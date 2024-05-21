Dünya Bayraktar Akıncı’yı konuşuyor: Kilit bir rol oynadı, kritik görevde parladı

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Emir Abdüllahiyan ve beraberindeki üst düzey yetkilileri taşıyan helikopterin düşmesinin ardından Türkiye tarafından arama faaliyetlerinde görevlendirilen Akıncı İHA, helikopterin enkazını tespit etti. İran'daki görevini başarıyla tamamlayıp, yurda dönen Akıncı İHA, Van'daki üssüne inmeden önce gökyüzünde ay yıldız rotası çizdi.



7 saat 27 dakika uçuş gerçekleştiren Bayraktar Akıncı'nın tarihi görevi bugün dünya medyasında da dikkat çekti. CNN International, gelişmeleri dakika dakika duyurduğu haberinde Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü yeri Türk İHA'sının belirlediğini vurgularken, AP haber ajansı da "Türk insansız hava aracı, kaza yerinin İran'ın kuzeybatısındaki bir dağın yamacında olduğunu belirledi" bilgisini son dakika gelişmesi olarak duyurdu.

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Yunan basını, kazadan sonraki saatlerde Akıncı'nın bölgede olduğunu duyurdu ve "Türkiye 32 kurtarma görevlisi, 6 araç ve gece görüş yetenekleriyle donatılmış bir Cougar helikopteri bölgeye gönderdi." ifadelerini kullandı. Yunan EPT News haber kanalı, Akıncı ile ilgili haberine "Türk insansız hava aracından 'enkaz üzerinden' video" başlığını attı.

"KİLİT ROL OYNADI"

Al Monitor 'Türkiye'nin en hızlı drone'u İran'daki helikopter kaza yerinin yerini tespit etmede kilit rol oynadı' başlıklı haberinde Akıncı'nın zamana karşı bir yarış verdiği, taşıdığı termal kamerayla kaza yerinin tespit ettiğini ve koordinatları İranlı yetkililerle paylaştığını yazdı.

Akıncı'nın Türkiye'nin büyüyen drone üretimi ve savunma sektöründe öncü rol üstlenen Baykar tarafından üretildiğini okuyucuları ile paylaşan Al Monitor, "Bayraktar insansız hava araçlarının son on yıldaki uluslararası başarısı, Türkiye'nin savunma sektörünün daha geniş anlamda yükselmesine yardımcı oldu ve Türkiye'nin toplam savunma ihracatı geçen yıl 5,5 milyar dolara ulaşarak 2022'ye göre %27 artış gösterdi." ifadelerini kullandı.



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Middle East Eye (MEE) ise Ankara'nın gelişmiş drone teknolojisinin kritik arama kurtarma görevinde 'parladığını' yazdı ve "Türk drone üreticisi Baykar'ın 2019 yılından bu yana ürettiği Akıncı, 40.000 feet'e kadar çıkabiliyor ve 24 saatten fazla havada kalarak uzun mesafeler kat edebiliyor." açıklamasına yer verdi.



NDTV televizyonu, Akıncı'nın İran Cumhurbaşkanı'nın helikopterini bulduktan sonra gökyüzünde ay-yıldız çizdiğine dikkat çekti ve okuyucuları ile Akıncı'nın teknik detaylarını paylaştı;

"Akıncı İnsansız Hava Aracı (İHA) havadan havaya ve havadan karaya muharebe operasyonları için kullanılabiliyor. Uçuş süresi 24 saattir ve 40,000 feet yüksekliğe kadar ulaşabilmektedir. GPS'e bağlı olmadan çalışabilen dahili sensör füzyonlu bir navigasyon sistemine sahiptir. Türkiye'nin yerli İHA'sı Bayraktar TB2 ise Katar, Azerbaycan, Ukrayna'nın aralarında bulunduğu 30 ülke tarafından kullanılmaktadır."

