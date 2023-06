Son dakika... Rusya-Wagner krizinde son durum: Zırhlı araçlar sokaklarda, 'askeri karargah kuşatıldı' iddiası

Rusya'daki son durum ve dakika dakika gelişmeler takip ediliyor. Ukrayna savaşında ön saflarda yer alan Rus paralı asker grubu Wagner ile Rusya Ordusu arasında uzun süredir devam eden gerginlikte ipler dün akşam koptu.

Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un, Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediğini iddia ederek, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Wagner PMC kamplarına füze saldırısı düzenledi. Çok sayıda yoldaşımız öldü, bu savaşa nasıl yanıt vereceğimize biz karar vereceğiz" dedi.



Şoygu ve Gerasimov'un cezalandırılması gerektiğini söyleyen Prigojin, "Bize karşı koymaya çalışan herkesi tehlike olarak değerlendirip yolumuz üzerindeki kontrol noktaları da dahil olmak üzere anında yok edeceğiz” ifadelerini kullandı.

CADDELERDE ZIRHLI ARAÇLAR GÖRÜLDÜ

Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada Prigozjin'in Rus askerlerine yönelttiği suçlamaların doğru olmadığı ifade etse de Rusya'da gözle görülür bir hareketlilik yaşandı. Moskova’daki caddelerde görülmeye başlayan zırhlı araçların hızla ilerlediği görülürken savaşın sürdüğü Ukrayna’ya sınır olan Rus kentlerinde de aynı hareketliliklerin görüldüğü öğrenildi.

KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov durumla ilgili kısa bir açıklama yaparak, “Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, Prigojin ile ilgili meydana gelen tüm olaylar hakkında bilgilendirilmiştir. Gerekli tedbirler alınıyor” ifadelerini kullandı.



ABD: DURUM GERÇEK VE CİDDİ

ABD Başkanı Joe Biden Rusya'da yaşananlarla ilgili bilgilendirilirken, ABD'li yetkililer durumu 'ciddi' olarak değerlendirdi.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Adam Hodge, "Durumu izliyoruz ve gelişmeler hakkında müttefiklerimiz ve ortaklarımızla istişarelerde bulunacağız" açıklamasında bulundu.

CNN'e konuşan ABD'li bir yetkili ise bu krizin "gerçek" olduğunu vurguladı ve Pentagon ve Beyaz Saray'ın gelişmeleri yakından takip ettiğini vurguladı.



Yevgeny Prigojin Telegram kanalından yaptığı açıklamada askerlerinin şimdiden Rus askeri ile çatışmaya başladığını öne sürdü ve 60-70 civarında Rus askerinin isyan çıkarıp kendi saflarına katıldıklarını iddia etti.

İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan bir iddiaya göre, Wagner askerleri dün akşamdan beri büyük hareketliliğin yaşandığı Rostov'da, Rus askeri karargahı olarak tanımlanan bir binayı kuşattı.

Prigojin gece yarısı yayınladığı son mesajda askerlerinin Rostav'a giriş yaptığını söylese de bu iki iddia da bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamadı.





