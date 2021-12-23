DSÖ'den çok sert sözler! Omicron'un ortaya çıkış sebebini böyle açıkladı

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Geçtiğimiz haftalarda Güney Afrika'da ortaya çıkan ve buradan onlarca ülkeye yayılan Omicron varyantı kısa sürede dünyanın alarma geçmesine neden olmuş durumda. Birçok ülkeye yayılan ve artık baskın tür haline gelmeye başlayan varyant için açıklamalarda bulunan DSÖ, Omicron'un Delta'dan daha hızlı yayıldığını belirtmiş, Kovid-19'a karşı aşılanmış veya daha önce Kovid-19’a yakalanmış kişilerde Omicron mutasyonunun yeniden enfeksiyona neden olduğunun altını çizmişti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Direktörü ve koronavirüs salgını konusunda hali hazırda dünyanın en yetkin ismi olan Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD medyası için kaleme aldığı yazıda Omicron varyantının ortaya çıkış nedenini açıkladı ve oldukça sert ve suçlayıcı ifadeler kullandı.

Ghebreyesus, USA Today için yazdığı makalede "Omicron, aşı istifçiliğinin sonucudur." iddiasında bulundu ve salgının ancak eşitsizliğin ortadan kalkmasıyla son bulacağını söyledi.

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'Sığ milliyetçilik' ve 'aşı istifçiliği' bir araya gelerek yeni bir varyantın oluşumuna uygun ortamı hazırladı diyen DSÖ Direktörü bundan bahsederken eşitlik ilkesine aldırmayan ülkeleri işaret etti.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, elimizde artık virüse karşı önlem ve tedavi için yeni silahlar olsa da küresel çaptaki aşıya ulaşım eşitsizliğinin salgının uzamasına yol açtığının altını çizdi.

"Eşitsizliği bitirirsek salgının da bitiririz" diyen Ghebreyesus sözlerine "Bu eşitsizlik devam ettiği sürece virüsün tahmin edemeyeceğimiz şekillerde evrim geçirmesi ve risk oluşturması kaçınılmaz" diyerek uyarısını yineledi.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, yazdığı makalede DSÖ'nün geliştirdiği ve ülkeler arasında bilgi ve malzeme alışverişini sağlayacak ve böylelikle gelişebilecek acil durumlara hazırlıklı olmaya imkan tanıyacak 'DSÖ BioHub' sistemini de anlattı.

DSÖ Direktörü'ne göre dünyanın yeni yılda başarması gereken şeyler de şöyle sıralanıyor:

- 2022'nin ortasına kadar küresel aşılama oranı yüzde 70'e çıkarılıp salgın sonlandırılmalı.

- Gelecek salgınlar için küresel sağlık güvenliği sistemi kurularak hazır bulunulmalı.

- Dünya çapında bir sağlık güvence sistemiyle tüm ülkelerin birincil sağlık hizmetleri güvence altına alınmalı.

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Ghebreyesus durumun önemini "Kovid-19 salgını başladığında herkes, sağlığımızın tehlikede olmasının her şeyi tehlike soktuğunu anladı." diyerek özetledi.