CNN TÜRK Moskova'da... Savaşın eşiğinden dönen başkent

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CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Moskova'dan son durumu şöyle aktardı:

CNN TÜRK Ekibi olarak Rusya’dayız, başkent Moskova’dan aktarıyoruz. Rusya’nın paralı asker grubu Wagner eğer Moskova’ya gelseydi, dün 5 bin kişilik bir konvoyun Moskova’ya yaklaştığına yönelik haberler pek çok noktada dolaşmıştı. Uzun bir konvoyun Moskova’ya doğru geldiğine ilişkin görüntüler paylaşılmıştı. Bu kalkışma bir iç savaşa dönüşmedi, Wagner geri çekildi. Rusya’da güvenlik önlemleri artırıldı.

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Wagner geri çekildi ama alınan önlemleri görüyoruz. Sadece Moskova değil, şehir merkezi girişlerinde hafriyat kamyonları ile bu şekilde bir konvoy hali oluşturulduğu görülüyor. Moskova şehir merkezine doğru, en önemli yer Moskova’ydı. M-4 karayolu istikameti burası. Rostov’da paralı askerler Moskova’ya geçmeyi hedefliyorlardı. Bu yöndeki gelişim engellensin diye Rusya’da önlemler aldı. Bütün şehir merkezlerinde Rus askerler görev yapıyor. Yığınak oluşturmak için, mevziler kazılmıştı Moskova’nın eteklerinde. Şu an Moskova’nın dışındayız.

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‘KRİTİK GÜZERGÂH BURASI’

Moskova kent merkezine bu istikametten gidiliyor. Hafriyat kamyonlarında, kumlar, çakıllar var, kum torbaları da var. Kritik güzergâh burası. Güvenlik önlemlerinin devam ettiğini gösteriyoruz. Herhangi bir kalkışma halinde hafriyat kamyonları devreye girecek barikat oluşturacak. Olağanüstü bir hava yok, önlemler devam ediyor.