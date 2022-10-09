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Ukrayna savaşında son durum: Kırım Köprüsü vurulmuştu... Rusya'dan 'intikam' saldırısı!

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya
Ukrayna savaşında son durum: Kırım Köprüsü vurulmuştu... Rusyadan intikam saldırısı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2022 09:35

Aylardır devam eden savaşta inisiyatif Ukrayna güçlerine geçmiş durumda. Taarruza devam eden ve dün kritik öneme sahip Kırım Köprüsünü vuran Ukrayna Rusya'nın saldırısı ile sarsıldı. İşte Rusya Ukrayna savaşındaki son durum...

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Dünyanın gözü kulağı aylardır devam eden Rusya Ukrayna savaşında.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat sabah 06.00'da başlayan savaşta flaş gelişmeler yaşanıyor.

Taarruza devam eden Ukrayna güçleri Rusya toprakları ile Kırım Yarımadası'nı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'nü vurdu.

Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) Telegram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Kırım Köprüsü'nde meydana gelen patlamanın fotoğrafına yer verilerek, 'Şafak söküyor, köprü güzelce yanıyor' notu düşüldü.

Ukrayna savaşında son durum: Kırım Köprüsü vurulmuştu... Rusyadan intikam saldırısı
Dün sabah saatlerinde vurulan köprüye ait uydu görüntüleri yayınlandı... (Fotoğraf: AP)

PUTİN'E DOĞUM GÜNÜ GÖNDERMESİ

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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksey Danilov ise cuma günü 70. yaş gününü kutlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mesaj göndererek sol tarafta Kırım Köprüsü'nün yandığı ana dair, sağ tarafta ise Marilyn Monroe'nun, 'Doğum günün kutlu olsun Sayın Başkan' şarkısını söylediği anlara dair bir video paylaştı.

Video kısa sürede viral olurken, Rusya'dan beklenen hamle geldi.

RUSYA ZAPOTİJYA'YI VURDU

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya bölgesine düzenlenen füze saldırısında 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 49 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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Zelenski, 'Yine Zaporijya. Gece yarısının ortasında, konut binalarındaki barışçıl insanlara acımasız saldırılar. Şu an bildiğimiz üzere 12 kişi hayatını kaybetti. Aralarında 6'sı çocuk olmak üzere 49 yaralı ise hastanede' ifadelerini kullandı.

Zaporijya'nın geçici Belediye Başkanı Anatoliy Kurtev, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda 17 kişinin öldüğünü söylemişti.

Söz konusu saldırı 'Kırım köprüsünün intikamı' olarak nitelendirildi.

Öte yandan Putin, Kırım Köprüsü'nde yaşanan patlamanın ardından Kerç Boğazı'nda önlemlerin arttırılmasına yönelik kararname imzaladı.

Ukrayna savaşında son durum: Kırım Köprüsü vurulmuştu... Rusyadan intikam saldırısı
Bölgeden gelen ilk görüntülerde saldırı nedeniyle pek çok apartmanın ağır hasar aldığı görülüyor... (Fotoğraf: AFP)

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Kremlin'den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kerç Boğazı'ndan geçen ulaşım geçişini, Rusya Federasyonu ile Kırım Yarımadası arasındaki elektrik şebekesi köprüsünü ve Krasnodar bölgesi ve Kırım Yarımadası arasındaki doğalgaz boru hattını korumaya yönelik önlemler arttırılmasına yönelik kararname imzaladı.'

İŞTE UKRAYNA SAVAŞININ YENİ KOMUTANI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'daki özel askeri birliklerin başına Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin'in atandığına dair bir kararname imzaladı.

Sergey Surovikin 2017 yılından beri Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı olarak görevini sürdürürken, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyonların başından beri Güney Rus Birlikleri'ne komuta ediyor.

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