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Lozan Antlaşması 100 yaşında... İngilizler adını koydu: Hala güçlü bir ders veriyor! ABD'li üniversiteden skandal sözler

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#Lozan Antlaşması#Türkiye#Dünya
Lozan Antlaşması 100 yaşında... İngilizler adını koydu: Hala güçlü bir ders veriyor ABDli üniversiteden skandal sözler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 11:00

Türkiye Cumhuriyeti’nin ebediyete uzanan tapusu Lozan 100 yaşında. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu belgesi olarak görülen antlaşmanın yıldönümünde Londra merkezli MEE'nin '100 yıl öncesinin kalıcı dersi' olarak nitelendirdiği antlaşma ile ilgili ABD'den skandal bir yazdı geldi.

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Bugün Lozan Antlaşması’nın 100’üncü yıldönümü.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu belgesi olarak görülen antlaşmanın yıldönümünde Londra merkezli Middle East Eye'dan (MEE) dikkat çeken bir analiz geldi.

MEE 'Lozan Antlaşması hala güçlü bir ders veriyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

'Bir asır sonra, barış antlaşması hala yürürlükte ve Türkiye ve ötesi üzerinde derin bir etkiye sahip olmaya devam ediyor' yorumunda bulundu

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Türklerin Birinci Dünya Savaşı sonrası dayatmalara boyun eğmediğinin altını çizen MEE 'Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı'nın doruk noktası oldu. Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı'nda kaybeden taraftayken, İtilaf Devletleri bölme ve işgale başvurdu' dedi.

'Sevr'in yürürlükten kaldırılması ancak Türk ulusal direniş hareketinin 1919'dan 1922'ye kadar sahada askeri zaferler kazanmasından sonra gerçekleşti' denilen haberde şu ifadelere yer verildi;

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'Bu, 100 yıl öncesinin kalıcı dersidir. Lozan, rahmetli BBC muhabiri Andrew Mango'nun Sultan'dan Atatürk'e adlı kitabında belirttiği gibi aynı derecede önemlidir '

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ABD merkezli Massachusetts Institute of Technology (MIT) üniversitesinin yayın organı ise skandal bir yazı yayınladı.

'Birinci Dünya Savaşı'nın unutulmuş barışı' başlıklı yazıda sözde Ermeni soykırımı iddialarına yer verildi.

Yazıda 'Konferansı yakından izleyenler arasında, yüzbinlerce Ermeni'nin öldürüldüğü 1915-1916'da Osmanlı yöneticilerinin önderliğindeki soykırımdan sağ kurtulan Ermeni temsilciler de vardı' ifadesi yer aldı.

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'Konferansta, Ermeni delegasyonunun tek bir ana amacı vardı: Ermenilere Türkiye içinde, şu anda Türkiye'nin doğusunda veya Suriye'nin kuzeyinde özerk bir bölge verilmesi' denilen haberde bu amacın başarısız olduğunun altı çizildi.

Yunan Ethnos ise 'Türkiye'nin sınırlarını belirleyen Lozan Antlaşması imzalandı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

'Yunan ordusunun Küçük Asya'dan çekilmesinin ardından Sevr Antlaşması'nın yeniden düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıktı' diyen Ethnos nihai metinin 7,5 aylık istişarelerin ardından 24 Temmuz'da imzalandığını belirtti.

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#Lozan Antlaşması#Türkiye#Dünya