone Biles, son basın toplantısında mental sağlığının birinci öncelik olduğunu söylemiş ve takımının madalya şansını tehlikeye atmak istemediğini belirtmişti. Sporcuların artık mental sorunlarını açıkça belirtmesi bence çok önemli bir gelişme. Bu olgu sporun yapılmaya başlandığı ilk günden itibaren bizimle ama belli tabular nedeniyle sporcular bu sorunları açıklamakta zorlanıyorlar. Mental sorunlarını söyledikleri zaman zayıfmış gibi algılanmak istemiyorlardı. Olimpiyat oyunları, bütün profesyonel oyunların zirvesi, ne kadar deneyimli ve üst düzey olursanız olun olimpiyatın getirdiği bir baskı var. Sporcular üzerinde madalya baskısı, sonuç alma baskısı ve ülkelerini temsil etme durumu bir yük haline gelebiliyor. Dışardan izlerken yorumlamak kolay oluyor ama sporcular neler yaşıyor taraftar gözüyle çok iyi bilemiyoruz. Sporcuların yaşadığı baskı, stres, duygu durum bozukluğu hatta daha da ileriye giden klinik vakaları görebiliyoruz.

"ÖNCEDEN SPORCULAR BU DUYGULARA RAĞMEN DEVAM EDİYORLARDI"

Bu konuda bilinçlenmek çok önemli ve profesyonelce, Simone Biles böyle yapmış durumda. Kendinizi yüzde 100 hazır hissetmiyorsanız geri çekilmek son derece profesyonel, Biles’ın çekilmesini olgunlukla karşılıyorum. Olimpiyattaki sporcularla ilgilenen uzmanlar var, bire bir destek sporculara veriliyor ama her destek Simone Biles’da olduğu gibi kırılma noktalarını tolere edemeyebiliyor. Daha öncesinde sporcular bu sorunları hissettiğinde devam ediyorlardı ama sporcular artık daha profesyonel düşünüyor. Geri çekilmemesi takım başarısını negatif etkileyen bir durum olabiliyor. Ayrıca dünya olarak olağandışı bir pandemi sürecinden geçiyoruz ve bu travma herkesi etkiledi. Tokyo Olimpiyatı’nın ertelenmesi bazı sporcuları olumlu etkilerken bazıları ise bunu kaldıramadı.

TOKYO'DA SIMONE BILES GİBİ BAŞKA ÇEKİLEN SPORCU DA OLABİLİR Mİ?

Birkaç sporcudan daha bu şekilde geri bildirimler alabileceğimizi düşünüyorum. Mental sorunlardan dolayı çekilen yeni sporcular görürsem şaşırmam. Biles'ın çekilmesi diğer ülke sporcularındaki farkındalığı artıracak. Başka sporcular "Ben de böyle hissediyorum." diyebilir.

"SPORCUYU DİNLEMEK GEREKİYOR"

Zihinsel performans antrenörü Prof. Dr. Turgay Biçer'in konuyla ilgili görüşleri ise şu şekilde:

Sporcuların teknik ve kondisyon yönünden hazır olmaları tamamıyla hazır oldukları anlamına gelmiyor. Bu hazırlıklardan birisi de psikolojik hazırlıklar, bunlar baskı altında soğuk kanlı kalmayı, hedefe odaklanmayı, duygularını yönetme gibi birçok faktörü kapsıyor. Simone Biles’in depresyonda olduğunu düşünüyorum, önceden bu durumda olduğu biliniyorsa Tokyo’ya getirilmemeliydi. Amerikalılar psikolojiye çok önem verir, uzmanlar Biles ile ilgili çalışmalarını yapmıştır diye düşünüyorum ama yapmamışlarsa ortada çok büyük bir sorun var. Bazen sporcuların kişiliklerinden kaynaklı sorunlar olabiliyor, bunların önlemlerinin alınması gerekiyor. Spor psikologlarının görevi normal olan sporcuyu mükemmele götürmektir. Sakatlanan bir sporcu oyunlara alınmaz, duygusal yönden sakatlanan bir oyuncu da yarıştırılmamalı. Zihinsel sorunlar yaşayan o sporcuların tedavi edilmesi lazım. Sporcu, “zihinsel sorunlarım var.” diyorsa onu dinlemek gerekiyor, sporcu insandır yarışma ise bir oyundur. Sakat sporcu yarıştırmak olimpiyat ruhuna aykırıdır. Olimpiyatlar artık festival haline dönüştü, eski olimpiyat ruhu artık yok.

