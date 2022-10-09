Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye'den Libya'ya kadar hakkımızı hukukumuzu korumak ile mükellefiz

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Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın çok hızlı değiştiğini belirten Çavuşoğlu, 'Önceliklerimiz var Türkiye'nin hak ve çıkarlarını korumak Suriye'den Libya'ya kadar hakkımızı hukukumuzu korumak ile mükellefiz' dedi.

Türkiye'nin hak ve çıkarlarını koruduklarının altını çizen Çavuşoğlu, 'Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde bunu yapmaya çalışıyoruz' dedi.

'Türkiye asrı diyoruz inşallah Türkiye bu yüzyıla damgasını vuracak' diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşında ateşkes için en çok çaba harcayan ülke olduğunu belirtti.

'Arabuluculuk rolümüz daha etkin hale geldi' diyen Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

Siyasi süreçte en aktif ülke Türkiye. Ateşkesin gerçekleştirilme için en çok çaba harcayan ülke Türkiye. En son esir takası konusunda da Türkiye'nin aktif rolünü görmüşsünüzdür Herkes Türkiye'nin bu rolünün devam etmesini istiyor.'

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'FİİLİ DESTEK BEKLİYORUZ'

Prag'da tüm muhatapların bu durumu dile getirdiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, ''Türkiye'nin bu rolüne destek var ama sadece sözle değil fiili olarak da destek bekliyoruz'

'Bölgemizde bazı ülkeler ile ilişkimizde problemler vardı. Ama normalleşme süreçleri de devam ediyor biz istikrar istiyoruz' diyen Çavuşoğlu, İsrail ile normalleşmenin Filistin davası pahasına olmayacağının altını çizdi.

Çavuşoğlu, 'Filistin ile ilgili mesajlarımızı çok açık ve net bir şekilde İsrail tarafına da iletiyoruz' dedi.

Ermeni diasporasının bir bölümünün iyi niyetli olmadığını belirten Çavuşoğlu, 'Normalleşmeye karşı. düşmanca tavır sergileyen kin ile yaşayan bir diasporadan bahsediyoruz' dedi.