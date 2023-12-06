Öfke ve kaos: İsrail gündemine oturan toplantı! Netanyahu'nun yüzüne haykırdılar

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İsrail'in Herzliya kentinde gerçekleşen toplantıda yakın zamanda serbest bırakılan bir grup rehine, halen Hamas'ın elinde tuttuğu rehinelerin aileleri ve savaş kabinesi üyeleri bir araya geldi.

NETANYAHU REHİNE AİLELERİNİ KIZDIRDI, TOPLANTIDA İSTİFA SESLERİ

İsrail basını gergin geçtiği öğrenilen toplantıdan sızan konuşmaları okuyucuları ile paylaştı.

'Bağrışmalar ve kaos' başlığını kullanan Times of Israel gazetesi, Netanyahu'nun rehine ailelerinin taleplerinin hiçbiri ile doğrudan ilgilenmediğini, elindeki kağıttan notlarını okuyarak aileleri kızdırdığını yazdı.

Kayıtlara göre öfkeli aileler bu noktadan sonra seslerini yükselttiler ve Başbakan'a 'istifa' çağrısında bulundular.



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İsrail Başbakanı Netanyahu uzun süredir rehine ailelerini görmezden gelmek ve onlarla bir araya gelmekten kaçınmakla suçlanıyor. Rehinelerin aileleriyle sadece 15 Ekim'de bir araya gelen Netanyahu ise bu iddiaları reddediyor.

İbranice yayın yapan günlük gazete Maariv de toplantıda seslerin yükseldiğini hatta bazı ailelerin toplantıyı yarıda terk edip gittiğini yazdı.



Netanyahu öfkeli ailelere tüm rehineleri tek bir anlaşmayla serbest bırakılmasının mümkün olmadığını belirterek, "Size gerçekleri söylüyorum. Hepsini birden getirme şansımız olsaydı bunu yapardık.Buradaki herhangi bir kişinin bunu istemediğini hayal edebiliyor musunuz? Hamas'ın sizin bile kabul etmeyeceğiniz talepleri var." dedi.

Ancak bu açıklama aileleri daha da kızdırdı. Kanal 12'de yayınlanan bir alıntıya göre, bir rehinenin annesinin Savunma Bakanı Yoav Gallant'a şöyle bağırdı:

"Kariyeriniz için oğlumu feda etmeye hazır değilim… Oğlum vatan için ölmeye gönüllü olmadı. O, yatağından kaçırılan bir sivildi… Oğlumu ve diğer tüm rehineleri canlı olarak geri getireceğinize söz vermelisiniz"



İSRAİL'İN TÜNEL PLANINA TEPKİ: REHİNELERE DEĞİL SİYASETE ÖNCELİK VERİYORSUNUZ

Rehine ailelerinden bir kadın İsrail'in Hamas tünellerini deniz suyu ile doldurma planına tepki göstererek “Rehineler tünellere götürüldü ve siz tünellerin deniz suyuyla doldurulmasından bahsediyorsunuz. Rehinelerden ziyade siyasete öncelik veriyorsunuz" dedi.

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Rehinelerden Omri Miran'ın babası Danny Miran, toplantıyı 'saçmalık' olarak tanımladı ve “Toplantı ülkenin nasıl yönetildiğine dair bir örnekti. Öğleden sonra davet edildik ancak saat 15.45'te gelebildiler. Bizleri kızdırıp kendi aramızda kavga etmemize izin verdiler, bu kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.