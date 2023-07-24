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Rusya kâbusa uyandı... Moskova’ya drone saldırısı! İşte ilk görüntüler

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#Rusya#Moskova#Dünya
Rusya kâbusa uyandı... Moskova’ya drone saldırısı İşte ilk görüntüler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 09:27

Rusya, başkent Moskova’da iki binaya düzenlenen drone saldırısından Ukrayna’yı sorumlu tuttu. Saldırı sonrası kentten ilk görüntüler geldi.

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, drone saldırısının püskürtüldüğü söylendi ve can kaybı olmadığı bilgisi verildi.

Devlete ait Tass haber ajansı, bir insansız hava aracının Savunma Bakanlığı yakınlarına düştüğünü aktardı.

Saldırıyla ilgili Kiev’den henüz bir açıklama gelmedi.

Rus Savunma Bakanlığı’nın Telegram’daki duyurusunda, “Kiev rejimi iki drone kullanarak Moskova’ya terörist saldırı girişiminde bulundu” ifadeleri yer aldı. Bakanlık saldırının “engellendiğini” ileri sürdü.

Rusya kâbusa uyandı... Moskova’ya drone saldırısı İşte ilk görüntüler

Moskova Valisi Sergey Sobyanin ise saldırıların yerleşim alanı olmayan binalara çarptığını söyledi.

Tass’a göre bir drone enkazı, Komsomolski Bulvarı’nda bulundu. Paylaşılan fotoğraflarda bu bölgede trafiği kapatıldığı görülüyor.

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Bu ayın başında Rusya, Ukrayna’nın Moskova’ya bir kez daha drone saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Mayıs ayında da Kiev, Kremlin’e yönelik drone saldırıları düzenlediği yönündeki iddiaları reddetmişti.

Rusya bu hafta BM ve Türkiye'nin arabuluculuğunda varılan ve Ukrayna tahılının Karadeniz'den güvenli geçişine imkân tanıyan anlaşmayı askıya almıştı.

Rusya kâbusa uyandı... Moskova’ya drone saldırısı İşte ilk görüntüler

Rusya Pazartesi günü anlaşmayı askıya aldığını açıklamasından yalnızca birkaç saat sonra Ukrayna'nın Odesa ve Mikolayiv limanlarına saldırılar düzenlemişti.

Ardından hafta ortasında tahıl ambarları ile Odesa limanlarını hedef alan füze saldırıları gerçekleşti.

Karadeniz kıyısındaki Chornomorsk limanına da saldırılar söz konusu oldu. Odesa askeri sözcüsü Serhiy Bratchuk, saldırıların kapsamının çok geniş olduğunu ifade etti.

Ukrayna Tarım Bakanı da füze saldırılarında 60 bin ton Ukrayna tahılının yok edildiğini söyledi.

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#Rusya#Moskova#Dünya