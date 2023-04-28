Ortalığı karıştıracak iddia: Rus gemileri sızıntılardan 4 gün önce bölgede görüntülendi...

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş, Moskova ile Batı arasındaki gerilimi zirveye çıkarırken bir devriye botunun Baltık Denizi'nde çektiği görüntüler yeni bir krizin kapısını araladı.

YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ: BATI RUSYA'YI, RUSYA ABD'Yİ, ABD UKRAYNA'YI SUÇLADI

26 Eylül 2022'de Rusya’dan Almanya’ya, oradan da Avrupa’ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında peş peşe meydana gelen sızıntılar sonrası Batılı ülkeler sızıntının nedeninin Rusya'nın gerçekleştirdiği bir saldırı olabileceğini öne sürmüştü.



Kuzey Akım boru hattında meydana gelen sızıntı böyle görüntülenmişti...

Rusya sabotaj iddialarını reddedip ibreyi ABD'ye çevirirken, ABD basını da boru hattına sabotajlarda Ukrayna yanlısı bir grubun parmağı olduğunu öne sürmüştü.

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DANİMARKA'DAN ORTALIĞI KARIŞTIRAN İDDİA

Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'yı vuran gaz krizinin ortasında Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına yapılan saldırıların arkasında kimin olduğu gizemini korurken, Danimarkalı Information gazetesi Rusya'ya ait SS-750 kurtarma gemisinin sızıntılardan 4 gün önce Baltık Denizi'nde görüntülendiğini duyurdu.

SS-750 kurtarma gemisinin yaklaşık 50 kilo ağırlık taşıyabilen ve 80 metre derinliğe inebilen kendi kendine ait mini bir denizaltısı (AS-26) vardır.

DANİMARKA ORDUSU GÖRÜNTÜLERİ DOĞRULADI

Danimarka ordusu, Rus gemisine ait görüntülerin 22 Eylül 2022'de Bornholm'un doğusunda bulunan bir devriye botundan çekildiğini doğruladı ancak konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

Danimarka'nın eski istihbarat görevlilerinden biri olan askeri analist Jacob Kaarsbo, SS-750'nin Baltık Denizi'ndeki varlığının 'önceki günlerde bölgede neler olup bittiğine ışık tuttuğunu' belirtirken, Batı medyası sızıntıların arkasındaki en mantıklı açıklamanın 'Rus sabotajı' olduğunu öne sürdü.



SS-750'nin arşiv görüntüsü

Almanya, Danimarka ve İsveç 4 farklı noktada meydana gelen gaz sızıntıları için ayrı ayrı soruşturma başlatsa da sorumlunun kim olduğu hala belirlenemedi.



Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiya devlet televizyonları geçtiğimiz haflarda yaptıkları ortak bir araştırmayı yayınlayarak Rusya'nın Kuzey Denizi'ndeki rüzgar türbinleri, gaz boruları ve elektrik ile internet kablolarına yönelik sabotaj hazırlığında olduğunu iddia etti.

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Rusya'nın balıkçı teknesi ve araştırma gemisi olarak gizlenmiş bir filoya sahip olduğunu öne süren 4 ülke, bu filonun su altı gözetleme ekipmanları ile olası sabotajlar için harita çıkardığını iddia etti.

İskandinav ülkelerinin sabotaj iddiası sonrası gözler Rusya'nın araştırma gemisi Amiral Vladimirsky'e çevrilirken, Information gazetesinin haberi casusluk ve kasıtlı sabotaj iddialarını alevlendirdi.