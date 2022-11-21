Yaşadığı belirtileri menopoz sanmıştı, kanser çıktı! Doktorlar 24 saat süre verdiler...

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52 yaşındaki Julie Robinson 2019 yılının Ekim ayında hayatını değiştirecek bir teşhis almadan önce kendini sürekli bitkin hissediyordu.

MENOPOZ BELİRTİSİ SANDI

Yorgunluğunun yanı sıra gece terlemeleri de başlayınca Julie bunun yoğun çalışma hayatından ya da menopozdan kaynaklanıyor olabileceğini düşündü.

İlkokul öğretmeni olarak çalışan kadın, tatsız belirtiler geçmeyince yarıyıl tatilinde aile doktoruna gitmeye karar verdi.



Doktoru Julie'nin kalp atışlarındaki değişimi fark edince 'kalp sorunu' olabileceği endişesi ile onu uzman bir doktora yönlendirdi.

Uzman doktor istediği tam kan sayımı sonuçlarında kadının hemoglobin seviyesinin çok düşük olduğunu, akyuvar sayılarının yükseldiğini ve trombosit değerlerinin de düşüşte olduğunu gördü ve ondan iki hafta sonra yeniden aile hekimine gitmesini istedi.

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DURUMU DAHA DA KÖTÜYE GİTTİ

Uzman doktora gitmesinden sadece iki gün sonra Julie kendini daha halsiz hissetmeye başladı. Sürekli nefesi kesiliyordu ve midesi bulanmaya başlamıştı.

'Sezgilerim bana bir şeylerin kötü gittiğini söylüyordu' diyen kadın yeniden doktora gitti ve kendisine detaylı tarama yapılmasını istedi.



Ne kadar doğru bir karar aldığını "Bu kadar ısrarcı olmasaydım bugün burada olamayacağımdan eminim" sözleri ile anlatan Julie 3 gün sonra hastaneden arandı ve Christie Hastanesi'nden beklendiğini öğrendi.

Telefondaki yetkili ona sonuçlarından bahsetmese de Julie, Christie Hastanesi'nin kanser konusundaki uzmanlığını biliyordu. Bu nedenle de hastaneye kendini hazırlayarak gitti.

ALL TEŞHİSİ ALDIİ DOKTORLAR 24 SAAT SÜRE VERDİ

Kocası Steve ile hastaneye giden öğretmen 'hayatının en şok edici' gerçeğini burada öğrendi ve Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) teşhisi aldı.

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Doktorlar 52 yaşındaki kadına,hazırlanıp hastaneye gelmesi için sadece 24 saat süre verdiler. Julie yaşadığı o günü anlatırken, "İki yetişkin oğluma, arkadaşlarıma ve patronuma durumumu anlatmak zorunda kaldığım travmatik bir gündü. Hastaneye gitmek için ayrıldığımda, evime onu bir daha görüp göremeyeceğimi merak ederek baktım." ifadelerini kullandı.



Hastanede altı hafta boyunca yoğun kemoterapi tedavisi alan kadın, gördüğü ağır tedavi nedeni ile enfeksiyona çok açık olduğu konusundadefalarca kez uyarılmıştı.

Kendisine ne kadar dikkat ederse etsin yılbaşında korkulan oldu ve geçirdiği kulak enfeksiyonu nedeni ileyeni çıktığı hastaneye tekrar dönmek zorunda kaldı.

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Ağır enfeksiyon kadını haftalarca yürüyemeyecek hale getirdi, sonunda iyileşse de kalıcı olarak işitme duyusunu kaybetti.

TEDAVİSİ KORONAVİRİS PANDEMİSİNE DENK GELDİ

Vücudunun son derece savunmasız olduğu bir dönemde koronavirüs pandemisinin başladığını anlatan ilkokul öğretmeni, bu süreçte aylarca sevdiği insanları göremediğini, hatta kontrolleri için hastaneye gitmekte bile zorlandığını anlattı. Ancak kötü günler sonunda sona erdi...

Şu anda tedavisi iyi giden kadın, çok sevdiği mesleği öğretmenliğe dönebilmek için bağışıklığının düzelmesini bekliyor. Ancak yaşadığı bu süreç ona kanser hastası olmanın ne demek olduğunu öğretti.



HASTALIK İÇİN FARKINDALIK YARATMAYA ÇALIŞIYOR

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Lösemi ile ilgili farkındalık yaratmak için mücadele veren Julie, bir hayır etkinliğinde modellik yapmak üzere 50 kanser hastasından biri olarak seçildi ve bin pound üzerinde bağış topladı.

kanser için erken teşhisin önemine dikkat çeken kadın, Manchester Evening News'e yaptığı açıklamada "Bir gün ben de Lösemi hastaları için bakım arkadaşı olmak istiyorum. Ancak bunun için henüz erken, önce yaşadıklarımı hazmetmem gerekiyor" ifadelerini kullandı.