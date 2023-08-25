Danimarka'dan Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılara karşı yasa tasarısı

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AFP haber ajansının geçtiği son dakika bilgisine göre, kutsal kitabımız Ku'an-ı Kerim'e yönelik ısrarlı saldırılar nedeni ile birçok Müslüman ülkenin tepkisini çeken Danimarka Kur'an-ı Kerim yakılmasını yasaklamayı planladığını duyurdu.

ADALET BAKANI DUYURDU: UYGUNSUZ MUAMELE YASAKLANACAK

Adalet Bakanı Peter Hummelgaard bugün gazetecilere yaptığı açıklamada hükümetin yeni bir yasa tasarısı sunacağını ve uygunsuz muameleyi yasaklayacağını duyurdu.

Hummelgaard'ın açıklamasına göre söz konusu yasa tasarısı özellikle halka açık yerlerdeki saygısızlıkları hedef alacak.



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Bakan Hummelgaard Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların 'Damimarka'ya zarar veren, temelde aşağılayıcı ve anlayışsız bir eylem' olduğunu vurguladığı açıklamasında yasağın ana 'motivasyonunun' ulusal güvenlik olduğunu belirtti ve "Birileri insanları kışkırtmak için ellerinden gelen her şeyi yaparken kollarımızı bağlayıp durmaya devam edemeyiz" dedi.

PARA CEZASI YA DA İKİ YIL HAPİS

Yeni mevzuat, Danimarka ceza kanununun ulusal güvenliği kapsayan 12. bölümüne dahil edilecek. Yasayı ihlal edenler para cezası ve iki yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Aynı kurallar İncil ve Tevrat gibi diğer kutsal kitaplar için de geçerli olacak.



Yasa tasarısının meclise ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor. İktidar koalisyonundaki üç parti 179 sandalyeli Danimarka parlamentosunda 88 sandalyesine sahip.

ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ MASLAHATGÜZARI 5 KEZ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDI

Müslüman ülkelerin Büyükelçilikleri önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı dün 5. kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.