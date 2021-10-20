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Beyaz Saray ve FBI da devrede... Dünya kaçırılan 17 ABD'li misyoneri konuşuyor

#Haiti#Fidye#ABD
Beyaz Saray ve FBI da devrede... Dünya kaçırılan 17 ABDli misyoneri konuşuyor

Önce depremler sonra da da devlet başkanına düzenlenen suikastla sarsılan Haiti şimdi de kaçırılan 17 ABD'li misyoner yüzünden dünya gündeminde. Ülkede polis, asayişi sağlamakta güçlük çekerken kaçırılan 17 misyoner için müzakereler sürüyor. İstenen fidye ise toplamda 17 milyon dolar...

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2010’da yaklaşık 250 bin, bu yıl ise 2 bin 200’den fazla insanın öldüğü iki şiddetli depremle sarsılan Haiti yıllardır derin bir ekonomik ve siyasi krizle felç olmuş durumda. Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin temmuz ayında evinde öldürülmesi Karayip ülkesini daha fazla karmaşa ve belirsizliğe sürüklerken, güvenlik güçleri bu şartlar altında ülkede asayişi sağlamakta zorlanıyor.

Haiti'de bir çete tarafından geçen hafta sonu kaçırılan ve kişi başı 1 milyon dolar fidye istenen ABD merkezli bir misyoner grubun 17 üyesinin iade edilmesi için müzakereler 4'üncü gününe girdi.

Haitili üst düzey bir yetkili, dün yaptığı açıklamada, aralarında, yaşları 8 ay ile 15 arasında değişen 5 çocuğun da bulunduğu gruptan fidye istendiğini ancak fidye miktarının çocukları kapsayıp kapsamadığının net olmadığını söyledi.

Haiti polisi ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), misyonerlerin serbest bırakılması için çete üyeleriyle iletişime geçtiği ancak müzakerelerin uzun sürebileceği belirtildi.

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Beyaz Saray ve FBI da devrede... Dünya kaçırılan 17 ABDli misyoneri konuşuyor
Haiti Adalet Bakanı Liszt Quitel gazetecilere konuyla ilgili bilgi veriyor

Kaçırılanların 16'sının Amerikalı, 1'inin Kanadalı olduğu aktarılırken her kişi için 1 milyon dolar isteyen çete ile müzakerelerin 4'üncü gününde olduğu kaydedildi.

Son dakika... Haitide 17 ABDli misyoner kaçırıldı

İlgili Haber:Son dakika... Haiti'de 17 ABD'li misyoner kaçırıldı

TOPLAM RAKAMIN 18 KİŞİ OLDUĞU AKTARILDI

Ohio merkezli Christian Aid Ministries adlı kuruluşa göre misyonerler, Haiti'de bir yetimhane inşa ettikten sonra ABD'ye dönerken kaçırıldı.

İnsan Hakları Analiz ve Araştırma Merkezine göre, misyonerlerin kaçırılmasının ekimin ilk yarısında Haiti'de kaydedilen en az 119 adam kaçırma olayından biri.

Öte yandan Haitili bir sürücünün de misyonerlerle kaçırıldığı ve toplam rakamın 18 kişi olduğu aktarıldı.

Beyaz Saray ve FBI da devrede... Dünya kaçırılan 17 ABDli misyoneri konuşuyor

Basınla konuşma yetkisi olmayan Haitili yetkili, Associated Press'e, "400 Mawozo" adlı çetenin bir üyesinin kaçırılmadan kısa süre sonra Ohio merkezli Christian Aid Ministries adlı kuruluşun bir liderini arayarak fidye talebinde bulunduğunu söyledi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, dün yaptığı açıklamada, misyonerlerin serbest bırakılması için FBI'ın da ABD hükümetinin koordineli çabasının parçası olduğunu belirtmişti.

Psaki, hükümetin ABD vatandaşlarını Haiti'yi ziyaret etmemesi konusunda çağrıda bulunduğunu aktararak bu grupların, fidye almak için ABD vatandaşlarını hedef aldığını bildiklerini söylemişti.

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Beyaz Saray ve FBI da devrede... Dünya kaçırılan 17 ABDli misyoneri konuşuyor

Son dönemde çetelerin adam kaçırma hadiselerinde ciddi artış yaşandığı vurgulanırken yetkililere göre, çeteler birkaç yüz dolardan 1 milyon dolara kadar değişen fidye talep ediyor.

Haiti'deki Birleşmiş Milletler Entegre Ofisince geçen ay yayımlanan rapora göre, 2021'in ilk 8 ayında Haiti Ulusal Polisine en az 328 kaçırma olayı bildirildi. Bu rakam, 2020 yılında 234'tü.

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