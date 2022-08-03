“Oğlumun ölmesine izin vermeyin!” Annesi dünyaya seslendi… Archie’nin yaşam desteğine son verilecek…

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12 yaşındaki Archie Battersbee, 7 Nisan'da Southend, Essex'teki evinde baygın halde bulunduğundan beri bir yaşam destek ünitesine bağlı. Archie, dört aydır komada.

Archie’nin annesi, ailesinin tedavisine devam etmek için yüksek mahkemeye yaptığı başvurunun reddedilmesinin ardından, oğlunun yaşam desteğinin bugün saat 13.00'de geri çekileceğini söyledi.

Archie Battersbee'nin ailesi kararın uygulanmasını durdurmak için acil olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracak.

TİKTOK KURBANI MI OLDU?

Talihsiz çocuğun annesi Hollie Dance, oğlunun beyin hasarının çevrimiçi bir yarışmaya ya da ‘meydan okumaya’ katılmış olmasından kaynaklandığına inanıyor.

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“Archie'nin hâlâ bizimle olduğunu biliyorum. Archie, klinisyenlerin gerçekte mahkemeye sunduklarından çok farklı işaretler gösteriyor. Aslında orada, pek çok yönden ilerliyor.”

Özellikle Archie yaşındaki çocukları ve genç yetişkinleri etkisi altına alan bu ‘meydan okumalar’ başta TikTok ve YouTube olmak üzere, sosyal medya sitelerinden yayılıyor.

Şimdiye kadar dünya çapında sayısız çocuk ve genç bu tür yarışmaların kurbanı oldu: Birçoğu hayatını kaybetti, büyük bir bölümü de geçici ya da kalıcı sakatlıklar yaşadı.

BEYİN SAPI ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Çocuğun yatırıldığı Royal London Hastanesi'ndeki doktorlar, Archie’nin beyin sapı ölümünün 'büyük olasılıkla' gerçekleştiğine inanıyor ve yaşam desteğinin sona ermesinin kendi yararına olduğunu savunuyorlar.

Dün, Yüksek Mahkeme başvurusunu kaybettikten sonra anne Hollie Dance, yaşam desteğinin kapatılmasını ertelemek amacıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunacaklarını söylemişti.

Dance şunları söyledi:

“Avukatlarımız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracaklar. Onlara başvuru için sabah 09:00 saati uygun görüldü. Yani, yine, zamanımız çok dar. Elimizdeki her davada, tüm belgeleri hazırlamak ve bir araya getirmek için bir veya iki günümüz oldu. Bu da aslında hiç zamanımız olmadı demek.”

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"ACI SONA KADAR SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Hollie Dance, daha önce yaptığı ve İngiltere’yi aşarak dünyada ses getiren açıklamasında şunları söylemişti:

“Acı sona kadar savaşmaya devam edeceğim. Bu ülkede ilerlemenin yolu bu mu? O zaman engelli oldukları için çocukları idam etmemize izin verecekler? Sırada ne var?”

Temyiz Mahkemesi pazartesi günü, Archie'nin tedavisinin Yüksek Mahkeme kararıyla aynı gün olan salı günü öğleden sonradan itibaren devam etmemesi gerektiğine karar verdi.

Temyiz Mahkemesi, Archie'nin ebeveynleri Hollie Dance ve Paul Battersbee'nin davayı Yüksek Mahkemeye iletme talebini de reddetmişti ve aile bunun yerine doğrudan Birleşik Krallık'ın en yüksek mahkemesine başvurmak zorunda kaldı.

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Pazar günü, Temyiz Mahkemesi kararından bir gün önce, sağlık sekreteri Steve Barclay, yargıçlara, BM komitesinin Archie'yi yaşam desteğinde tutmaya devam etme talebi ışığında konuyu acilen gözden geçirmelerini istemek için yazdı.

