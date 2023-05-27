Dikkat çeken iddia: NATO İskandinav bölgesini bölüyor, son yılların en büyük yapılanması olacak

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NATO liderleri, Temmuz ayında Litvanya'da düzenlenecek NATO zirvesinde Soğuk Savaş döneminden bu yana ilk kez, Rusya'nın olası bir saldırısı durumunda nasıl bir karşılık verileceğini detaylandıran binlerce sayfalık gizli askeri planları onaylamaya hazırlanıyor.



NATO İSKANDİNAV BÖLGESİNİ FARKLI MERKEZLERE BÖLMEYİ PLANLIYOR



Sır gibi saklanan plana dair çok az şey biliniyor ancak Norveç'in en büyük haber sitelerinden biri olan Verdens Gang'de yer alan habere göre, NATO yeni savunma planı kapsamında İskandinav bölgesini farklı merkezlere bölmeyi planlıyor.



Bugün İsveç basınında da dikkat çeken iddiaya göre, Finlandiya ve olası üyeliği durumunda İsveç tek komuta altına alınırken, Norveç bu ekipten ayrılacak.



VG söz konusu savunma planını,olarak tanımlarken nihai kararın Temmuz ayında Vilnius'ta yapılacak zirvede alınmasının beklendiğini belirtti.VG'nin iddiasına göre NATO İskandinav bölgesindeki yapılanmasını 2 farklı merkezden yürütecek.Finlandiya ve üye olması durumunda İsveç, Baltık bölgesi ve Orta Avrupa'dan sorumlu olan NATO'nun Hollanda Brunssum Komutanlığı'na bağlanırken, Norveç ve İzlanda, Atlantik'ten sorumlu ABD Norfolk Komutanlığı bağlanacak.İsveç basını söz konusu planın İskandinav yetkililerin en başından beri ısrarla savunduklarıtavsiyesine ters düştüğüne dikkat çekti.Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre ise VG'ye yaptığı açıklamada ortada bir çelişki olmadığını belirterek, İskandinav bölgesi için ortakkomuta arzusunun hala devam ettiğini, bunun geçici bir yapılanma olabileceğini söyledi.Finlandiya televizyon kanalı Yle ise yeni savunma planının arkasındaki nedenin Norfolk'taki NATO karargahının henüz tüm İskandinav bölgesinin savunmasını üstlenecek kapasiteye sahip olmaması olduğunu öne sürdü.VG İsveç'in Türkiye ve Macaristan'ın onayını alarak NATO'ya katılması halinde plana dahil olacağına dikkat çekerken İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, İsveç'in Temmuz ayında Litvanya'daki Vilnius'da düzenlenecek NATO zirvesine kadar birliğe üye olmayı umduklarını söyledi.Ukrayna savaşının başlamasından sonra NATO'ya katılma kararı alan İsveç, bundan bir sene önce resmi başvurusuna yaptı ancak birlikte başvuru yaptığı Finlandiya resmen NATO üyesi olmasına rağmen Stockholm yönetiminin birliğin kapısındaki bekleyişi sürüyor.İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin saldırılar ve aşırı sağcı Stram Kurs partisi lideri Rasmus Paludan'ın 21 Ocak'ta Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-Kerim'i yakarak gerçekleştirdiği çirkin eylem sonrası Türkiye-İsveç arasında tansiyon yükseldi.Ankara, imzalanan 3'lü mutabakatta yer alan taahhütlerin yerine getirilmemesi ve Türkiye'nin güvenlik endişelerine yönelik gerekli adımların atılmaması nedeni ile İsveç'in NATO üyeliğini onaylamadı.İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayan bir diğer ülke de Macaristan. Budapeşte’de İsveç’in Macaristan’a karşı düşmanca bir tavır içinde olduğu görüşü hâkim. Buna gerekçe olarak ise İsveç’ten yapılan açıklamalarda öne çıkan, Orban hükümeti döneminde hukukun üstünlüğü ilkesinin erozyona uğratıldığı eleştirileri gösteriliyor.