Rusya görüntüleri yayınladı: Putin'in evinin yakınında bomba ile yakalandı

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Moskova güçleri, Ukrayna yanlısı bir sabotajcının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın güneyindeki evinin yakınında bombayla yakalandığını duyurdu.



FSB ajanları tarafından 'terör suçu' şüphesiyle gözaltına alınan 42 yaşındaki adamın ismi açıklanmadı, Rus basınında yer alan haberlerde şüpheli 'Ukrayna neo-Nazizminin destekçisi' olarak tanımlandı.



YOUTUBE/ALEXEI NAVALNY

Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından servis edilen görüntülerde, Rus güçlerinin askeri kıyafet giyen şüpheliyi kollarından tutarak uzaklaştırdığı görülüyor.FSB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, zanlının ormanlık alan içerisinde kullanıma hazır bir el yapımı patlayıcı ile yakalandığı belirtildi.FSB yetkilileri yakalanan şüphelinin üzerinde patlayıcı cihazların montajı ve kullanımlarına ilişkin talimatların da bulunduğunu söyledi.Yayınlanan görüntüde ayrıca adamın patlayıcı cihazlazlarını gizlemek için kullandığı gizli bir deponun görüntüleri de yer aldı.Batı medyası, FSB tarafından gözaltına alınan adamın terör suçundan hüküm giymesi halinde 20 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtti.Rus liderin, Karadeniz'deki tatil beldesi Gelendzhik'te kayalıkların üzerine inşa edilen evinin altında geniş yeraltı sığınakları olduğu ve değerinin kabaca 1 milyar sterlin olduğu konuşuluyor.İngiliz Dailymail gazetesi söz konusu malikenin Putin'in Rusya'daki özel konutlarından sadece biri olduğunun altını çizdi.Geçtiğimiz haftalarda Kremlin Sarayı'na kimliği belirsiz kişiler tarafından insansız hava araçlarıyla yapılan saldırı sonrası Kremlin Ukrayna'yı Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast girişiminde bulunmakla suçlamıştı.Putin'e yönelik suikast iddiaları sonrası Rusya'da güvenlik önlemleri artırılmış ve 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarının kapsamı daraltılmıştı.