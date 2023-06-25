×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Rusya-Wagner krizinde son durum: Washington Post dünyaya duyurdu... ABD her şeyi biliyordu! İtiraf gibi açıklama: 2 hafta boyunca tartıştık

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Wagner#Yevgeni Prigojin
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 08:21

Rusya ve Wagner arasındaki kriz henüz 24 saati doldurmamışken çözüldü. Moskova'ya doğru yürüyüşe geçen Wagner birlikleri başkente 200 kilometre kala durdu. Wagner lideri Yevgeni Prigojin, Rusya'nın başkenti Moskova'ya ilerleyen savaşçılarının Belarus'un girişimiyle varılan anlaşma sonrası 'kan dökülmemesi için' üslerine döndüğünü söyledi. Prigojin'in Belarus'a gideceği ve hakkındaki suçlamaların düşürüleceği açıklandı. Washinton Post'un haberi ise tabiri caizse dünyanın gündemine bomba gibi düştü...

Haberin Devamı

Rusya son dönemin en sıcak 24 saatini geride bıraktı.

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rusya güne Wagner isyanı ile uyandı.

Wagner güçlerinin Rostov'da kontrolü sağlaması ve Moskova'ya doğru yürüyüşe geçmesi ise başkentte kırımızı alarm verilmesine neden oldu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde başkentin girişine savunma siperleri kazıldığını görüldü.

Rusya-Wagner krizinde son durum: Washington Post dünyaya duyurdu... ABD her şeyi biliyordu İtiraf gibi açıklama: 2 hafta boyunca tartıştık

Dünyanın nefesini tutarak takip ettiği yürüyüş dün akşam sona erdi.

Wagner lideri Yevgeni Prigojin, Rusya'nın başkenti Moskova'ya ilerleyen savaşçılarının Belarus'un girişimiyle varılan anlaşma sonrası geri geçti.

Prigojin'in Belarus'a gideceği ve hakkındaki suçlamaların düşürüleceği açıklandı.

Haberin Devamı

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'un iddiası ile gözlerin ABD'ye çevrilmesine neden oldu.

Gözden KaçmasınWagner kampına geri dönüyor... Moskova’ya 200 km kala uzlaştılarWagner kampına geri dönüyor... Moskova’ya 200 km kala uzlaştılarHaberi görüntüle

BEYAZ SARAY HAFTALAR ÖNCE ÖĞRENDİ

Washington Post 'ABD casusları Haziran ortasında Prigozhin'in Rusya'da silahlı eylem planladığını öğrendi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Habere göre ABD istihbaratı Beyaz Saray ile diğer devlet kurumlarına acilen bilgi verdi.

Başka bir deyişle ABD olacakları günler öncesinden biliyordu. Bu hamle nedeniyle ABD'li yetkililer Wagner isyanına hazırlıksızyakalanmadı.

İsminin gizli kalması koşuluyla konuşan bir ABD'li yetkili, 'liderliğe bir şeyler olduğunu söyleyebilecek kadar yeterli sinyal vardı. Yani buna hazır olduklarını düşünüyorum' dedi.

Rusya-Wagner krizinde son durum: Washington Post dünyaya duyurdu... ABD her şeyi biliyordu İtiraf gibi açıklama: 2 hafta boyunca tartıştık

Yetkili, geçtiğimiz iki hafta boyunca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iktidarda kalıp kalmayacağı ve herhangi bir istikrarsızlığın Rusya'nın nükleer cephaneliğinin kontrolü için ne anlama gelebileceği konusunda 'yüksek endişe' olduğunu söyledi.

adı gizli tutulan yetkili, 'Bu doğrultuda birçok soru vardı' dedi.

Washington Post bir başka haberinde Wagner isyanının başarısız olduğunu ancak son 24 saatte yaşananların güvenlik açıklarını ortaya çıkardığını ve Putin'in imajına darbe vurduğunu yazdı.

Haberin Devamı

NYT DOĞRULADI: BİLGİLENDİRİLMİŞLERDİ

New York Times gazetesinin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre de Wagner'in ve lideri Prigojin'in kalkışması hakkında ABD'li yetkililer bilgilendirilmişti.

Gözden KaçmasınRusyayı karıştıran adam: Yevgeny Prigojin Sandviç satıcısıydı, Putinin şefi oldu...Rusya'yı karıştıran adam: Yevgeny Prigojin! Sandviç satıcısıydı, Putin'in şefi oldu...Haberi görüntüle

New York Times, Çarşamba günü yetkililerin, Prigojin'in hamle yapmaya hazırlandığı hakkında bilgilendirildiğini aktardı.

Habere göre, Pentagon ilk olarak, bu hamlenin Moskova'nın nükleer silah cephaneliği üzerindeki kontrolünü nasıl etkileyeceği hakkında endişesini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı, uzun süredir Wagner grubu ile Moskova arasında gerilen ilişkileri takip ediyordu.

KREMLİN'DEN WAGNER AÇIKLAMASI: SAVAŞI ETKİLEMEYECEK

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rus paralı asker grubu Wagner'in isyanının Ukrayna'daki işgali etkilemeyeceğini ileri sürdü.

Haberin Devamı

Wagner güçlerinin Ukrayna işgalinde rol oynadığı bilinse de tam olarak kaç Wagner askerinin Ukrayna'ya gönderildiği ve işgal bölgelerinde yer aldığı bilinmiyor.

Rusya-Wagner krizinde son durum: Washington Post dünyaya duyurdu... ABD her şeyi biliyordu İtiraf gibi açıklama: 2 hafta boyunca tartıştık

Peskov 'Wagner savaşçıları, cephedeki liyakatleri göz önünde bulundurularak yargılanmayacak' dedi.

İsyancı Wagner güçlerinin Rostov kentinden çekilmelerinin ardından, Rus medyası otoyollardaki tüm kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.

Gece saatlerinde Wagner lideri Prigojin de, Rostov'u terk ettiğini gösteren görüntüler yayınlanmıştı.

Wagner bünyesindeki paralı askerler günün ilk saatlerinde kente girmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Wagner#Yevgeni Prigojin

BAKMADAN GEÇME!

Göz alıcı görünüşlerine aldanmayın... Park, orman ve kıyılardaki zararlı bitkilere dikkat Tehlikeli türler hangileri

Göz alıcı görünüşlerine aldanmayın... Park, orman ve kıyılardaki zararlı bitkilere dikkat! Tehlikeli türler hangileri?

#Bitkiler
Huzura kaçışın adresi Kuzey Ege’nin keşfedilmeyi bekleyen 10 incisi

Huzura kaçışın adresi Kuzey Ege’nin keşfedilmeyi bekleyen 10 incisi

#Rota
Rusyanın ajanı olduğu iddia edilmişti... Beyaz balina Hvaldimir 4 yıldır yaşadığı yeri aniden terk etti Karşı karşıya olduğu hayati tehlike gerçek

'Rusya'nın ajanı' olduğu iddia edilmişti... Beyaz balina Hvaldimir 4 yıldır yaşadığı yeri aniden terk etti 'Karşı karşıya olduğu hayati tehlike gerçek'

#Hvaldimir