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Son dakika: Omicron'da kritik süre belli oldu... Bu semptomlara dikkat!

#Omicron#Koronavirüs#Dünya
Son dakika: Omicronda kritik süre belli oldu... Bu semptomlara dikkat

2 yıldırı hayatımızda olan koronavirüs son dönemde Omicron varyantı ile gündemde. Dünyanın pek çok noktasında baskın tür haline gelen İngiltere'den flaş bir haber geldi. Omicron'daki kritik süre belli oldu. Uzmanlar Omicron'un belirtilerini de tek tek açıkladı.

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Geçtiğimiz haftalarda Güney Afrika'da ortaya çıkan ve buradan onlarca ülkeye yayılan Omicron varyantı kısa sürede dünyanın alarma geçmesine neden olmuş durumda.

Kısa sürede dünyanın bir numaralı gündemi haline gelen varyant ile ilgili bilim insanlarının zamana karşı yarışı sürerken İngiltere'de yapılan açıklama ile varyanttaki kritik süre netlik kazandı.

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Omicron varyantına yakalanıp yakalanmadığınızı belirlemek için ilk 48 saat çok önemli

Zira İngiltere'de kullanılan ZOE Symptom Track uygulama verilerini inceleyen uzmanlar Omicron ile enfekte olan çoğu kişinin ilk 48 saatte belirti göstermeye başladığı sonucuna ulaştı.

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SEMPTOMLAR DEĞİŞTİ

Peki Omicron'un belirtileri neler? Bir önceki varyantlara kıyasla semptomlarda değişiklik olduğunu belirten uzmanlar Omicron'un semptomlarını da açıkladı.

Burun akıntısı, kuru/kaşıntılı boğaz, baş ağrısı, yorgunluk ve hapşırma en belirgin Omicron semptomları arasında gösteriliyor. İngiliz uzmanlara göre, bel ağrısı, kas ağrıları ve gece terlemeleri de önemli semptomlardır

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EN ETKİLİ AŞI HANGİSİ?

Doktorlar, aşı olanlarda semptomların daha hafif olduğunu söylüyor. Peki Omicron'a karşı en etkili aşı hangisi?

İki doz aşının Omicron varyantına karşı etkisiz kalabileceği sonucuna ulaşan Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) araştırması ile 3. doz sonrası en fazla koruna sağlayan aşıyı belirledi.

Son dakika: Omicronda kritik süre belli oldu... Bu semptomlara dikkat

 

UKHSA tarafından yapılan ilk analize göre, iki doz Pfizer, Omicron'dan kaynaklanan semptomatik bir enfeksiyona karşı yalnızca yüzde 30 ila 40 koruma sağlıyor. Aynı analize göre, bu oran 3. doz Pfizer'dan sonra 75'e kadar çıkıyor.

UKHSA'ya göre Altı ay önce bir Astrazeneca aşısı yaptırdıysanız, aşının semptomatik bir Omicron enfeksiyonuna karşı etkinliği sıfıra yakındır. İlk iki aşınız Astrazeneca ise, bir Pfizer güçlendirici aşısı olmanız durumunda etkinlik yüzde 70 seviyesine ulaşıyor.

Bu veriler ışığında ülkemizde de kullanılan Pfizer aşısının İngiliz Astrazeneca'ya oranla daha iyi bir koruma sunduğu görülüyor. Moderna ve J&J aşıları için bu sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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İŞTE EN ÇOK ETKİLENEN YAŞ GRUBU

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Güney Afrika Sağlık Bakanlığı'nın Danışma Komitesi'nde yer alan Dr Coetzee, önceki dalgalarda olduğu gibi Omicron'da da önce gençlerin hastalandığını söylüyor.

Doktorun şimdiye kadarki deneyimi, varyantın 40 veya daha genç olan insanları etkilemesiydi. Güney Afrika sağlık bakanı Dr Joe Phaahla, aşı oranları nispeten düşük olduğu için gençlerin Omicron'dan en çok etkilenen grup olduğunu belirtti.

PANDEMİ NE ZAMAN BİTECEK? GATES TARİH VERDİ

Omikron’un tarihte bilinen virüslerden çok daha hızlı yayıldığına dikkat çeken Gates, bu türün çok yakında tüm ülkelerde görüleceğini belirtti. “En büyük bilinmez Omikron’un insanları ne kadar hasta edebildiği” diyen Gates, “Hakkında daha fazla şey öğrenene kadar, bu konuyu daha fazla ciddiye almalıyız” ifadelerini kullandı.

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Microsoft’un kurucusu, maske takmak, aşılanmak ve kapalı alanlardaki kalabalık organizasyonlardan kaçınmak gibi adımların atılması durumunda pandeminin 2022’de sona erebileceğini düşündüğünü söyledi.

Pandemi ile birlikte adından en çok söz ettiren isimlerden birisi de kuşkusuz Bill Gates. Zira adı komplo teorileri ile anılan Gates pandemi uyarısında haklı çıkmıştı.

Tarih, 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkarmıştı.

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