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Son dakika... Rusya-Wagner krizinde son durum: Zırhlı araçlar sokaklarda, 'askeri karargah kuşatıldı' iddiası

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#Rusya#Wagner#Yevgeny Prigojin
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 08:59

Son dakika... Rus paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'a suçlamalarda bulunarak, Rus ordusunun yöneticilerine karşı büyük bir savaşın içine girdiklerini duyurdu. Sert açıklama sonrası zırhlı araçlar sokaklara inerken, Rostov'da, Rus askeri karargahı olarak tanımlanan bir binanın kuşatıldığı öne sürülüyor. Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısa süre içinde televizyonda konuşma yapacağı duyuruldu.

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Rusya'daki son durum ve dakika dakika gelişmeler takip ediliyor. Ukrayna savaşında ön saflarda yer alan Rus paralı asker grubu Wagner ile Rusya Ordusu arasında uzun süredir devam eden gerginlikte ipler dün akşam koptu.

Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un, Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediğini iddia ederek, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Wagner PMC kamplarına füze saldırısı düzenledi. Çok sayıda yoldaşımız öldü, bu savaşa nasıl yanıt vereceğimize biz karar vereceğiz" dedi.

Son dakika... Rusya-Wagner krizinde son durum: Zırhlı araçlar sokaklarda, askeri karargah kuşatıldı iddiası

Şoygu ve Gerasimov'un cezalandırılması gerektiğini söyleyen Prigojin, "Bize karşı koymaya çalışan herkesi tehlike olarak değerlendirip yolumuz üzerindeki kontrol noktaları da dahil olmak üzere anında yok edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Prigojin'in sert açıklamasında Rus ordusuyla savaşmaya hazır 25.000 savaşçısı olduğunu vurgulaması ve "Bu 25 bin adam Moskova'ya birlikte yürüyeceğiz" demesi darbe iddialarını alevlendirdi.

CADDELERDE ZIRHLI ARAÇLAR GÖRÜLDÜ

Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada Prigozjin'in Rus askerlerine yönelttiği suçlamaların doğru olmadığı ifade etse de Rusya'da gözle görülür bir hareketlilik yaşandı. Moskova’daki caddelerde görülmeye başlayan zırhlı araçların hızla ilerlediği görülürken savaşın sürdüğü Ukrayna’ya sınır olan Rus kentlerinde de aynı hareketliliklerin görüldüğü öğrenildi.

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KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov durumla ilgili kısa bir açıklama yaparak, “Devlet Başkanı (Vladimir) Putin, Prigojin ile ilgili meydana gelen tüm olaylar hakkında bilgilendirilmiştir. Gerekli tedbirler alınıyor” ifadelerini kullandı.

Son dakika... Rusya-Wagner krizinde son durum: Zırhlı araçlar sokaklarda, askeri karargah kuşatıldı iddiası


ABD: DURUM GERÇEK VE CİDDİ

ABD Başkanı Joe Biden Rusya'da yaşananlarla ilgili bilgilendirilirken, ABD'li yetkililer durumu 'ciddi' olarak değerlendirdi.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Adam Hodge, "Durumu izliyoruz ve gelişmeler hakkında müttefiklerimiz ve ortaklarımızla istişarelerde bulunacağız" açıklamasında bulundu.

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CNN'e konuşan ABD'li bir yetkili ise bu krizin "gerçek" olduğunu vurguladı ve Pentagon ve Beyaz Saray'ın gelişmeleri yakından takip ettiğini vurguladı.

Son dakika... Rusya-Wagner krizinde son durum: Zırhlı araçlar sokaklarda, askeri karargah kuşatıldı iddiası

İDDİALAR PEŞ PEŞE GELDİ: İSYAN VE KUŞATMA

Yevgeny Prigojin Telegram kanalından yaptığı açıklamada askerlerinin şimdiden Rus askeri ile çatışmaya başladığını öne sürdü ve 60-70 civarında Rus askerinin isyan çıkarıp kendi saflarına katıldıklarını iddia etti.

İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan bir iddiaya göre, Wagner askerleri dün akşamdan beri büyük hareketliliğin yaşandığı Rostov'da, Rus askeri karargahı olarak tanımlanan bir binayı kuşattı.

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Prigojin gece yarısı yayınladığı son mesajda askerlerinin Rostav'a giriş yaptığını söylese de bu iki iddia da bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamadı.

TERÖRLE MÜCADELE ÖNLEMLERİ DEVREYE SOKULDU! 'EVİNİZDEN ÇIKMAYIN' UYARISI

Rus yetkililer, Yevgeny Prigozhin'i "iç savaş" çıkarmaya çalışmakla suçladı ve tutuklanmasını istedi. Rus komutanlar, Rus güvenlik şirketi Wagner'e "durma" çağrısında bulundu.

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, bugün yaptığı açıklamada başkentte güvenliği güçlendirmek için 'terörle mücadele' önlemlerinin devreye alındığını, yollarda ek kontroller sağlandığını belirtti.

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Rostov bölgesi valisi, kent sakinlerinden evlerinden çıkmamalarını ve mümkünse şehir merkezine seyahat etmemelerini istedi.

Son dakika... Rusya-Wagner krizinde son durum: Zırhlı araçlar sokaklarda, askeri karargah kuşatıldı iddiası


FSB SORUŞTURMA BAŞLATTI, PUTİN AÇIKLAMA YAPACAK

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) 'silahlı isyan' çağrısı üzerine soruşturma başlatıldığını duyururken, Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısa süre içinde televizyonda konuşma yapacağı duyuruldu. 

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Wagner’in kurucusu Prigojin’in açıklamalarını darbe girişimi olarak yorumlayarak, “Prigojin’in açıklamaları ve eylemleri Rusya topraklarında bir iç savaş başlatma çağrısıdır” yorumunda bulundu.

Son dakika... Rusya-Wagner krizinde son durum: Zırhlı araçlar sokaklarda, askeri karargah kuşatıldı iddiası

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN WAGNER ASKERLERİNE ÇAĞRI

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Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında Wagner askerlerine aldatıldıklarını ve suç macerasına sürüklendiklerini söyledi.

Tass haber ajansının bildirdiğine göre bakanlık, Wagner askerlerini kendi temsilcileriyle iletişime geçmeye çağırdı.

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#Rusya#Wagner#Yevgeny Prigojin

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