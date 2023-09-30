AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç'teki provokasyona tepki: Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızı hedef alan saldırılar Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine yapılmıştır.

Stokholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz.

İsveç makamları bu saldırılardan sorumludur. Nefret suçlarının ve terör propagandalarının demokratik değerleri tehdit etmesine müsaade edilemez. İsveç makamları nefret suçlarını ve terör propagandalarını durdurmalıdır.

Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerini hedef alan tüm saldırılarla kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.

Bu saldırıları gerçekleştirenler kadar, bu saldırıları himaye edenler de aynı çirkinliğin parçasıdır. Bu zihniyetle mücadele etmek demokratik değerleri korumak için zorunludur."

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"DEĞERLERİMİZ FAŞİST SALDIRILARLA HEDEF ALINIYOR"

AK Parti Sözcüsü Çelik, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye gibi büyük bir ülke faşizm saldırısı tarafından hedef alınırken NATO'ya üye olmak isteyen ülke buna sessiz kalmaktadır. Türkiye'nin İsveç'ten talepleri aslında NATO'nun ilkeleri bakımından da ilkeler çerçevesinde taleplerdir. Bizim ilgilendiğimiz kısım İsveç makamlarının durumudur. Tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Egemen bir ülke olarak bunları engelleyin. Birtakım odaklar İsveç'in NATO'ya üye olmasını engelliyorsa İsveç'in bu eylemleri engellemesi lazım.

Cumhurbaşkanımız defalarca açıkladı, NATO'nun genişlemesini savunuyoruz. İlkesel olarak savunuyoruz.