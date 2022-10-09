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Son dakika: Kadıköy'de bir binada patlama meydana geldi

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#Patlama#Kadıköy#Bina
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2022 19:28

Son dakika haberine göre, Kadıköy’de 3 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edilen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada yangın çıkarken patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda ve bazı otomobillerde hasar oluştu. Öte yandan Vali Yerlikaya, 1 yabancı uyruklu kişinin yaralandığını açıkladı.

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Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Özbey Caddesi’nde bulunan 3 katlı binanın üçüncü katında doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı iddia edilen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada yangın çıktı. Binada yaşayanlar hızla dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika: Kadıköyde bir binada patlama meydana geldi

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı. Olayda yaralı veya can kaybı henüz belirlenemezken patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda ve park halinde bulunan bazı otomobillerde hasar oluştu. Büyük korku yaşayan mahalleli sokağa dökülürken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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VALİ YERLİKAYA: 1 KİŞİ YARALANDI

Olayın ardından açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, meydana gelen doğalgaz patlamasında bir yabancı uyruklu kişinin yaralandığını, bir kişini de kurtarıldığını belirtti.

Son dakika: Kadıköyde bir binada patlama meydana geldi

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#Patlama#Kadıköy#Bina

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