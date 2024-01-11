Dünya bu olayı konuşuyor! CNN Türk Washington temsilcisi Yunus Paksoy son gelişmeleri aktardı

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ABD'de New York'un altına kazdıkları tünellerle yer altındaki bir sinagoga giden Ortodoks Yahudiler dünyada yankı uyandırdı. Peki tünel nereye uzanıyor, neden kazıldı? İşte detaylar..

Brooklyn'de Ortodoks Yahudilere ait gizemli bir sinagog bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler 10 kişiyi tutukladı. Sinagogu yöneten haham Yosef Braun yaşananları korkunç olarak nitelendirdi ve Ortodoks Yahudiliği için utanç olarak yorumladı.

CNN Türk Washington temsilcisi Yunus Paksoy olaya dair gelişmeleri şöyle aktardı:

Bu Sinagog Brooklyn bölgesinde Yahudilerin bolca bulunduğu bir bölge. Kendinizi İsrail'de hissettiğiniz bir bölge. Burada geçtiğimiz ay komşular ilginç sesler duyuyor. Kazma sesleri, inşaat sesleri. Ve yetkililere haber veriyolar. Ve bu sinagogun altında tünel kazıldığı belirleniyor. Tabi bu yasal değil. Hiçbir izin almadan şehrin altına girmiş, yan sokağa ulaşacak kadar tünel kazmışsınız.

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10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yahudi cemaati aşırılıkçı gençlerin yaptığı bir olay desteklemiyoruz dediler ancak bu birkaç gencin yapabileceği bir tünel değil. Polis buraya tüneli kapatmak için geliyor. Yan caddeye çıkan bir mazgal var. Bu çimento arabası ile gelince polis, Hasidik Yahudiler mukavemet gösteriyor, arbede çıkıyor. 10 kişi gözaltına alınıyor, 19 ile 22 arasında değişiyor yaşları.

'BASIN ÜSTÜNÜ KAPATMAYA ÇALIŞIYOR'

Bizim anladığımız üstünü kapatmaya çalışıyorlar, 3-5 genç kazmış sözleri ile. Yahudilerin daha çok kullandığı argüman, sinagogu genişletmeye çalıştılar. Oraya gizli kişiler mi sokulmaya çalışıldı? Bir cami ya da diyanet altında bir tünel bulunsa, saldırıdan tutun terörizme her şey gündeme gelirdi. Üstü kapatılmaya çalışılıyor. İçeride yatak, bebek pusetine kadar değişik eşyalar var. Koca koca medya kurumları kaynaklarını ayırıp bu konunun üstüne gitmedi.