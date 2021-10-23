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Dünya bu haberi konuşuyor! Bodrum katından 26 çocuk çıktı

#ABD#Kreş#Dünya
Dünya bu haberi konuşuyor Bodrum katından 26 çocuk çıktı

ABD'nin Colorado eyaletinde 6 çocuğa bakma izni olan bir kreş sahibinin bodrumunun gizli bölmesinde 26 çocuk perişan halde bulundu. Haber dünya gündeminde geniş yer bulurken kreş sahibi kadın çocuk istismarından altı yıl hapis cezasına çarptırıldı

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ABD'nin Colorado eyaletindeki 4. Adli Bölge Savcılığı Sözcüsü Howard Black bir kreş sahibinin bodrum katında 26 çocuğu sakladığı için çocuk istismarı suçundan altı yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

SIRT ÇANTALARI VE AĞLAMA SESLERİ ÇOCUKLARI KURTARDI

Mahkeme belgelerine göre polis, Play Mountain Place kreşini işleten Carla Faith'in işletmesinde ruhsatının bakmasına izin verdiğinden daha fazla çocuğa ev sahipliği yaptığına dair şikayetler aldıktan sonra Kasım 2019'da kreşi ziyaret etti.

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Kreşte bakılmasına izin verilen çocuk sayısı sadece altıydı. Kamera görüntülerine göre Faith konrole gelen polislere kreşte hiçbir çocuğa bakmadığını söyledi ancak ekipler bir yığın sırt çantası gördü ve çocukların ağlama seslerini duydu.

GİZLİ DUVARLA SAKLAMIŞ

Polis yaptığı açıklamada Faith'in suçunu ısrarla reddettiğini ve yaptıkları arama sırasında Viktorya döneminden kalma evin içinde mobilyalı bir bodruma açılan gizli bir duvar bulduklarını söyledi.

Dünya bu haberi konuşuyor Bodrum katından 26 çocuk çıktı


26 ÇOCUK PERİŞAN HALDE BULUNDU

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Polisler bodrum kattaki gizli bölmeye girdiklerinde gördüklerine inanamadılar. 26 çocuk ve iki yetişkin bodrum katında polislerin gitmesini bekliyordu.Yeminli ifadelerde çocukların hepsinin üç yaşından küçük olduğu, çoğunun kirli, bezlerinin ıslak, terli ve çok susamış oldukları belirtildi.

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6 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Carla Faith çocuk istismarı suçlamasının yanı sıra, daha fazla çocuğu olan bir çocuk bakım tesisi işletmekten suçlu bulundu.6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kreşin bir diğer çalışanı Christina Swauger, Faith ile aynı suçlamalardan suçlu bulundu, ancak mahkum edilmedi. Yetkililer, kadınlarla bağlantılı üç kreşi kapattı.

Kreşe giden çocukların ebeveynlerinden bazıları, çocuklarının kaygı ve davranış sorunları ile uğraştığını söyledi.

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