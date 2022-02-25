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CNN TÜRK'te duygusal anlar! Ukrayna'dan bildirdi: Türk olduğum için gurur duyuyorum

#Ukrayna#Rusya#Türkiye

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik operasyonu devam ederken, güvenli kent ilan edilen Lviv’de de siren sesleri yükseldi. Ukrayna’nın Çernigiv şehrinden CNN TÜRK'te canlı yayına katılan Türk vatandaşı Gizem Ersezer ise Dışişleri Bakanlığı'na tahliye başvurusu sonrası iki kez arandığını belirtirken 'Buradan Dışişleri Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Türk olduğum için gurur duyuyorum. Zaten 29 Ekim 1983 doğumluyum. Türkiye’yi gerçekten çok özledim.' ifadelerini kullandı.

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Rusya’nın Ukrayna operasyonu ikinci gününde devam ederken, ülkenin batısında bulunan Lviv’de halk güne siren sesleri ile başladı. Ülkenin en güvenli kenti ilan edilen Lviv’de sirenlerin duyulması ile halk paniğe sürüklendi. İlk olarak yerel saatle 04.20’de açılan sirenler daha sonra yeniden kentte duyuldu. Marketlerde, eczanelerde ve bankamatiklerde insanlar sıraya girerken, akaryakıt istasyonlarında yüzlerce metreyi bulan araç kuyrukları oluştu.

Bazı insanların ellerinde bavulları ile evlerini terk ettikleri gözlemlenirken, şehrin birçok noktasında trafik durma noktasına geldi. Savaştan kaçmak isteyenler ise Lviv’e yaklaşık 80 kilometre mesafede bulunan Polonya sınırına doğru araçlarıyla yola çıktı.

CNN TÜRKte duygusal anlar Ukraynadan bildirdi: Türk olduğum için gurur duyuyorum

Yetkililer bir saldırıya karşı halkın mümkün olduğunca askeri tesislerden uzak durarak evlerinde veya sığınaklarda kalmaları yönünde uyarılarda bulundu.

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Türk vatandaşı Gizem Ersezer ise CNN TÜRK'te, Ukrayna’nın Çernigiv şehrinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

Korkmuyorum dedim ama bugün tedirgin olmaya başladım gerçekten. Füze sesleri çok sıklıkla devam ediyor, bunu dün gece yoğun yaşadık. Ben hayatımda ilk defa savaşa denk geliyorum, hem de bizim olmayan bir savaşa. Çernigiv’deyim Kiev’e 2 saat uzaklıkta. Ukraynalılar son dakikaya kadar dedikodu olduğunu düşünüyorlardı.

İlk gün bomba sesleri duyduk. Asıl dün gece uykumuzdan uyandık. Ben hayatımda ilk defa roket sesi duyuyorum. Adeta 20 taramalı tüfek sesi.

Işıkları kapattık dün gece öyle oturduk. Durum çok zorlaşırsa balkonun altında bir sığınak var oraya gireceğiz. Marketler kapalı, evde şu an için yeterli yiyeceğimiz var.

'TÜRK OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYUYORUM'

Bir de şunu söylemek istiyorum. Buradan Dışişleri Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar dün bildiri yayınladılar. Bize ulaşın diye numaralar verdiler. Biz hepsine başvurumuzu yaptık.

Bugün beni iki kez aradılar. Türk olduğum için gurur duyuyorum. Zaten 29 Ekim 1983 doğumluyum. Türkiye’yi gerçekten çok özledim. Hava trafiği maalesef yok. Çernigiz’deki Türklere sesleniyorum, lütfen bana ulaşın.

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CNN TÜRKte duygusal anlar Ukraynadan bildirdi: Türk olduğum için gurur duyuyorum

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