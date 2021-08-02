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Dünya
Haber Giriş: 02.08.2021 - 15:02 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan açıklaması

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yunanistan’ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayısının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu kapatma kararı almasını kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

Yunanistan Eğitim Bakanlığına bağlı Doğu Makedonya Trakya Eyaleti Birinci ve İkinci Dereceli Okullar Bölge Müdürlüğünün 30.07.2021/F.2.1/6762 sayılı kararında, 2021/2022 eğitim yılından itibaren Rodop ilinde 8, İskeçe’de de 4 olmak üzere 12 azınlık okulunun faaliyetlerine geçici olarak ara verildiği belirtildi.

Kararla 2011’den bu yana öğrenci yetersizliği gerekçesiyle sistematik olarak kapatılan Türk azınlık ilkokulu sayısı 132’ye yükselirken, Rodop, İskeçe ve Evros illerinde faaliyetlerine devam eden toplam okul sayısı 103’e düştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan bu gelişme ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada "Yunanistan’ın, tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayısının yetersizliğini bahane ederek, Batı Trakya Türk Azınlığına ait 12 ilkokulu kapatma kararı almasını kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

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