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Düğün kâbusa döndü! Patlayan bomba gelini hastanelik etti, kardeşini ise öldürdü

#İngiltere#DÜĞÜN#BOMBA
Düğün kâbusa döndü Patlayan bomba gelini hastanelik etti, kardeşini ise öldürdü

İngiltere'de yaşanan korkunç trajedi duyanları adeta şaşkına çevirdi. En mutlu günleri kâbusa dönen bir çift balayına gittikleri yerde yaşadıkları acıyla adeta yıkıldı...

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Çok güzel bir ormanın içinde, kamp ateşinin etrafında oturup evliliklerini kutlayan çift, en mutlu günlerinin hayatlarının en büyük trajedisine dönüşeceğinden habersizdi.

31 yaşındaki Lidiia Makarchuk 43 yaşındaki Ukraynalı Norbert Varga ile evlendikten sonra Ukrayna'daki gözde tatil yerlerinden birine balayı kutlamaları için gitmişti. Yeni evliler ve yanlarındaki akrabaları ve dostları Macaristan sınırı yakınlarında, Karpat Dağları'nın eteğinde bir ormanın içinde kamp yapıyordu.

Bu mutluluk kamp yaptıkları yerde patlayan Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba yüzünden adeta kâbusa döndü.

Patlayan bomba yüzünden etrafa saçılan şarapnel parçaları gelini çok kötü şekilde yaralarken erkek kardeşini ise canından etti.

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Korkunç olay 12 kişilik grup kamp ateşi başında neşe içinde sohbet ederken gerçekleşti. Norbert Varga akşam saat 9 sıralarında meydana gelen patlamadan önce çadırına fotoğraf makinesini almak için gittiğini hatırlıyor. Damat, o anları "Çadırdan eşyalarımı alırken patlama sesini ve sonrasında sessizliği yırtan çığlıkları duydum. Lidiia'ya seslenerek kamp ateşine doğru koştum." diyerek anlatıyor. 

Lidiia ise patlamayı "Her şey saniyeler içinde oldu. Sanki bir yüzüme kocaman bir kaya parçası fırlattı. Özellikle de burnuma." diyerek anlattı. "Ellerimle yüzümü kapattım ve kendim için dua ettim. sonra etrafıma bakınca tek başıma olmadığımı gördüm, herkes acı içinde kıvranıyordu."

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Lidiia patlamada yüzünden yaralanmış, sol gözü tanınmaz haldeydi. Elleri çok kötü şekilde yaralanan genç kadının kolundaki kemik bile dışarı fırlamıştı.

Gözünün biri görmeyen ve yerde acı içinde kıvranan kadın 29 yaşındaki erkek kardeşi Myroslav'ın can verirken ona kendisini ne kadar sevdiğini bile söyleyemediği için pişmanlık yaşıyor...

Düğün kâbusa döndü Patlayan bomba gelini hastanelik etti, kardeşini ise öldürdü

Patlamadan sonra sağlık görevlileri olay yerine bir buçuk saat içinde ulaştılar ancak Myroslav ve gruptaki erkeklerden biri daha çoktan hayatını kaybetmişti. bile.

Grubun kamp yaptığı yerin ise Ukrayna'nın en yüksek dağı olan Hoverla'nın yakınında ve her iki dünya savaşında da cephe olarak kullanılmış bir bölge olduğu belirtildi.

Lidiia Makarchuk 2017'de, eşi Norbert Varga ise 2018'de Ukrayna'dan İngiltere'ye taşınmış ve burada tanışıp evlenmişti.

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Lidiia hala hastanede tedavi görse de artık yürüyebilmeye başladı ve gelecek ay Macaristan'a giderek gözünden tekrar ameliyat olacak. Çiftin seyahat sigortası olmadığı için karşılanmayan tedavi masrafları için bir yardım kampanyası başlatıldı.

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