"BILES ÇOK ZOR BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİ"

Klinik spor psikoloğu Berceste Şeber'in Simone Biles ve Naomi Osaka ile ilgili görüşleri ise şu şekilde:

"Simone Biles’ın çocukluğuna baktığımızda zor geçen bir dönemi var. Annesi madde bağımlısıydı ve kardeşiyle beraber Simone’a bakmadığı için koruyucu aile tarafından büyütüldü. Sonrasında ise anneanne ve dedesini, anne ile baba gibi kabullendi. Bu yüzden erken yaşlardan gelen travma durumları var. 2016 olimpiyat oyunlarında çok büyük başarılar elde ederken bir spor psikoloğu ile çalışıyordu. Biles’in kariyeri boyunca mücadele ettiği en büyük şeylerden birisi insanların beklentileri. İnsanların kendisinden beklentilerini omuzlarında hissediyor ve zaman zaman sadece o beklentileri karşılamaya çalışıyor. Kendi keyif aldığı faktörleri bir kenara bıraktığı yarışları oldu. Çocukluğunda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı konuluyor bu yüzden ilaçlar kullanıyor. En yoğun sorun ise ortaya çıkan taciz skandalı.

"TACİZE UĞRAYAN TAKIM ARKADAŞLARI SPORA ARA VERDİ AMA BILES DEVAM ETTİ"

Amerika Jimnastik Takım doktorunun uzun süren taciz girişimleri ve sonunda Biles’in açıkladığı bir olay. Biles dışında olaydan mağdur olan diğer dört arkadaşı spora o dönemler ara vermişti. İnsanların beklentisi ve 2013’ten beri kaybetmemesi olimpiyatta Biles’ın üzerine büyük bir yük oldu. Geçen sene Tokyo 2020’yi kazanıp jimnastiği bırakacağını açıklamıştı, hatta oyunların bir sene ertelenmesinin kendisi için zor olacağını dahi ifade etmişti. Bu faktörlerden dolayı çocukluğundan itibaren büyük travmatik olayları var. Sporcuların hepsi birer insan ve onlar da zorlanıyorlar. Simone’un bu durumunu pes etmek olarak değil baş edemeyeceği bir durum olarak yorumlayabiliriz."

"NAOMI OSAKA DEPRESYON SÜRECİNDEN GEÇTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ"

"Naomi Osaka beklenmedik şekilde erken elendi ama Osaka’nın Roland Garros’tan olaylı bir şekilde çekildiğini de biliyoruz. Bunun sebebi maç sonu röportaj vermek istememesiydi. İnsanlar bunu huysuzluk olarak dillendirirken kendisi bir açıklama yapmış ve mental olarak ciddi sorunlar yaşadığını ve insanlarla iletişim kurmakta zorlandığını söylemişti. Osaka’nın tanımlanan bir kaygı bozukluğu ve depresyonu var. Osaka belki bir kahraman dahi olabilir ama günün sonunda bir insan. Bu sorunları kariyerine yansıyor, mental olarak iyi hissetmediği için belki de erkenden elendiğini görüyoruz. Çok büyük şampiyonlar mental olarak ciddi sorunlar yaşayabilirler ve kendilerini korumak için bazen çekilmeye ihtiyaçları vardır."