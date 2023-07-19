İngiliz Guardian gazetesi Rumların Türkiye planını yazdı: Fırsat penceresi olarak görülüyor

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2023'ün en önemli toplantısı olarak görülen NATO zirvesi sona erdi. Zirveye Türkiye'nin adımları damgasını vurdu.

İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi öncesi gerçekleştirdiği AB çıkışı ile de gündem belirledi.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Guardian Erdoğan'ın 'Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın' çağrısı sonrası Kıbrıs Rum tarafının planını yazdı.

'Ankara'nın son dönemde AB üyeliğini iyileştirmeye yönelik ilgisi, diplomatik süreci yeniden başlatmak için bir fırsat penceresi olarak görülüyor' diyen İngiliz gazete 'Kıbrıs, bölünmüş ada konusunda Türkiye ile barış görüşmelerini yeniden canlandırmaya çalışıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

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Gazete Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos'un süreci yeniden başlatmayı umduğunu yazdı.

Guardian'ın diplomasi editörü Patrick Wintour tarafından kaleme alınan makalede Rum diplomatların federal bir çözüm bulmak amacıyla BM ve AB elçilerinin atanması önerisiyle bölünmüş adadaki barış görüşmelerini canlandırmaya çalıştıkları bilgisine yer verildi.

Türkiye'nin ada için iki devletli bir çözüme yakın olduğunu hatırlayan Guardian, Erdoğan'ın yarın Adayı ziyaret edeceğini yazdı.

Haberde 'BM, Kıbrıs'ın geleceğiyle ilgili herhangi bir müzakere için nihai mekan olmaya devam edecek olsa da, diplomatlar AB'yi çözüm arama yetkisine sahip özel bir elçi atamaya teşvik ediyor' ifadelerine yer verildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye , İngiltere ve Yunanistan ile Kıbrıs'taki Türk ve Rum toplumları arasında 1959'da imzalanan Zürih ve Londra anlaşmalarıyla kurulmuş, Türkiye Kıbrıs'ta Türklerin Rumlar tarafından uğradığı baskı ve zulmü önlemek ve Ada'da barış ve huzuru tesis etmek amacıyla bu garantörlük hakkını kullanarak 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirmişti...

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Rum bakanın hedefi için ise 'Kombos, Eylül ayındaki BM genel kurulu sırasında bir BM özel elçisinin atanmasını umuyor' değerlendirmesinde bulunuldu.

Erdoğan'ın Batı ile Rusya arasında dengeleyici bir rol üstlendiğinin altının çizildiği makalede şu ifadelere yer verildi;

'Rusya ile Batı arasında her zaman dengeleyici bir rol oynamış olan Erdoğan'ın yeniden seçilmeyi garantiledikten sonra ABD kampına yönelebileceğine ve bu nedenle Kıbrıs müzakerelerine daha uzlaşmacı olabileceğine dair bazı belirsiz işaretler var.'

Makalede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) lideri Ersin Tatar'ın daha önce Guardian'a yaptığı açıklamalara da yer verildi.

Gazete Tatar'ın adanın birleştirilmesine karşı çıktığını hatırlattı ve KKTC'nin bağımsız bir devlet olarak tanınmasını istediğini yazdı.

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Tatar'ın o dönem yaptığı açıklamada adada iki devlet ve iki halk olduğu vurgusu yaptığını hatırlatan İngiliz gazete haberin devamında şu ifadeye yer verdi;

'Tatar adayı yeniden birleştirerek saati tersine çevirmenin kesinlikle imkansız olacağını söyledi.'