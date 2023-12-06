İsrail ordusu özür diledi

İsrail güçleri Lübnan sınırında yer alan Hizbullah hedeflerini vurdu. Saldırıda bir Lübnan askeri de hayatını kaybetti. Bunun üzerine bir açıklama yapan İsrail ordusu özür diledi.





Times of Israel bu gelişmeyi 'İsrail ordusu, Lübnanlı askerin saldırıda öldürülmesinin ardından nadir görülen bir özür yayınladı' başlığı ile okurlarına duyurdu. Açıklamada hedefin Lübnan ordusu değil, Hizbullah güçleri olduğunun altı çizildi ve 'IDF olaydan dolayı üzgün ve olay soruşturulacak' denildi.





IDF'ye göre İsrail güçleri, sınır boyunca Hizbullah fırlatma ve gözlem noktasında 'somut bir tehdidi' etkisiz hale getirmeye çalışıyordu.





Lübnan ordusu ise yaptığı açıklamada, 'Adaysseh bölgesindeki bir askeri mevzi düşmen İsrail tarafından bombalandı, bir asker şehit oldu, üç asker de yaralandı' ifadelerine yer verdi.