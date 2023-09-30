Dikkat çeken Erdoğan analizi: Brüksel, Washington ve Moskova'nın başka çaresi yok... Yunan medyası: Hayallerle kendimizi kandırıyoruz!

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Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında oynadığı kolaylaştırıcı ve arabulucu rolle dikkatleri üzerine çekerken, dünya basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği politikalarla ilgili her gün yeni bir analiz yayınlıyor.

Al Jazeera Erdoğan'ın izlediği denge politikasının Türkiye'ye muazzam fayda sağladığını, Brüksel, Washington ve Moskova'nın Türkiye'ye yaklaşmaktan başka çaresi olmadığını yazarken, Yunan medyası Erdoğan üzerinden hükümeti eleştirerek "Ülkemizdeki siyasetçiler başka şeylerle uğraşıyor. Hayallerle kendimizi kandırıyoruz." ifadesini kullandı.

BATI, RUSYA VE ÇİN'İ DENGEDE TUTUYOR

'Erdoğan savaşın ortasında Rusya ve Ukrayna ile ilişkileri nasıl yönetiyor?' başlıklı analizinde analist Aleksey Kushch'ın sözlerine yer veren Al Jazeera Erdoğan'ın başarısının jeopolitik çatışmanın ortasında Batı, Rusya ve Çin'i dengede tutmasından kaynaklandığını yazdı.



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HEM ZELENSKİ HEM DE PUTİN'LE İYİ İLİŞKİLER İÇERİSİNDE

"Erdoğan her yönden karlı çıkıyor. Ülkesi için maksimum fayda sağlıyor" diyen yazar Erdoğan'ın büyük yankı uyandıran "Batı ne kadar güvenilirse, Rusya da aynı derecede güvenilirdir" sözlerine atıfta bulundu ve Erdoğan'ın hem Putin hem de Zelenski ile iyi ilişkiler içerisinde olduğuna dikkat çekti.

Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski için "sevgili dostum" dediğini belirten yazar, Türkiye'nin Tahıl Anlaşması, Ukraynalı esirlerin serbest bırakılması gibi konularda kilit bir rol oynadığını vurguladı ve Türkiye'nin ürettiği Bayraktar İHA'larının Ukrayna savaşındaki başarısına dikkat çekti.

"BRÜKSEL, WASHINGTON VE MOSKOVA'NIN ERDOĞAN'A YAKLAŞMAKTAN BAŞKA ÇARESİ YOK"

Analizde "Brüksel, Washington ve Moskova'nın Erdoğan'a yaklaşmaktan başka çaresi yok." ifadeleri dikkat çekerken, tarafların Erdoğan'a kızmalarına rağmen Türkiye ile işbirliği yapmaları gerektiklerini düşündükleri belirtildi.



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TÜRKİYE KIRMIZI ÇİZGİLERİNDEN GERİ ADIM ATMIYOR



Yunan medyası ise Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden hükümeti eleştirdi.

Protothema gazetesinde yer alan bir köşe yazısında Türk Yunan ilişkilerinde son dönem sakinliğin devam ettiği ve pozitif rüzgarların estiği vurgulanırken Ankara'nın kırmızı çizgileri konusunda geri adım atmadığına dikkat çekildi.

Analizin yazarı Michalis Stoukas Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta Kıbrıs sorunu için yeniden 'iki devletli' çözümden bahsettiğini belirtti ve kara sularının 12 mile çıkarılması konusunda herhangi bir şey duymadıklarını yazdı.

"HAYALLERLE KENDİMİZİ KANDIRIYORUZ"

ABD'li senatör Menendez'in istifasının Türkiye için beklenmedik bir hediye olduğunu ve F-16 alımını kolaylaştırdığını belirten yazar, Türkiye'nin yakın müttefiki Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferinin de Erdoğan'ı memnun ettiğini belirtti ve Yunan hükümetine eleştiride bulunarak "Ülkemizdeki siyasetçiler başka şeylerle uğraşıyor. Hayallerle kendimizi kandırıyoruz." dedi.