Temyiz iznini reddeden üç Yüksek Mahkeme yargıcından oluşan bir panel, Archie'nin 'her vücut işlevinin artık yapay yollarla sürdürüldüğünü' söyleyen Temyiz Mahkemesinin 'doğru kararı verdiği' sonucuna vardı. Archie'nin annesi Hollie, oğlunun son durumunu sosyal medya hesaplarından paylaştı

MAHKEME VERDİĞİ KARARIN GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Lords Hodge, Kitchin ve Stephens’dan oluşan panel, kararlarını açıklayan uzun bir yazıda şunları söyledi:

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“Bu panelin geçen haftaki kararlılık notunda belirttiği gibi, yargıçlar, her ebeveynin kâbusu olan bir durumla karşı karşıya kalan Archie'nin özverili ebeveynlerinin yaşadığı kötü duruma büyük sempati duyuyor.”

Talihsiz çocuğun hastane odası oyuncaklarla donatıldı

Yargıçlar devam etti:

“Ne yazık ki, bir yandan Archie'nin ebeveynleri ile Archie'nin çok deneyimli koruyucusu tarafından desteklenen NHS tröstü arasındaki temel sorunun Archie'nin iyileşmesiyle ilgili değil, zamanlamayla ilgili olduğu akılda tutulmalıdır.”

Mahkemenin açıkladığı karar sade ve duygudan uzaktı:

“Sir Andrew MacFarlane'in 25 Temmuz tarihli önceki kararında belirttiği gibi, anlamlı bir iyileşme umudu yok. Hayatı idame ettiren tedavi sürdürülecek olsa bile, Archie önümüzdeki birkaç hafta içinde organ yetmezliği ve ardından kalp yetmezliği nedeniyle ölecekti.”

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Mahkeme aynı zamanda bu sonucun, yargıcın 'en derin pişmanlıkla' aldığı bir karar olduğunu açıkladı. Hollie Dance, Archie'nin hastane odasından canlı yayınlar yaptı ve oğlu için yardım istedi

NİHAİ KARAR

Ve nihai hüküm açıklandı:

Panel şu sonuca varmıştır: 'İngiltere ve Galler yasalarına göre, Archie'nin çıkarları ve refahı en önemli husustur. Panel bu sonuca büyük bir üzüntüyle varıyor ve bu çok üzücü zamanda Archie'nin ebeveynlerine derin taziyelerini iletmek istiyor.”

Ebeveynlerin yasal işlemlerini destekleyen Hıristiyan Hukuk Merkezi tarafından yayınlanan bir açıklamada şunlar söylendi:

“BM CRPD (Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin Sözleşme) dışında hiçbir makam bize merhamet veya anlayış göstermedi. Biz bir aile olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz” Hollie Dance, oğlu Archie için mahkeme mahkeme dolaştı

"HASTANE İLE SAVAŞMAK ZORUNDAYIZ"

Yüksek Mahkeme kararını açıklamadan önce anne Hollie Dance şunları söyledi:

“Hastane ile her karar için savaşmak zorundayız.

“Bu durumda bir aile olarak bize onurlu bir şekilde davranılmadı. Bu acelenin neden olduğunu ve neden tüm dileklerimizin reddedildiğini anlamıyoruz.”

Barts Health NHS Trust'ın baş sağlık görevlisi Alistair Chesser, hastanenin yaşam destek tedavisini sona erdirmek için aile ile irtibat kuracağını söyledi ve ekledi:

“En derin sempatimiz Archie'nin ailesiyle birlikte. Mahkemelerin talimatına göre, şimdi tedavinin geri çekilmesine hazırlanmak için aile ile birlikte çalışacağız. Bu zor zamanda herkese mümkün olan en iyi desteği vermeyi amaçlıyoruz.”

*Haberde kullanılan fotoğraflar haber ajansları ve Archie'nin annesi Hollie Dance'in Facebook paylaşımlarından temin edilmiştir