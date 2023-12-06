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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Netanyahu Gazze kararını açıkladı! IDF'den sınırın sıfır noktasında tansiyonu zirveye çıkaran hata: İsrail özür diledi

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#Hamas
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2023 08:28

İsrail'in saldırdığı Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Netanyahu, savaş sonrası Gazze'de izleyeceği politikayı açıkladı. CNN, ABD'nin Gazze'deki büyük ölçekli askeri operasyonların Ocak ayına kadar tamamlayabileceğine inandığını yazdı. Aynı haberde Beyaz Saray'ın İsrail'i hasarı ve sivil kayıplarını sınırlaması konusunda uyardığı bilgisine yer verildi. Gazze'deki saldırılarını sürdüren İsrail Kuzey sınırında tansiyonu zirveye çıkaran bir hataya imza attı. İsrail bunun üzerine bir özür mesajı yayınladı.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Blinken, Wang'a İsrail-Hamas savaşının yayılmamasının önemini vurguladı
Blinken, Wanga İsrail-Hamas savaşının yayılmamasının önemini vurguladı

Pekin ve Washington, Ortadoğu'daki savaşı görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken çatışmanın yayılmasını önlemek için çalışan tüm tarafların bu yönde hareket etmeye devam etmesi gerektiğini vurguladı. Pekin ise Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin en büyük önceliğin savaşı mümkün olan en kısa sürede bitirmek olduğunu vurguladığını belirtti.

İsrail yeni tahliye emri

İsrailli yetkililer, Bani Suhaila'da haritada 50, 51, 52 ve 219 olarak işaretlenen yerlerde bulunan barınaklarda ve okullarda yaşayan yerinden edilmiş kişileri “derhal tahliye etmeleri” konusunda uyardı.

İsrail'in taktiği ortaya çıktı: Ateşkes öncesi baskıyı artıracaklar

 

Ordu Radyosu'nun haberine göre güvenlik yetkilileri, ateşkes ve Gazze Şeridi'nde tutulan daha fazla rehinenin serbest bırakılması için yeni bir pencere açılması amacıyla Hamas üzerinde yeterli askeri baskı oluşturulmasının bir ay kadar sürebileceğine inanıyor.

2 İsrail askeri daha hayatını kaybetti

İsrail Savunma Kuvvetleri, biri Gazze'de savaşan, diğeri ise araba kazasında olmak üzere iki askerin daha öldüğünü açıkladı

CNN: Beyaz Saray, İsrail'i uyardı
CNN: Beyaz Saray, İsraili uyardı

CNN'in haberine göre ABD, İsrail'in güney Gazze Şeridi'ndeki büyük ölçekli askeri operasyonlarını Ocak ayına kadar tamamlayabileceğine ve ardından belirli Hamas üyeleri ve liderlerine yönelik daha hedefli saldırılara geçebileceğine inanıyor.


CNN ayrıca Beyaz Saray'ın IDF'nin saldırısının önümüzdeki haftalarda nasıl sonuçlanacağından endişe duyduğunu ve İsrail'i hasarı ve sivil kayıplarını sınırlaması konusunda uyardığını yazdı.

İsrail ordusu özür diledi

İsrail güçleri Lübnan sınırında yer alan Hizbullah hedeflerini vurdu. Saldırıda bir Lübnan askeri de hayatını kaybetti. Bunun üzerine bir açıklama yapan İsrail ordusu özür diledi.


Times of Israel bu gelişmeyi 'İsrail ordusu, Lübnanlı askerin saldırıda öldürülmesinin ardından nadir görülen bir özür yayınladı' başlığı ile okurlarına duyurdu. Açıklamada hedefin Lübnan ordusu değil, Hizbullah güçleri olduğunun altı çizildi ve 'IDF olaydan dolayı üzgün ve olay soruşturulacak' denildi.


IDF'ye göre İsrail güçleri, sınır boyunca Hizbullah fırlatma ve gözlem noktasında 'somut bir tehdidi' etkisiz hale getirmeye çalışıyordu.


Lübnan ordusu ise yaptığı açıklamada, 'Adaysseh bölgesindeki bir askeri mevzi düşmen İsrail tarafından bombalandı, bir asker şehit oldu, üç asker de yaralandı' ifadelerine yer verdi.

ABD vize yasağı kararını açıkladı

ABD, Filistinlilere saldıran şiddet yanlısı kişilere vize yasağı getirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller Salı günü Washington'da gazetecilere verdiği demeçte, 'Bu eylemin düzinelerce kişiyi ve potansiyel olarak aile üyelerini etkilemesini bekliyoruz' dedi.

Netanyahu Gazze kararını açıkladı: Yalnızca IDF'ye güvenilebilir
Netanyahu Gazze kararını açıkladı: Yalnızca IDFye güvenilebilir

İsrail Başbakanı 'Gazze savaştan sonra silahsızlandırılmalı, bu konuda yalnızca IDF'ye güvenilebilir' dedi. Netanyahu bu misyonun herhangi bir uluslararası güce emanet edilemeyeceğini söyledi.

Hamas: Gazze'ye yönelik saldırı sona erene kadar müzakere veya tutuklu değişimi olmayacak

Hamas yetkilisi Osama Hamdan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sona erene kadar herhangi bir müzakere veya tutuklu değişimi olmayacağını söyledi. Hamdan 'İsrail Başbakanı Netanyahu'yu İsrailli rehinelerin hayatlarından ve takas anlaşmasının tamamlanmasının engellenmesinden tamamen sorumlu tutuyoruz' dedi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineBlinken, Wang'a İsrail-Hamas savaşının yayılmamasının önemini vurguladı
timelineİsrail yeni tahliye emri
timelineİsrail'in taktiği ortaya çıktı: Ateşkes öncesi baskıyı artıracaklar
timeline2 İsrail askeri daha hayatını kaybetti
timelineCNN: Beyaz Saray, İsrail'i uyardı
timelineİsrail ordusu özür diledi
timelineABD vize yasağı kararını açıkladı
timelineNetanyahu Gazze kararını açıkladı: Yalnızca IDF'ye güvenilebilir
timelineHamas: Gazze'ye yönelik saldırı sona erene kadar müzakere veya tutuklu değişimi olmayacak
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#İsrail#Gazze#Hamas

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