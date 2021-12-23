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HABERLERDünya Haberleri

Çin'de Omicron paniği! 13 milyon kişi karantinada

#OMICRON#Çin#Karantina
Çinde Omicron paniği 13 milyon kişi karantinada

Dünyayı saran Omicron fırtınası koronavirüs salgınının başlangıç noktası Çin'i de vurdu. Salgının başından beri '0 vaka' politikası uygulayan ülkede sadece 127 vakanın görülmesi 13 milyonluk şehri kapatmaya yetti!

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Geçtiğimiz ay ortaya çıkan ve bugüne kadar ortaya çıkan en bulaşıcı varyant olduğu açıklanan Omicron dünya çapında yayılmaya ve korku yaratmaya devam ediyor.

Varyantla ilgili ilk çalışmalar Omicron'un bulaşıcılığının yüksek olmasına rağmen hastaneye yatış ve ölüm riskinin bir önceki varyant Delta'ya oranla nispeten düşük olduğunu gösteriyor. Ancak yaklaşan yeni yıl kutlamaları önce hemen hemen tüm ülkeler sağlık sistemlerinin çökmemesi için sert önlemleri bir kez daha devreye soktu.

Koronavirüsün ortaya çıktığı ve salgının dünyaya yayıldığı yer olan Çin ise oldukça sıkı kurallar ve uygulanan 0 vaka politikasıyla kontrol altına aldığı tehlike yeniden büyümeye başlayınca flaş bir kararla 13 milyon kişiyi bir anda tekrar karantinaya aldı.

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Çinde Omicron paniği 13 milyon kişi karantinada

Çin'de yurt içi kaynaklı Kovid-19 vakalarının görüldüğü Şensi eyaletinin merkezi Şian şehrinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Şehirde bir anda panik havası yaratan bu yeni kapanma tam da başkent Pekin'de bir ay sonra başlayacak Kış Olimpiyatları öncesinde geldi.

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Tüm şehre uygulanan yaygın testlerde ortaya çıkan büyük kısmı yerel kaynaklı 127 vakanın ardından şehir karantinaya alındı. 

Çinde Omicron paniği 13 milyon kişi karantinada

Şian şehrinde temel ihtiyaçların karşılanması amacına yönelik olanlar dışındaki tüm işletmelerin geçici süreyle kapalı kalacak. Vatandaşlar ikamet ettikleri bölgeden çıkmak için izin almak zorunda olacak ve şehre giriş çıkışlar da acil durumlar haricinde yasaklanmış durumda.

Her haneden sadece bir kişinin temel ihtiyaçlar için gün aşırı alışveriş yapmasına izin verilen şehirde okullar da kapatıldı ve online eğitime geçildi.

Ortaya çıkan yeni vakaların Omicron varyantı olup olmadığı henüz açıklanmazken şehirde uygulanacak karantina kararının gelmesiyle birlikte marketlere adeta akın yaşandı ve raflar boşaldı.

Çinde Omicron paniği 13 milyon kişi karantinada

Karantina uygulamasının ne kadar süreceği henüz açıklanmadı.

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KENTTE HENÜZ OMİCRON'A RASTLANMADI

Şian'da yerel olarak tespit edilen korona virüs vakalarının sayısı, 17 Aralık'tan bu yana arka arkaya 6 gün artış gösterdi. Kentte Omicron mutasyonundan kaynaklanan vaka ise henüz tespit edilmedi. En az iki tur toplu test uygulaması yapılan kentte son 24 saatte yerel kaynaklı 63 vaka kaydedilirken, toplam vaka sayısı geçen haftadan bu yana en az 211'e yükseldi.

ÜLKE GENELİNDE 7 OMİCRON VAKASI

Çin genelinde ise bugüne kadar yalnızca 7 Omicron vakası görülürken, 4'ü güneydeki Guangzhou'da, 2'si yine güneydeki Changsha'da ve 1'i Tianjin'de kaydedilmişti. Çin Ulusal Komisyonu verilerine göre ülkede salgının başlamasından bu yana toplam 100 bin 644 korona virüs vakası tespit edilirken, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

 

 

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#OMICRON#Çin#Karantina

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