Çöpe attığı 180 milyon dolarlık Bitcoin’i bulmak için 13 milyon dolar harcayacak!

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Galli bilişim mühendisi James Howells, 2013 yılında biraz ev temizliği yapmaya karar verdi. Bu kararın ona yüz milyonlarca dolara mal olacağındansa henüz haberdar değildi…

37 yaşındaki Howells, evinden bazı çöpleri temizlerken yanlışlıkla, 2009’dan beri, yani kripto para biriminin gelişiminin ilk aşamalarında kazıdığı (çıkardığı) yaklaşık 8.000 bitcoin içeren bir sabit diski fırlatıp çöpe attı.

Aradan geçen dokuz yılda, tek bir Bitcoin'in fiyatı 22.755 ABD Dolarına yükseldi, bu da Howell'in kayıp bitcoinlerinin şimdi 182.296.000 ABD Doları (yaklaşık 234.682.000 ABD Doları) değerinde olduğu anlamına geliyor. HER ŞEYİ ALTÜST EDEN HATA

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Howells, hayatını alt üst eden bu hatayı telefi etmek için yıllardır uğraşıyor. Neredeyse on yıldır sabit diski geri almak için, yaşadığı şehirdeki çöp sahasını kazmasına izin vermelerini sağlamaya çalışıyor.

Bunun için şehir yönetimine sayısız dilekçe verdi ve kârı onlarla paylaşmayı vaat etti.

James Howells’in yaşadıkları, 2013 yılında dünya gazetelerinde manşet olmuş, herkes adamın talihsizliği konuşmuştu. Buna talihsizlik yerine kafasızlık diyen sayısı ise biraz daha fazlaydı.

Ancak Howells mücadeleden hiç vazgeçmedi. Onu bir kez daha manşetlere taşıyan ise verdiği yeni karar oldu.

James Howells, robot köpekleri ve yapay zekâyı (AI) kullanarak Bitcoin'deki 235 milyon dolarlık kaybını, çöp depolama alanını deşerek aramaya çalışacak.

Howells, gömülü hazine arayışı başarılı olursa, Galler kasabasını kripto para birimi için bir merkez olarak kurmak için kurtarılan sermayenin yüzde 10'unu Newport şehrine vereceğini söyledi.

BELEDİYEYE CAZİP TEKLİF

Howells, BBC'ye verdiği bir röportajda, “Toplumumuz için yapmak istediğimiz şeylerden oluşan bir teşvik listemiz var' dedi. “Gerçek çöp sahasında yapmak istediğimiz şeylerden biri, orayı temizledikten ve kurtardıktan sonra, bir elektrik üretim tesisi, belki birkaç rüzgâr türbini koymak.

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Howells, vaatlerini daha da ileri taşıyor:

“Newport halkı için Bitcoin oluşturmak için bu temiz elektriği kullanan bir topluluğa ait (bitcoin) madencilik tesisi kurmak istiyoruz.”

Howells ayrıca her Newport sakinine 50 £ (yaklaşık 78 $) değerinde Bitcoin vermeyi ve tüm yerel mağazalara kripto para birimi terminalleri kurmayı teklif ediyor.

Bu teşviklere rağmen, Newport Şehri, toplum için ekolojik bir risk oluşturacağını söyleyerek Howells'in arama yapmasına izin vermedi. Milyonlarca dolar işte bu çöplükte yatıyor

BELEDİYE: İZİN VERMİYORUZ

Depolama sahasının sahibi Newport Belediyesi, ve belediye Howells'in 2013'ten beri siteyi kazma taleplerini defalarca reddettiğini söyledi.

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Konsey sözcüsü BBC'ye verdiği demeçte “Depolama sahasının yönetiminde yerine getirmemiz gereken yasal görevlerimiz var. Bunun bir kısmı, siteye ve daha geniş alana yönelik ekolojik riski yönetmektir. Bay Howells'in önerileri, kabul edemeyeceğimiz ve gerçekten de önemli ekolojik riskler oluşturuyor. Bu yüzden talebini kabul edemiyoruz.”

Ancak yerel konseyin isteksizliği, Howells'in değerli sabit diski çöp sahasında biriken binlerce ton sıkıştırılmış çöpten geri alabileceğine inandığı bir ekip kurmasını engellemedi.

“Depolama sahası kazmak başlı başına büyük bir operasyon” dedi.

“Finansman sağlandı. Bir yapay zekâ uzmanı getirdik. Howells BBC'ye verdiği demeçte, bu teknolojilerin, bir sabit disk aramak için kolayca yeniden eğitilebilir olduğu söylendi.

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BOSTON DYNAMİCS KÖPEĞİ GETİRECEK

“Ayrıca bir çevre ekibimiz var. Temel olarak, hepimiz bir araya geldiğimizde bu görevi çok yüksek bir standartta tamamlama yeteneğine sahip, çeşitli uzmanlıklara sahip, çeşitli uzmanlardan oluşan çok yönlü bir ekibiz.”

Howells ayrıca, aramaya yardımcı olmak için Boston Dynamics'ten 75.000 ABD Doları tutarında iki robot köpek satın almak istiyor ve Insider'a bunların güvenlik ve kayıp sabit diskleri taramak için kullanılacağını söylüyor. GARANTİSİ YOK!

Proje devam ederse, Howells köpeklere “Satoshi” ve “Hal” adını verecekti.

(Satoshi Nakamoto, bitcoin yaratan kişi veya grubun takma adıdır ve Hal Finney, yaratıcısından bir bitcoin işlemi alan ilk kişidir.)

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Fortune'a göre, Howells'in kurtarma projesini finanse edecek olan iki risk sermayedarına, sabit disk bulunursa Bitcoin'in yüzde 30'u sözü verildi ve paranın son yüzde 30'u da Howell'e gidecek.

Ancak hazine avcılarından oluşan ekip, şehirden izin alarak ve kayıp sabit sürücüyü gerçekten bularak imkânsızı başarsa bile, içindeki Bitcoin'in gerçekten kurtarılabileceğinin garantisi yok.

Bir çöplükte yaklaşık on yıl geçirdikten sonra, bir sabit disk onarılamayacak şekilde bozulabilir.