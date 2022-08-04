Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Putin ile görüştüğü için ateş altında

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Almanya bu günlerde büyük bir enerji krizinin ortasında, Rus gazına bağımlılığını azaltmak için büyük bir mücadele veriyor. AB ile ortak hareket eden ve krizi aşmak için hamleler yapan ülkede birçok kısıtlama gündemde.

Almanlar kara kara ne yapacağını düşünedursun, eski başbakan ve Almanya’nın 2000’lerin başındaki en kritik siyasi figürü olan Gerhard Schröder’in yaptığı şey ülkeyi ayağa kaldırdı.

MOSKOVA’DA PUTİN’LE GÖRÜŞTÜ

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, tatil için Moskova'ya giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı özel görüşme nedeniyle eleştirilere hedef oldu.

Bu tepki toplayan görüşmeyle ilgili açıklama Kremlin’den geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Schröder'in Moskova'da bulunduğunu ve ziyareti sırasında Putin ile de bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

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Kremlin bağlantıları nedeniyle soruşturmayla karşı karşıya olan Schröder ise Rus liderle dostluk nedeniyle özür dileyecek bir şeyi olmadığını söyledi.

Schröder, Alman medyasına verdiği uzun bir röportajda, geçen hafta Rusya başkentini ziyareti sırasında buluştuğu Putin ile olan dostluğu nedeniyle özür dileyecek hiçbir şeyi olmadığını söyledi.

GAZPROM İLE İŞ BAĞLANTISI VAR

Schröder, Rus devlet doğalgaz şirketi Gazprom ile iş bağlantıları nedeniyle şiddetli eleştirilere maruz kaldı. Eski başbakan, Gazı Avrupa'ya taşımak için Baltık Denizi'ndeki iki boru hattının inşasının arkasındaki itici güçlerden biriydi ve bunlardan biri Ukrayna'nın işgalinden sonra her şeye köstek oldu.

Diğer hat, yani Kuzey Akım 1, şu anda beklenen gaz seviyesinin sadece %20'sini sağlıyor.

Schröder, 1963'ten beri üyesi olduğu Sosyal Demokratlar tarafından Kremlin bağlantıları ve Putin ile arasına mesafe koymayı reddetmesi nedeniyle soruşturmayla karşı karşıya bulunuyor ve partiden ihraç edilmesi değerlendiriliyor.

5 SAATLİK RÖPORTAJ VERDİ

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Gerhard Schröder, Stern dergisi ve yayıncı RTL ile yaptığı beş saatlik bir röportajda, Rus liderin zihniyeti hakkında doğrudan bir fikir vermedi.

Ancak Putin ile yaptığı görüşmelerden sonra, Rusya ile olan anlaşmazlığın ‘çözülebilir’ olduğunu ancak daha fazla müzakere gerektirdiğini söyledi. Gerhard Schröder’e göre buna Almanya ve Fransa'nın öncülük etmesi gerekiyor.

Ve Batı'nın, Rusya'nın kısıtlandığı için duyduğu gerçek korkularına karşı daha büyük bir hassasiyet göstermesi gerektiğini söyledi.

Gerhard Schröder, bunun ‘maalesef geçerli’ olduğunun ve tarihi olayları besleyeceğinin de altını çizdi. UKRAYNA İÇİN AVUSTURYA YA DA İSVİÇRE MODELİ

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Geleceğe bakıldığında, Schröder Ukrayna için Avusturya tarzı bir tarafsızlık statüsü ve doğu Ukrayna'daki “daha ​​karmaşık” Donbass bölgesi olarak adlandırdığı bölge için İsviçre tarzı bir kanton düzenlemesi önerdi. Bunun için her iki tarafın da uzlaşmaya istekli olduğunu göstermesi gerektiğini söyledi.

Ancak, görünüşe göre, Buça'daki katliam, ülke genelinde binlerce sivilin ölümü, işgal dahil olmak üzere, çatışmanın en son aşamasının başlangıcından bu yana Rus birlikleri tarafından gerçekleştirilen vahşet hakkında konuşmadı.

Schröder, doğu ve güney bölgelerinin yaşadıklarından, binlerce Ukraynalının zorla sınır dışı edilmesinde ve Kremlin'in Ukrayna nüfusunu ortadan kaldırmaya çalıştığı iddialarındansa hiç bahsetmedi.

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ALMAN ŞİRKETİ SUÇLADI

Kuzey Akım boru hattından beklenen gazın neden yalnızca beşte birinin – veya günde 30 milyon metreküpün – aktığı konusundaki tartışmayla ilgili olarak Schröder, suçun Alman Siemens firmasına ait olduğunu ve şirketin Rusya'ya taahhüt ettiği gibi hattın türbin bakımlarını yapmadığını iddia etti.

Ancak Alman hükümetine ve Siemens'e göre, Rusya'ya yönelik yaptırımların geçici olarak askıya alınmasına izin veren özel bir muafiyet verildikten sonra Kanada'dan Almanya'ya taşınan türbini teslim almayı reddetmesinin sorumlusu Moskova'dır.

Çarşamba günü sahayı ziyaret eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz türbinin durağanlığının Moskova'ya bağlı olduğunu vurgulamıştı. TEK ÇÖZÜM: KUZEY AKIM 2

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Schröder röportajda, Almanya'nın enerji ihtiyacına en basit çözümün inşaatı daha önce tamamlanan Kuzey Akım 2'yi etkinleştirmek olduğu konusundaki ısrarı nedeniyle sosyal medyada ve hükümet çevrelerinde küçümsendi.

Kuzey Akım 2 projesi, şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini protesto etmek için Alman hükümeti tarafından rafa kaldırılmıştı.

Schröder “En basit çözüm, Kuzey Akım 2'nin işletmesini başlatmak olacaktır” dedi. “Tamamlandı. Gaz konusunda gerçekten sıkılaşırsa, bu boru hattına sahibiz ve her iki boru hattı bir araya geldiğinde Alman endüstrisi veya Alman haneleri için arz sorunu olmayacak.”

Alman hükümetinin is boru hattını faaliyete geçirme planı yok.

Putin ile arasına mesafe koymayı neden reddettiği sorulduğunda, Schröder şöyle yanıt verdi:

“Kendimi Vladimir Putin'den kişisel olarak uzaklaştırmamın herhangi birine nasıl bir faydası olacağını sorardım. … Hatta belki biraz işe yarayabilirim. Öyleyse neden özür dileyeyim?”