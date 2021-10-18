Tarikat çocuk kaçırdı

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BAVYERA Polisi’nden verilen bilgiye göre Holzheim-Eppisburg kasabasında koruyucu bir ailenin yanında kalan 11 yaşındaki Shalomah isimli kız çocuğu, geçen cumartesi günü gezmeye çıktığı sırada aniden ortadan kayboldu. 2013’te çocuklarına işkence yaptıkları iddiasıyla tarikat üyelerine yapılan baskınlarda alınıp koruyucu ailenin yanına verilen kız çocuğu, çok sayıda polis ve kurtarma ekibinin tüm aramalarına rağmen bulunamadı. Arama çalışmaları devam ederken koruyucu aileye gelen bir mesaj, çocuğun tarikat üyeleri tarafından kaçırıldığı şüphelerini doğruladı. Polisten verilen bilgiye bir süre önce Almanya’dan Çek Cumhuriyeti’ne taşındıkları belirtilen 12 Kabile tarikatına mensup kişiler, çocuğun kendilerinde olduğu bilgisini paylaştı.

40 ÇOCUK KORUYUCU AİLEYE VERİLMİŞTİ

Polis yetkilileri ise yasal yollardan aileden alınarak 8 yıl önce koruyucu aileye verilen çocuğun tarikat tarafından götürülmesinin kaçırma eylemi olduğunu belirterek, soruşturma başlatıldığını duyurdu. Çocuğun halen nerede olduğunun bilinmediğini belirten polis, arama çalışmalarını durduklarını bildirdi. 2013’te tarikat evlerine yapılan baskınlarda 40 kadar çocuk ebeveynlerinden alınarak devlet gözetimindeki koruyucu ailelerin yanına verilmişti. Bunun üzerine Almanya’da daha fazla kalamayacaklarını açıklayan tarikat üyeleri ise yasaların kendi dünya görüşlerine daha uygun olduğunu düşündükleri Çek Cumhuriyeti’ne taşınmışlardı.