Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Rusya görüntüleri yayınladı: Putin'in evinin yakınında bomba ile yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#Putin
Rusya görüntüleri yayınladı: Putinin evinin yakınında bomba ile yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 14:17

Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi (FSB), Devlet Başkanı Putin'in evinin yakınlarında üzerinde patlayıcı ile yakalanan şüphelinin görüntülerini yayınladı.

Haberin Devamı

Moskova güçleri, Ukrayna yanlısı bir sabotajcının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın güneyindeki evinin yakınında bombayla yakalandığını duyurdu.

FSB ajanları tarafından 'terör suçu' şüphesiyle gözaltına alınan 42 yaşındaki adamın ismi açıklanmadı, Rus basınında yer alan haberlerde şüpheli 'Ukrayna neo-Nazizminin destekçisi' olarak tanımlandı.

Rusya görüntüleri yayınladı: Putinin evinin yakınında bomba ile yakalandı

KULLANIMA HAZIR PATLAYICI İLE YAKALANDI

Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından servis edilen görüntülerde, Rus güçlerinin askeri kıyafet giyen şüpheliyi kollarından tutarak uzaklaştırdığı görülüyor.

FSB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, zanlının ormanlık alan içerisinde kullanıma hazır bir el yapımı patlayıcı ile yakalandığı belirtildi.
Rusya görüntüleri yayınladı: Putinin evinin yakınında bomba ile yakalandı

GİZLİ DEPODAN GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

FSB yetkilileri yakalanan şüphelinin üzerinde patlayıcı cihazların montajı ve kullanımlarına ilişkin talimatların da bulunduğunu söyledi.

Yayınlanan görüntüde ayrıca adamın patlayıcı cihazlazlarını gizlemek için kullandığı gizli bir deponun görüntüleri de yer aldı.

Batı medyası, FSB tarafından gözaltına alınan adamın terör suçundan hüküm giymesi halinde 20 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtti.
Rusya görüntüleri yayınladı: Putinin evinin yakınında bomba ile yakalandı

ALTINDA YERALTI SIĞINAKLARI VAR, DEĞERİ 1 MİLYON STERLİN

Rus liderin, Karadeniz'deki tatil beldesi Gelendzhik'te kayalıkların üzerine inşa edilen evinin altında geniş yeraltı sığınakları olduğu ve değerinin kabaca 1 milyar sterlin olduğu konuşuluyor. 

İngiliz Dailymail gazetesi söz konusu malikenin Putin'in Rusya'daki özel konutlarından sadece biri olduğunun altını çizdi.
Rusya görüntüleri yayınladı: Putinin evinin yakınında bomba ile yakalandı

YOUTUBE/ALEXEI NAVALNY

AKILLARA KREMLİN'E YAPILAN SALDIRI GELDİ

Geçtiğimiz haftalarda Kremlin Sarayı'na kimliği belirsiz kişiler tarafından insansız hava araçlarıyla yapılan saldırı sonrası Kremlin Ukrayna'yı Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast girişiminde bulunmakla suçlamıştı.

Putin'e yönelik suikast iddiaları sonrası Rusya'da güvenlik önlemleri artırılmış ve 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarının kapsamı daraltılmıştı.
Rusya görüntüleri yayınladı: Putinin evinin yakınında bomba ile yakalandı


Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Ukrayna#Putin

BAKMADAN GEÇME!

Ölümcül bir hastalık: Çocukluk bunaması ‘Çocuklarım zamanla hafızalarını yitirecek’ Türkiyede de vakalar var

Ölümcül bir hastalık: Çocukluk bunaması! ‘Çocuklarım zamanla hafızalarını yitirecek’ Türkiye'de de vakalar var!

#Çocukluk Bunaması
ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ DOSYASI | En çok saksı dibinde birikmiş sularda, sokağa bırakılan içecek kutularında ve su kaplarında ürüyor

ASYA KAPLAN SİVRİSİNEĞİ DOSYASI | En çok saksı dibinde birikmiş sularda, sokağa bırakılan içecek kutularında ve su kaplarında ürüyor

#Sağlık
Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat

'Hayatımda vücudumu sevdiğim bir an bile olmadı' Dismorfik bozukluk her geçen gün artıyor... Sık sık diyet yapanlar, sürekli tartılanlar dikkat!

#Sağlık