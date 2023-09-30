İşte İsveç'teki çirkin eylemin arkasındaki provokatör:'İstediğim tam olarak buydu'

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NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç, yine büyük bir provokasyona sahne oldu.

POLİS KORUMASI ALTINDA ÇİRKİN EYLEM

Dün öğlen saatlerinde İsveç'in başkenti Stockholm'de yer alan Türkiye büyükelçiliği önünde İsveç polisinin koruması altında yapılan çirkin eylemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedef alındı.

Adının 'Lucas Ljungkvist' olduğu öğrenilen provokatör Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde konuşmalar yaptıktan sonra kendi yaptığı Erdoğan maketini ateşe verdi.



Türkiye'nin provokatif eyleme tepkisi sert oldu. Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz." denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

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"İsveç’in gerek seçilmiş yöneticilerimize yönelik olarak anılan ülkede sistematik şekilde sürdürülen tahkir edici bu eylemleri gerek terör örgütlerinin devam eden propaganda faaliyetlerini önlemesi, Türk toplumunun temel beklentisidir."

PROVOKATÖRÜN SÖZLERİNE YER VERDİLER

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da aralarında bulunduğu isimler çirkin provokasyona tepki gösterirken İsveç basını eylemin arkasındaki provokatörle konuştu.

Aftonbladet gazetesi söz konusu eylemin Türkiye'nin tepkisine neden olduğunu belirterek "Organizatörün istediği de buydu" ifadelerini kullandı.



"HER ŞEYİ TEK BAŞIMA YAPTIM, İSTEDİĞİM TAM OLARAK BUYDU"

Gazeteye konuşan Lucas Ljungkvist her şeyin planladığı gibi gittiğini belirtti ve "Her şeyi tek başıma yaptım. Giydirdiğim, 180 santimetrelik Erdoğan'ı temsil eden bir bebeğim vardı, onu ateşe verdim" dedi.

Türkiye'den gelen tepkilerin kendini memnun ettiğini belirten provokatör, "Ulaşmak istediğim şey tam olarak buydu. Eğer eylemim İsveç'in NATO dışında kalmasına izin verecekse bu doğru yolda olduğumu gösterir" dedi.

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"NATO ÜYELİĞİ İÇİN UMUTLAR DEVAM EDİYOR"

Aftonbladet Türkiye parlamentosunun 1 Ekim'de açılacağını belirterek İsveç'in NATO üyeliğinin en kısa sürede onaylanacağı yönünde umutlar olduğunu belirterek Ljungkvist'in Erdoğan'ın tepkisini çekmeye çalıştığını yazdı.



Bu Lucas Ljungkvist'in Türkiye'ye yönelik ilk çirkin girişimi değil. Provokatör daha önce de 'kuran yakma' eylemi gerçekleştirmek için İsveç polisine başvuruda bulunmuştu.

29 yaşındaki Ljungkvist daha önce İsveç basınına yaptığı açıklamada amacının İsveç'in NATO üyeliğinin önüne geçmek olduğunu belirtmiş ve "Bu benim Erdoğan'ı görmek istememle ilgili" ifadesini kullanmıştı.

