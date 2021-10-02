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Dışişleri'nden Katar açıklaması

#Dışişleri Bakanlığı#Katar#Seçim
Dışişlerinden Katar açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Katar'da Şura Meclisi üyelerinin belirlenmesi amacıyla yapılan seçimlerin memnuniyetle karşılandığını belirterek, "sonuçların kardeş Katar halkına hayırlı olması" temennisinde bulundu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Katar'da bugün ilk kez gerçekleştirilen, Şura Meclisinin 30 üyesinin belirlenmesi amaçlı seçimlerin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Katar halkının ülke yönetimine katılımının güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım teşkil eden bu seçimlerin özgür ve şeffaf bir ortamda yapılması yönünde Katar liderliğinin gösterdiği çabaların takdir edildiğinin vurgulandığı açıklamada, "Seçimlerin sonuçlarının kardeş Katar halkına hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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#Dışişleri Bakanlığı#Katar#Seçim