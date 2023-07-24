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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hamlesi sonrası harekete geçtiler... Yunan gazeteden skandal yaptırım çağrısı

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#Yunanistan#KKTC#Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğanın hamlesi sonrası harekete geçtiler... Yunan gazeteden skandal yaptırım çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 13:42

NATO zirvesinin ardından itiraf gibi bir analiz yayınlayan Yunan Kathimerini gazetesi NATO'nun Türkiye'ye boyun eğdiğini savundu. AB'ye skandal bir çağrıda bulunan gazete THY ve diğer Türk havayolu şirketlerine yaptırım uygulanmasını istedi.

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2023'ün en önemli toplantısı olarak görülen NATO zirvesinin yankıları sürüyor.

Dünyanın dakika dakika takip ettiği zirveye Türkiye'nin adımları damgasını vurdu.

İsveç'e NATO üyeliği için yeşil ışık yakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleri sonucu terörizm vurgusu yapılan bir bildiri yayınlandı.

Söz konusu bildiride terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele edilmesinin ortak savunma için elzem olduğu belirtildi. Terörizm, koşul gözetmeksizin reddedildi ve mümkün olan en güçlü şekilde kınandı.

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Türkiye'nin bu girişimi mercek altına alan Yunan Kathimerini gazetesi Türkiye'nin etkisine dikkat çekti.

Michael Rubin imzalı yazıda şu ifadelere yer verildi;

'NATO ilk kez belgelerinde ne NATO'nun ne de Avrupa'nın terörist olarak kabul etmediği örgütler için Türkiye'nin terörizm etiketini kabul etti.'

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Yazıda Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler de yer aldı.

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AB'nin Kıbrıs konusunda Türkiye'ye karşı politikasını sertleştirmesi gerektiğini öne süren Rubin, Türkiye'yi AB'ye şantaj yapmak ile suçladı.

'THY ve Pegasus havayollarını durdurun' diyen Rubin yazısında şu ifadelere yer verdi;

'Hem Türk Hava Yolları hem de Türkiye'nin düşük maliyetli Pegasus Hava Yolları, Kuzey Kıbrıs turizm ticaretine uçuyor ve bundan kar elde etmeye çalışıyor. Avrupa buna izin vermemeli.'

Türk Hava Yolları'na yaptırım uygulanması gerektiğini savunan yazar 'Avrupa'nın talep etme zamanı geldi. Ya Avrupa'ya uçarsınız ya da Kıbrıs'ın işgalini desteklersiniz ama ikisini birden yapmazsınız' dedi.

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HAVALİMANINI ERDOĞAN AÇTI

KKTC'deki Yeni Ercan Havalimanı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile geçtiğimiz hafta açıldı.

Kıbrıs Adası’nın en büyük havalimanı olan ve 128 bin metrekarelik terminal alanına sahip Yeni Ercan Havalimanı'nın yolcu kapasitesi de 10 milyona çıkacak.

450 milyon euroya mal olan 9 adet körük, 21 adet de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanına sahip olan yeni havalimanı yolcu giriş ve çıkış salonları, binanın genel yapısı modern mimarisiyle ön plana çıkıyor.

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#Yunanistan#KKTC#Dünya