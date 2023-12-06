Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan medyasına konuştu... 'Yeni sayfa' mesajı: 'Bizden ancak bizi tehdit edenlerin korkması gerekir'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunan Kathimerini gazetesine verdiği özel röportajda Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde 'kazan-kazan ilkesi'ne dayalı yeni bir sayfa açılmasını umduğunu belirterek, "Yunanistan bizim komşumuz. Aynı coğrafyayı, aynı denizi paylaşıyoruz, aynı havayı soluyoruz. Birbirimize geçmişimizle bağlıyız." dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"Henüz kendi aramızda çözemediğimiz birçok konu var. İki ülke de bunun farkında. Ancak bu sorunların hükümetlerimiz ve halklarımız arasında gerginlik yaratmasına izin verip vermemek bizim elimizdedir. Bu anlamda ilişkilerimizde 'yeni bir sayfadan', 'kazan-kazan' ilkesinden bahsettim. Zaten 'kazan-kazan' ilkesi Türkiye'nin uluslararası ilişkilere, diplomasiye yaklaşımının temelinde yatıyor."

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Gözden Kaçmasın Atina Erdoğan’ı bekliyor Haberi görüntüle

"İYİ BİR İVME YAKALANDI"

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Türkiye ve Yunanistan'ın son dönemde ilişkileri şekillendirme konusunda iyi bir ivme yakalandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"Uzun süredir uykuda olan ikili mekanizmalarımızı yeniden canlandırdık. Diyalog kanallarımız açık ve her düzeyde işler durumdadır. Karşılıklı ziyaretler sıklaşıyor. Ülkelerimiz ve bölgemiz için önemli olan pek çok alanda işbirliğimizi karşılıklı güvene dayalı olarak geliştirme iradesine sahibiz. Şimdi ise her iki tarafın üzerine düşen, bu anlayışı pekiştirmek, kurumsal hale getirmektir.

Sayın Miçotakis'in de aynı iradeye sahip olduğunu düşünüyorum. 7 Aralık'ta Atina'da imzalamayı umduğumuz dostane ilişkiler ve iyi komşuluk konulu bildirgesi de bu ortak niyeti açıkça ortaya koyacaktır."



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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ve Yunanistan arasında geçmiş dönemde yaşanan gerginliklerle ilgili soruyu "Komşu Yunanistan'ı hiçbir zaman düşman, rakip olarak görmedik. Her ülke gibi bizim de düşmana değil dosta ihtiyacımız var." diyerek cevapladı.

Erdoğan açıklamasında, "Komşularımızla, özellikle de Yunanistan'la aşılamayacak hiçbir sorunumuz olmadığına inandığımızı sık sık dile getiriyorum. Sanırım son dönemde değişen şey, Yunanistan'ın bize bakış açısını revize etmesi ve kendisine uzatılan dostluk elini asla geri çevirmeyecek bir millet olduğumuzu anlamaya başlamasıdır. Halkımızın güvenliğine, toprak bütünlüğümüze, milli çıkarlarımıza göz dikenlere nasıl her zaman tereddüt etmeksizin gerekli tepkiyi veriyorsak, işbirliği ve dostluğun ilerletilmesine de her zaman açığız. Sayın Miçotakis'in bunu anladığını ve Yunanistan ile Türkiye arasındaki sorunların aşılmasını, ilişkilerimizin daha da ilerletilmesini canı gönülden arzuladığımızı gördüğünü düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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"DOSTUM KYRİAKO SİZ BİZİ TEHDİT ETMEZSENİZ BİZ DE SİZİ TEHDİT ETMEYİZ"

Erdoğan Kathimerini'nin 'Atina'daki toplantınızda Miçotakis'e ne diyeceksiniz?' sorusuna ise şöyle cevap verdi;

"Kendisine şunu söyleyeceğim: Kyriako dostum, siz bizi tehdit etmezseniz biz de sizi tehdit etmeyiz. İki ülke arasındaki güveni güçlendirelim. Ekonomi, ticaret, ulaştırma, enerji, sağlık, teknoloji, eğitim, gençlik konularında her sektörde ikili iş birliğini artıralım. Ülkelerimizin tarihi ve kültürel varlıklarına karşılıklı özen ve ilgi gösterelim. İster Ege'deki sorunlar, ister düzensiz göçle ortak mücadele, ister Yunanistan'daki Türk azınlığın devam eden sorunları olsun, diyalogla, karşılıklı iyi niyetle çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. "



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Erdoğan, kıta sahanlığı konusunun Uluslararası Adalet Divanı'na götürülmesi konusunda bir anlaşmaya varılmasının mümkün olup olmadığına ilişkin soruya " Dediğim gibi sorunların diyalog ve iyi niyet çerçevesinde çözüleceğine inanıyorum. Elbette kıta sahanlığının yanı sıra birbiriyle bağlantılı çözülmesi gereken pek çok sorun var. Bunları bir bütün olarak ele almamız lazım. Seçici bir yaklaşım doğru değil. Çünkü hepsi birbirleriyle bağlantılı. Uluslararası yargıya gittiğimizde geride hiçbir sorun bırakmamalıyız. Ancak her şeyden önce tüm sorunlarımızı cesur bir şekilde konuşmalı, kamuoylarımızı doğru bir şekilde yönlendirmeliyiz." diyerek cevap verdi.

"BİZDEN ANCAK BİZİ TEHDİT EDENLERİN KORKMASI GEREKİR"

Kathimerini'nin "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözünün hala geçerli olup olmadığını sorması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

"Az önce de belirttiğim gibi bizden ancak bizi tehdit edenlerin korkması gerekir. Ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına 'bir gece ansızın geleceğimizi' söyledik ve gerekeni yaptık. Terör yuvalarını yok ettik, yok edeceğiz. Toprak bütünlüğümüzü, birlik ve beraberliğimizi sorgulayanların bizden aldığı cevap her zaman bu olmuştur ve bundan sonra da değişmeyecektir. Vatanımızı savunmak, milletimizin huzurunu korumak en doğal hakkımızdır ve bu hakkımızı tüm terör merkezlerine karşı sonuna kadar kullanmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Yunanistan bizim düşmanımız değil, üyesi olduğumuz ittifakın (NATO) değerli bir üyesidir. Üstelik biz komşuyuz, komşu kalacağız, birbirimizin haklarına ve hayati çıkarlarına karşılıklı olarak saygı duymalıyız. Yüzyıllardır birlikte yaşadığımız Yunan halkı, dostluk elini uzattığımızda ne kadar sevgi dolu olduğumuzu çok iyi bilir. Karşılıklı anlayış temelinde ilişkilerimizi güçlendirmek ve bu coğrafyada barış içinde yaşamak istiyoruz. Bunu söylerken sırf bir şey söylemek için söylemediğimizi defalarca kanıtlamış bir ülkeyiz. Batı medyası sözlerimi çarpıtmaya çalışıyor. "

