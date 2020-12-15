Son dakika haberi: DSÖ'den flaş aşı hamlesi...

DSÖ kıdemli danışmanı Bruce Aylward, Pfizer CEO'su Albert Bourla'nın daha yoksul nüfuslara uygun seviyelerde fiyat belirleme konusunda "uygulanabilir bir taahhüt" verdiğini söyledi.



Önümüzdeki haftalarda daha fazla üreticinin COVAX aşı tesisine sağlayıcı listesine katılacağına dair bazı haberler beklediğini de sözlerine ekledi.

UĞUR ŞAHİN KİMDİR?

BioNTech'in CEO'su olan Prof. Uğur Şahin, aynı zamanda Mainz Üniversitesi Tıp Merkezi'nde çalışıyor.

55 yaşındaki Şahin, daha önce de eşiyle birlikte kurucusu olduğu Ganymed adlı ilaç şirketinin Bilimsel Tavsiye Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu.

İmmünolog ve onkolog olan Şahin, İskenderun'da doğduktan sonra dört yaşında ailesiyle birlikte Almanya'ya göçmüştü.

Babası Köln'deki Ford fabrikasında çalışan Şahin'in hayali doktor olmaktı. Bir fabrika işçisinin çocuğu için ulaşması zor bu hayali gerçek kılan Şahin, bugün eşiyle birlikte Almanya'nın en zengin 100 kişisi arasında. İngiliz Telegraph gazetesine göre çift, ilk şirketleri Ganymed'i 1,4 milyar euroya satmıştı.

BioNTech'in piyasa değer ise 20 milyar euroyu aştı.

ÖZLEM TÜRECİ KİMDİR?

Melanom adı verilen cilt kanserine karşı bir aşı üzerine çalışmalar yürüten Dr. Uğur Şahin’in eşi Dr. Özlem Türeci, firmanın ‘baş tıp görevlisi’ olarak aşının geliştirilmesinde büyük rol oynadı.



Prof. Şahin, koronavirüsün yayılması üzerine bu alanda aşı çalışmalarına yöneldi. Şahin, 1996’da Nobel Tıp Ödülü alan İsviçreli bilim insanı Rolf Zinkernagel ile birlikte çalışırken 2008’de BioNTech şirketini kurdu.



BioNTech’te bugün 80 civarında bilim insanı kanser üzerine araştırmalar yapıyor.

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