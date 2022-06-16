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Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya cevap: Mesnetsiz iddialar kabul edilemez

#Dışişleri Bakanlığı#ALMANYA#Dünya
Dışişleri Bakanlığından Almanyaya cevap: Mesnetsiz iddialar kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya cevap verdi. Bilgiç açıklamasında 'Alman Sözcünün ülkemizin hava sahasını ihlal eden, anakaramız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren ve uçaklarımızı taciz eden taraf Yunanistan olmasına rağmen, ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez' ifadelerine yer verdi.

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Dışişleri Bakanlığı Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün açıklamalarına yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinde yayınlanan 'Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç’in Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarafından Yapılan Açıklama Hakkındaki Soruya Cevabı' başlıklı metinde şu ifadelere yer verildi;

Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün dün yaptığı basın toplantısında Yunanistan’ın hukuk dışı iddiaları temelindeki Türkiye aleyhinde sarf ettiği talihsiz sözleri esef vericidir.

Alman Sözcünün ülkemizin hava sahasını ihlal eden, anakaramız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren ve uçaklarımızı taciz eden taraf Yunanistan olmasına rağmen, ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez.

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Alman Sözcüsüne ikili ve NATO bünyesindeki Güven Arttırıcı Önlemler toplantılarına yapılan davetlere rağmen bir yıldır icabet etmeyen ve Ege’de yaşanan son gerginliği bahane ederek bu toplantıları dondurduğunu açıklayan tarafın Türkiye olmadığını hatırlatmak isteriz.

Diyalog ve gerilimin azaltılması için çaba sarf ettiğini iddia eden Almanya’yı, iki müttefik arasındaki anlaşmazlıklarda taraf tutmamaya, başka ülkelerin hukuksuzluğuna alet olmamaya, ayrıca yetkisi ve sorumluluğu olmayan alan ve konularda yanlı yorum yapmamaya bir kez daha davet ediyoruz.

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