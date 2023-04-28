Trump sahnede Biden'ın taklidini yaptı, salon kahkahalara boğuldu

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, dün katıldığı bir etkinlikte gelecek yıl gerçekleştirilecek seçimlerde yeniden başkan adayı olacağını duyuran 80 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'la dalga geçti.

SAHNEDE BİDEN'IN TAKLİDİNİ YAPTI

Joe Biden'a daha önce ilerleyen yaşı nedeni ile 'bunak' diyen Trump, bu kez de başkanının unutkanlığını ve kırdığı potları gündeme getirdi.

New Hampshire'da düzenlediği mitingde sahnede ayaklarını sürüyerek çıkışı bulmaya çalışıyormuş gibi yapan Trump, "Nereye gidiyorum? Hangi cehenneme gidiyorum? Dışarı çıkmak istiyorum. Şurası mı hayır burası" diyerek Biden'ın yolunu bulmaya çalıştığı anlara göndermede bulundu.





Trump imitating Biden getting lost on stage 🤣 pic.twitter.com/AXQm0Qd52g — Jason (@kciws) April 27, 2023

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Yaptığı taklit salonda kahkahalara neden olurken, Trump Amerikan siyaset tarihinde Joe Biden kadar sahtekar kimse olmadığını iddia ederek, "Sadece kendini ve ailesini zenginleştirmeye çalışıyor. Çin konusunda neden hiç bir şey yapmadığını merak mı ediyorsunuz? Çünkü Çin'den milyonlarca dolar aldı" ifadelerini kullandı.

GAFLARI İLE TANINIYOR

İlerleyen yaşı ve akıl sağlığı ile ilgili endişeler ABD Başkanı Joe Biden'ın peşini koltuğa oturduğu günden beri bırakmıyor.

Kuzey Carolina eyaletindeki konuşmasında boşlukla el sıkışan, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e 'Başkan' diyen, elinde kopya kağıdı ile gazetecilere yakalanan ve katıldığı programlardaki insanların adını sık sık unutan ABD Başkanı yaşıyla ilgili endişelere karşın anketlerin ondan yana olduğunu öne sürüyor.



ABD Başkanı Biden 80 yaşında ikinci kez Amerika’yı yönetmek üzere adaylığını geçtiğimiz günlerde resmen açıkladı. Biden seçmenlerden “başladığı işi bitirmek” için kendisine daha fazla zaman tanımalarını isterken, Cumhuriyetçi Parti ise Biden’ı kriz üstüne kriz yaratmak ve toplumdan ‘kopuk’ olmakla eleştirerek alaya aldı.

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Başkan Joe Biden’ın selefi ve rakibi olan Cumhuriyetçi eski Başkan Donald Trump 16 Kasım 2022’de başkan adaylığını açıklamıştı.

Cumhuriyetçi Parti’de 76 yaşındaki Trump’ın en yakın rakibi olarak 44 yaşındaki Florida Valisi Ron DeSantis’in adı geçiyor.



Kamuoyu yoklamalarında Trump’ın gerisinde olan DeSantis henüz adaylığını açıklamadı.

Geçmişte Amerikan siyasi çevrelerinde Başkan Biden’ın, DeSantis’in adaylığını koyup Trump’a karşı güçlü bir Aday adayı olması halinde, ikinci kez ABD Başkanlığı’na aday olmayı düşünmeyeceği söyleniyordu.