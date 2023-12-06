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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Pekin ve Washington, Ortadoğu'daki savaşı görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken çatışmanın yayılmasını önlemek için çalışan tüm tarafların bu yönde hareket etmeye devam etmesi gerektiğini vurguladı. Pekin ise Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin en büyük önceliğin savaşı mümkün olan en kısa sürede bitirmek olduğunu vurguladığını belirtti.
İsrailli yetkililer, Bani Suhaila'da haritada 50, 51, 52 ve 219 olarak işaretlenen yerlerde bulunan barınaklarda ve okullarda yaşayan yerinden edilmiş kişileri “derhal tahliye etmeleri” konusunda uyardı.
Ordu Radyosu'nun haberine göre güvenlik yetkilileri, ateşkes ve Gazze Şeridi'nde tutulan daha fazla rehinenin serbest bırakılması için yeni bir pencere açılması amacıyla Hamas üzerinde yeterli askeri baskı oluşturulmasının bir ay kadar sürebileceğine inanıyor.
İsrail Savunma Kuvvetleri, biri Gazze'de savaşan, diğeri ise araba kazasında olmak üzere iki askerin daha öldüğünü açıkladı
CNN'in haberine göre ABD, İsrail'in güney Gazze Şeridi'ndeki büyük ölçekli askeri operasyonlarını Ocak ayına kadar tamamlayabileceğine ve ardından belirli Hamas üyeleri ve liderlerine yönelik daha hedefli saldırılara geçebileceğine inanıyor.
CNN ayrıca Beyaz Saray'ın IDF'nin saldırısının önümüzdeki haftalarda nasıl sonuçlanacağından endişe duyduğunu ve İsrail'i hasarı ve sivil kayıplarını sınırlaması konusunda uyardığını yazdı.
İsrail güçleri Lübnan sınırında yer alan Hizbullah hedeflerini vurdu. Saldırıda bir Lübnan askeri de hayatını kaybetti. Bunun üzerine bir açıklama yapan İsrail ordusu özür diledi.
Times of Israel bu gelişmeyi 'İsrail ordusu, Lübnanlı askerin saldırıda öldürülmesinin ardından nadir görülen bir özür yayınladı' başlığı ile okurlarına duyurdu. Açıklamada hedefin Lübnan ordusu değil, Hizbullah güçleri olduğunun altı çizildi ve 'IDF olaydan dolayı üzgün ve olay soruşturulacak' denildi.
IDF'ye göre İsrail güçleri, sınır boyunca Hizbullah fırlatma ve gözlem noktasında 'somut bir tehdidi' etkisiz hale getirmeye çalışıyordu.
Lübnan ordusu ise yaptığı açıklamada, 'Adaysseh bölgesindeki bir askeri mevzi düşmen İsrail tarafından bombalandı, bir asker şehit oldu, üç asker de yaralandı' ifadelerine yer verdi.
ABD, Filistinlilere saldıran şiddet yanlısı kişilere vize yasağı getirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller Salı günü Washington'da gazetecilere verdiği demeçte, 'Bu eylemin düzinelerce kişiyi ve potansiyel olarak aile üyelerini etkilemesini bekliyoruz' dedi.
İsrail Başbakanı 'Gazze savaştan sonra silahsızlandırılmalı, bu konuda yalnızca IDF'ye güvenilebilir' dedi. Netanyahu bu misyonun herhangi bir uluslararası güce emanet edilemeyeceğini söyledi.
Hamas yetkilisi Osama Hamdan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sona erene kadar herhangi bir müzakere veya tutuklu değişimi olmayacağını söyledi. Hamdan 'İsrail Başbakanı Netanyahu'yu İsrailli rehinelerin hayatlarından ve takas anlaşmasının tamamlanmasının engellenmesinden tamamen sorumlu tutuyoruz' dedi.