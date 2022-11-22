Doktorlar kanser sanmıştı sebebi inek sütüymüş! Bebeğinizde bu belirtiler varsa dikkat...

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ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan Laura Donovan'ın oğlu Johnny, iki yaşına geldiğinde sürekli huysuz, yorgun görünüyordu ve öfke nöbetlerine eğilimliydi.

SON DERECE SOLGUN GÖRÜNÜYORDU

Laura bunların yanı sıra oğlunun son derece solgun göründüğünü fark etse de, bunu Kuzeybatı Pasifik'te yaşamaya ve iki İrlandalı ebeveynin çocuğu olmaya bağladı ve söz konusu belirtilerin çok üstünde durmadı.

Ancak bu belirtileri rutin kontrol için gittiği bir doktor da fark edince durumun düşündüğü kadar basit olmadığını anladı.



Anne Laura Donovan

DOKTOR LÖSEMİ'DEN ENDİŞELENDİ

Aile hekimi küçük Johnny'i kapsamlı bir kontrole aldı. Yapılan kan testinin sonuçları hem doktoru hem de anneyi korkuttu.

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Çocuğun hemoglobin seviyesi 4,5- 5,6 arasında çıkmıştı ve bu rakam yaşıtları için normal sayılan 10-15 referansının çok altındaydı. Johnny ciddi bir demir eksikliği yaşıyordu.

Doktor anneye çocuğunun durumunu açıklarken lösemiden şüphelendiğini söyledi.

KALBİNDE 'ÜFÜRÜM' GELİŞTİ

Johnny'nin demir eksikliği o kadar ciddi boyuttaydı ki kalbinde üfürüm gelişmişti. Doktorlar küçük çocuğa iki hafta peş peşe kan nakli yaptı ve küçük Johnny her hafta demir takviyesi almaya başladı.

SUÇLU İNEK SÜTÜ ÇIKTI

Tedavi sürecinde yapılan detaylı taramalarda anneyi rahatlatan haber geldi, Johnny lösemi değildi. Çocuğun yaşadığı tüm belirtilerin suçlusu ise inek sütüydü.

Johnny'yi inceleyen hematolog, çoğu ailenin fazla sütün çocuklarda sorun olabileceğinin farkında olmadığını ve belirtileri fark edemediklerini söyledi.

Doktor ayrıca çocukların kendilerini perişan hale getiren anemi tedavi edildikten sonra, halsizlik ve yorgunluğu kenara atıp eski uysal hallerine döndüklerini belirtti.



2 yaşındaki Johnny ve annesi Laura

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"SÜTÜN ÇOCUĞUMU BU KADAR ETKİLEYECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Anne Laura, kendi yaşadığı süreci diğer ailelerin de yaşamaması için bir makale kaleme aldı. Insider'da yayınlanan makalede 'Sütün çocuğumu bu kadar etkileyeceğini hiç düşünmemiştim' diyen Laura yaşadığı süreci şöyle anlattı;

GÜNLÜK 1 LİTRE SÜT İÇİYORDU

"Johnny pandeminin ilk yılında doğdu, bu yüzden stres seviyem uzun süre yüksekti. Johnny 1 yaşına gelip inek sütü içmeye başladığında ve başka hiçbir şey istemediğinde bunu çok ciddiye almadım ve onu sütle beslemeye devam ettim.

Oğlum günde yaklaşık 1 litre süt içiyordu, ki yaşıtları için bu miktarın günlük 500 ml'yi geçmemesi gerekiyor. Çok fazla süt içtiğinin farkındaydım ancak bu kadar kalsiyumun demir emilimini engelleyeceğini bilmiyordum.

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Bir süre sonra oğlum sürekli huysuzlanmaya başladı. Hiçbir zaman iyi dinlenmiş görünmüyordu ve sürekli sinir krizleri yaşıyordu."



İnek sütü çocukların güçlü kemikler geliştirmesi için mükemmel bir kalsiyum kaynağı olarak görülse de 'aşırı süt' beklenenin tam tersi bir etki yaratabilir.

Uzmanlara göre, aşırı seviyede alınan İNEK SÜTÜ vücudun demiri emme yeteneğini engelleyerek demir eksikliğine yol açar. Bu da çocuklarda, yorgunluk, soluk cilt, sinir, huysuzluk, kalp atışlarında değişiklik, iştahsızlık ve baş dönmesi gibi belirtilerle kendini gösterir.

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ENERJİSİ, İŞTAHI YERİNE GELDİ, ÇEVRESİNE GÜLÜCÜKLER SAÇIYOR

2 yaşındaki Johnny kalp üfürümü ve demir eksikliği nedeni ile 1 buçuk ay tedavi gördükten sonra sağlığına geri kavuştu.



Enerjisi ve iştahı düzelen çocuk eski huysuz halinin aksine çevresine gülücükler saçıyor.



Anne Laura oğlunun son durumuna ilişkin açıklamasında, "Güne gözyaşları içinde başlayıp bittiği zamanların tam tersine şimdi her güne hevesle uyanıyor. Onu şimdiye kadar ilk kez tanıdığımı hissetmeye başladım" ifadelerini kullandı.