Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC hamlesi komşuda böyle yankılandı... ABD'li Senatör Menendez'den skandal Türkiye açıklaması

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Kritik NATO zirvesi ve burada Türkiye'nin attığı adımların yankıları sürüyor.

Türkiye'nin gerekli garantileri aldıktan sonra İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakması sonrası Erdoğan ile görüşen ABD Başkanı Biden 'Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz' açıklamasında bulunmuştu.

Türkiye-ABD ilişkilerinde devam eden olumlu havaya rağmen Türkiye karşıtı açıklamaları ile tanınan Senatör Menendez bir kez daha skandal bir açıklamaya imza attı.

Türkiye'ye F-16 satışının önündeki en büyük engel olan Menendez Barış Harekatı'nın yıldönümünde Türkiye'yi hedef aldı.

Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye, İngiltere ve Yunanistan ile Kıbrıs'taki Türk ve Rum toplumları arasında 1959'da imzalanan Zürih ve Londra anlaşmalarıyla kurulmuş, Türkiye Kıbrıs'ta Türklerin Rumlar tarafından uğradığı baskı ve zulmü önlemek ve Ada'da barış ve huzuru tesis etmek amacıyla bu garantörlük hakkını kullanarak 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirmişti...

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Türkiye'nin garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs Barış Harekatı'nı düzenlemesini 'işgal' olarak tanımlayan Menenzez 'Kıbrıs'ın kuzey kesiminde devam eden Türk işgali Uluslararası Hukuka hakarettir' dedi.

'Türkiye'nin saldırısı binlerce insanı evlerinden etti ve birçoğu bugüne kadar hala kayıp' diyen Menendez skandal iddialarını şu ifadeler ile sürdürdü;

'Gazimağusa'daki provokatif eylem de dahil olmak üzere Türkiye'nin devam eden saldırgan ve düşmanca davranışını kesin olarak kınıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs topraklarından 40.000'den fazla askeri derhal geri çekmeli ve Kıbrıs'ın yeniden birleşmesine izin vermelidir.

Erdoğan'ın KKTC ziyaretini yakından takip eden Yunan basını bu skandal açıklamalara geniş yer ayırdı.

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CNN Yunanistan 'Menendez, Türk işgal ve işgalini anma günü münasebetiyle Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği dile getirdi' dedi.

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Menendez'in skandal açıklamalarının tam metinine haberinde yer veren Ethnos şu ifadeleri kullandı;

'ABD'li senatör , ABD ile Kıbrıs arasında daha da güçlü savunma bağları kurmayı amaçlayan yasama girişimlerini desteklemeye devam edeceğini söyleyerek Kıbrıs'ın savunmasına verdiği desteği yineledi. Son olarak, adanın iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyon temelinde yeniden birleşmesi için bir çözüme ulaşılmasına yönelik kararlı desteğini yineledi.'

Kathimerini ise 'Senatör Menendez: Erdoğan, Kıbrıs topraklarından 40 binden fazla askeri derhal geri çekmeli' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Yeni Ercan Havalimanı, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 49’uncu yıldönümünde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün BAE’den doğrudan uçuşuyla açıldı. Erdoğan, doğrudan uçuş ambargosu uygulanan yeni Ercan’ın uluslararası uçuşlara açılmasının da uzak olmadığını söyledi...

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Haberde 'Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Robert Menendez, Türk işgalinin anma günü vesilesiyle Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği dile getirdi' denildi.

ERDOĞAN'IN KKTC HAMLESİ: BUNU NASIL YAPTI?

Yeni Ercan Havalimanı'nın Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 49’uncu yıldönümünde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün BAE’den doğrudan uçuşuyla açıldığını yazan To Vima Erdoğan'ın bu hamlesini manşetine taşıdı.

Erdoğan'ın bu şekilde uluslararası topluma baskı yapmaya çalıştığını yazan Yunan gazete 'Ama bunu nasıl yaptı?' sorusuna yanıt aradı.

Yetkili bir kaynağın Kıbrıs Haber Ajansı'na yaptığı açıklamayı okurları ile paylaşan To Vima haberinde şu ifadelere yer verdi;

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'Kaynak normalde işgal altındaki topraklara doğrudan bir uçuş öngörmeyen ve nihai varış noktasının Ankara olarak ilan edildiği bir uçuş planının sunulduğunu söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın uçağı aniden uçuş planını değiştirerek işgal altındaki topraklara indi.'

Proto Thema ise Erdoğan'ın KKTC'de 2 anlaşmaya imza attığı bilgisini okurları ile paylaştı.

Haberde 'Bu anlaşmaların içeriğine ilişkin bilgiler şu ana kadar yayınlanmadı' ifadesine yer verildi.