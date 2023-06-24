Rusya'yı karıştıran adam: Yevgeny Prigojin! Sandviç satıcısıydı, Putin'in şefi oldu...

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Rusya'da bugün yaşanan krizin baş rolünü oynayan Wagner paralı asker grubu, ve grubun kurucusu Yevgeny Prigojin'in Rusya Devlet Başkanı Putin'i devirmeye çalıştığına ilişkin iddialar aylardır dünya gündemindeydi.

Ve pek çok askeri analist ve Ukraynalı ismin tahmin ettiği gibi, Ukrayna savaşında aktif rol oynayan paralı asker grubu Wagner grubu ile Kremlin yönetimi arasındaki ipler dün akşam koptu.

Peki bir dönem Putin'e yakınlığı ile bilinen ve Batı medyasında 'Putin'in şefi' olarak tanımlanan Yevgeny Prigojin kimdir?



PMC Wagner olarak da bilinen Wagner Grubu, bir Rus paramiliter örgütüdür. İlk olarak 2014 yılındaki Kırım krizinde adını duyuran grup, 2018 yılında Libya'daki çatışmalarda faaliyetlerine devam etti.



Geçtiğimiz sene 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşında ön cephelerde yer alan grup 'Putin'in özel ordusu' olarak biliniyordu ancak son dönemde Prigojin'in Rus Ordusunu hedef alan sözlerini nedeni ile işler değişti.

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Başlangıçta sadece 1000 çalışanı olan Wagner bu sayıyı Ağustos 2017'de 5.000'e ve Aralık 2017'de 6.000'e yükseltti. Bugün ise grubun yaklaşık 25 bin askeri olduğu düşünülüyor.



1961 yılında St. Petersburg olan Leningrad'da doğan Yevgeny Prigojin'in annesi hastanede çalışıyordu, babası ise Prigojin genç yaşlardayken hayatını kaybetmişti.

Okul bittikten sonra bir grup adli suçlu ile yakın ilişkiler içine giren Prigojin, 1979'da henüz 18 yaşındayken hırsızlık suçlamasından hüküm giydi. 2,5 yıllık hapis cezasının infazı ertelendi.

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Prigojin, 2 yıl sonra bu kez yine hırsızlık ve soygun suçlamalarından 13 yıl hapse mahkum edildi. 9 yıl demir parmaklıklarının arkasında kaldı.Cezaevinden çıktıktan sonra sosisli sandviç satmaya başlayan Wagner şefi, işlerini kısa süre içinde büyüttü. Sadece bir kaç yıl içinde lüks restoranların sahibi oldu ve Rusya'nın zengin ve elit çevresi ile yakın ilişkiler kurdu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, özellikle yurtdışından gelen yabancı konuklarını Prigojin'in lüks restoranlarında ağırlamaya başladı.



Fotoğraf: Kremlin.ru

İkili arasındaki ilişki kısa sürede ilerledi. Çok geçmeden Prigojin, Rus hükümeti ile sözleşmeler imzaladı ve yemek şirketi ile Kremlin'e hizmet vermeye başladı.

Bu dönemde 'Putin'in şefi' ünvanını kazanan Prigojin, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi ile kendini yemek sektöründen çok daha farklı bir alanda konumlandırdı.

Prigojin'in Nazi Almanya'sından esinlenerek kurduğu iddia edilen Wagner grubunun Suriye'deki, Mali'deki çatışmalarda aktif rol aldığı hatta ABD seçimlerine müdahale ettiği bile düşünülüyor.



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